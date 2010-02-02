Конкурсы в Коллекциях

февраль 2010
Предлагаю провести конкурс “Снимок в стиле ретро”
2 февраля 2010, 18:34

Предлагаю провести конкурс “Снимок в стиле ретро”, принимать на конкурс снимки без присутствия на них чего бы то ни было современного, принимать на конкурс снимки: старых вещей и предметов, ретро автомобилей, поездов и других транспортных средств,  портреты, пейзажи природы, деревень и городов, ведь даже в Москве можно снять маленький уголок нетронутый временем (без рекламы, надписей на стенах, кондиционеров, спутниковых тарелок, автомобилей). При этом я предлагаю принимать на конкурс снимки снятые только в ЧБ и сепии.

35 комментариев
Конкурс поцелуев
2 февраля 2010, 18:34

Так надоели эти безжизненные конкурсы,хочется тепла, позитива.

Предлагаю конкурс - ПОЦЕЛУИ. Скоро День Святого Валентина! Да здравствует любовь и романтика!!!

30 комментариев
Конкурс "Под стук колёс"
4 февраля 2010, 17:33

Дорогие друзья!

Мы постараемся в ближайшее время возобновить конкурс "Под стук колёс", прерванный в ноябре 2009 года. Участники, ранее номинировавшие фото на конкурс, продолжат соревнование, а авторы, которые не успели попасть на конкурс, смогут добавить фото в течение оставшегося срока приема фотографий, указанного в правилах.

О датах начала и завершения конкурса мы сообщим дополнительно.


50 комментариев
Система "Общего зачета"
5 февраля 2010, 15:07

Предлагаю ввести систему общего зачета, как в биатлоне!

На протяжении всего года начислятьопределенное число очков, за конкурс. Например за 1 место - 500 очков, а за 500-ое - 1очко. Таким образом человек участвуя в конкурсах, будет накапливать очки, и по окончании года легко определить лучшего фотографа.

Так же можно начислять очки за фото дня.

 

Кто За !? Коментируйте, возможно Вы придумали что-то более интересное!

30 комментариев
Вопрос о голосовании в конкурсе
7 февраля 2010, 13:17

Я конечно понимаю что это все же это премодерируемый клуб и  не удобные вопросы конечно же никому не интересны, но все же наберусь наглости и спрошу. Почему в последнем конкурсе сроки голосования оказались сдвинуты для одних голосование закончилось раньше для других оно продолжалось. Почему в количество голосов меняется непонятно как, те к примеру кто-то проголосовал и пишет что он оставил

такой-то голос и я это вижу, но через некоторое время количество голосов становится меньше. Я понимаю что это все еще бета-версия и можно списать на это, но все-таки хотелось бы услышать какие-нибудь вразумительные объяснения по этому поводу.

20 комментариев
Предлагаю тему: Вид из окна самолета....
7 февраля 2010, 19:00

Предлагаю тему: Вид из окна самолета....

35 комментариев
Тема для конкурса "Признание в любви"
8 февраля 2010, 15:54

В канун праздника Святого Валентина предлагаю провести конкурс "Признание в любви" Это может быть натюрморт, жанровая сценка, фотографии признаний мелом на асфальте, например - любые признания в любви

13 комментариев
Конкурс "Под стук колёс" продолжается.
10 февраля 2010, 18:19

С сегодняшнего дня продолжается конкурс "Под стук колёс".

Мы сохранили конкурсный рейтинг участников, загрузивших фотографии на конкурс ранее. А приём новых фотографий  продлится до 15 февраля.

Желаем успехов и счастливого пути!

37 комментариев
Почему фото с датой не принимаются?
11 февраля 2010, 15:38
Почему фото с датой не принимаются? Что в этом плохого? Прошу, объясните мне это в ответах!

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80 комментариев
Конкурс
11 февраля 2010, 17:21

Лучшее фото на тему "Горные районы". Все что связано с горной местностью! 

6 комментариев
Конкурс "Светофоры"
12 февраля 2010, 13:34

Предлагаю создать конкурс Светофоры. Они могут быть любыми...

12 комментариев
Спортивные игры
13 февраля 2010, 11:03

Я тут подумала, сегодня начинается Олимпиада. Почиму бы не провести конкурс " спорт". Люди в движении. То как то цветочкии, и пейзажи чуть чуть надоедают.

10 комментариев
Скоро 23 февраля! Есть предложение!
13 февраля 2010, 11:03

Если не тянуть началом нового конкурса то двадцать четвёртого числа можно устроить патриотический конкурс "Броня крепка и танки наши быстры". Полностью посвящённый военной технике!

33 комментария
Конкурс
13 февраля 2010, 16:33

На тему " улицы в твоем городе " фото тех мест где вы живете 

5 комментариев
Тема конкурса: "Аллея славы"
14 февраля 2010, 20:25

Да, скоро замечательный праздник 23 февраля. Этот день стал для многих не просто Днем Российской армии, а праздником людей, которые защищали свою Родину. Это день мужественных и храбрых. И хочется предложить тему "Аллея славы", в которой показать памятники воинам и военной техники, места памяти - всё, что связано с защитой и защитниками Отечества. Может быть и места, где памятники разорили, и обратить внимание людей, что где-то нужна помощь... 

9 комментариев
Идея конкурса...
14 февраля 2010, 20:25
Помните был конкурс "Моя любимая", так давай сделаем конкурс "Мой любимый"... Как вам моя идея?
9 комментариев
Русские герои
15 февраля 2010, 17:52

В связи с тем ,что возможно в ближайшем будующем открытие музея "Русские герои" ,я думаю что будет уместным и полезным провести конкурс на эту тему ,

11 комментариев
храмы,церкви,купола
15 февраля 2010, 17:53

Интересен,на мой взгляд, был бы конкурс на церковную тему!Ведь с сегодняшнего дня начался Великий пост...Это могут быть фото священнослужителей,церквей,куполов и различных церковных атрибутов,мероприятий...

87 комментариев
чего то я не поняла...
16 февраля 2010, 02:58

смотрю...по всем параметрам моя работа,,подснежники,, выходит на ФД. а  получила ФД совсем другая работа с меньшим количеством баллов и голосов..это что-игнор? слишком много у меня фд?тут уж извините,где правда?

44 комментария
Знаете, кто выигрывает чаще всего в конкурсах?
24 февраля 2010, 22:26

А выигрывают те авторы у кого на момент конкурса было ФотоДня или он был в популярных авторах. Давайте чтоб всем было не обидно сделаем чтоб на момент конкурса, участники не могли попадать в ФотоДня или в популярные авторы!!!

46 комментариев