Дорогие друзья!

Мы постараемся в ближайшее время возобновить конкурс "Под стук колёс", прерванный в ноябре 2009 года. Участники, ранее номинировавшие фото на конкурс, продолжат соревнование, а авторы, которые не успели попасть на конкурс, смогут добавить фото в течение оставшегося срока приема фотографий, указанного в правилах.

О датах начала и завершения конкурса мы сообщим дополнительно.



