Предлагаю провести конкурс “Снимок в стиле ретро”, принимать на конкурс снимки без присутствия на них чего бы то ни было современного, принимать на конкурс снимки: старых вещей и предметов, ретро автомобилей, поездов и других транспортных средств, портреты, пейзажи природы, деревень и городов, ведь даже в Москве можно снять маленький уголок нетронутый временем (без рекламы, надписей на стенах, кондиционеров, спутниковых тарелок, автомобилей). При этом я предлагаю принимать на конкурс снимки снятые только в ЧБ и сепии.
Так надоели эти безжизненные конкурсы,хочется тепла, позитива.
Предлагаю конкурс - ПОЦЕЛУИ. Скоро День Святого Валентина! Да здравствует любовь и романтика!!!
Дорогие друзья!
Мы постараемся в ближайшее время возобновить конкурс "Под стук колёс", прерванный в ноябре 2009 года. Участники, ранее номинировавшие фото на конкурс, продолжат соревнование, а авторы, которые не успели попасть на конкурс, смогут добавить фото в течение оставшегося срока приема фотографий, указанного в правилах.
О датах начала и завершения конкурса мы сообщим дополнительно.
Предлагаю ввести систему общего зачета, как в биатлоне!
На протяжении всего года начислятьопределенное число очков, за конкурс. Например за 1 место - 500 очков, а за 500-ое - 1очко. Таким образом человек участвуя в конкурсах, будет накапливать очки, и по окончании года легко определить лучшего фотографа.
Так же можно начислять очки за фото дня.
Кто За !? Коментируйте, возможно Вы придумали что-то более интересное!
Я конечно понимаю что это все же это премодерируемый клуб и не удобные вопросы конечно же никому не интересны, но все же наберусь наглости и спрошу. Почему в последнем конкурсе сроки голосования оказались сдвинуты для одних голосование закончилось раньше для других оно продолжалось. Почему в количество голосов меняется непонятно как, те к примеру кто-то проголосовал и пишет что он оставил
такой-то голос и я это вижу, но через некоторое время количество голосов становится меньше. Я понимаю что это все еще бета-версия и можно списать на это, но все-таки хотелось бы услышать какие-нибудь вразумительные объяснения по этому поводу.
Предлагаю тему: Вид из окна самолета....
В канун праздника Святого Валентина предлагаю провести конкурс "Признание в любви" Это может быть натюрморт, жанровая сценка, фотографии признаний мелом на асфальте, например - любые признания в любви
С сегодняшнего дня продолжается конкурс "Под стук колёс".
Мы сохранили конкурсный рейтинг участников, загрузивших фотографии на конкурс ранее. А приём новых фотографий продлится до 15 февраля.
Желаем успехов и счастливого пути!
Лучшее фото на тему "Горные районы". Все что связано с горной местностью!
Предлагаю создать конкурс Светофоры. Они могут быть любыми...
Я тут подумала, сегодня начинается Олимпиада. Почиму бы не провести конкурс " спорт". Люди в движении. То как то цветочкии, и пейзажи чуть чуть надоедают.
Если не тянуть началом нового конкурса то двадцать четвёртого числа можно устроить патриотический конкурс "Броня крепка и танки наши быстры". Полностью посвящённый военной технике!
На тему " улицы в твоем городе " фото тех мест где вы живете
Да, скоро замечательный праздник 23 февраля. Этот день стал для многих не просто Днем Российской армии, а праздником людей, которые защищали свою Родину. Это день мужественных и храбрых. И хочется предложить тему "Аллея славы", в которой показать памятники воинам и военной техники, места памяти - всё, что связано с защитой и защитниками Отечества. Может быть и места, где памятники разорили, и обратить внимание людей, что где-то нужна помощь...
В связи с тем ,что возможно в ближайшем будующем открытие музея "Русские герои" ,я думаю что будет уместным и полезным провести конкурс на эту тему ,
Интересен,на мой взгляд, был бы конкурс на церковную тему!Ведь с сегодняшнего дня начался Великий пост...Это могут быть фото священнослужителей,церквей,куполов и различных церковных атрибутов,мероприятий...
смотрю...по всем параметрам моя работа,,подснежники,, выходит на ФД. а получила ФД совсем другая работа с меньшим количеством баллов и голосов..это что-игнор? слишком много у меня фд?тут уж извините,где правда?
А выигрывают те авторы у кого на момент конкурса было ФотоДня или он был в популярных авторах. Давайте чтоб всем было не обидно сделаем чтоб на момент конкурса, участники не могли попадать в ФотоДня или в популярные авторы!!!