Конкурсы в Коллекциях

январь 2010
Как найти своё фото в конкурсе?
5 января 2010, 10:36

Как найти свою фотографию в текущем конкурсе?

Помнится моя фоторабота была фото дня? Как найти её в конкурсе?

Как найти вообще в конкурсе фото по нику?

А то я сейчас полистал, фоток много, но плохо, что они повторяются на разных страницах.

11 комментариев
Как Вам конкурс "Для новичков"?
5 января 2010, 10:37
По всем вопросам пишите ЛИЧНО мне.
13 комментариев
Конкурс "Лучший из тридцати"
5 января 2010, 10:40

А что если из тридцатки победителей выбирать потом одного победителя? Ведь может оказаться,что победителем станет не то фото,которое стоит на первом месте,а то,которое на тридцатом. Сделать такой маленький подконкурс,который будет длиться сутки,например. Бывает,что ты даже и не наткнулся в конкурсе на то фото,которое заняло первые места,и не смог оставить свою оценку. А тут все голосующие видят все тридцать фото и проставляют им оценки,выбирают самое,на их взгляд,лучшее.

61 комментарий
Лучший друг
20 января 2010, 11:19

Предлагаю новую тему для конкурса "Лучший друг". Это могут быть и животные и люди и вообще все что человек считает своими друзьями.

13 комментариев
Очень хочется конкурс фотографий лошадей)))А Вам?=)
20 января 2010, 11:24
Нет комментариев
конкурс(тема)
20 января 2010, 11:24
предлагаю конкурс "улыбки" может очень забавный результат получиться
8 комментариев
Предлагаю тему конкурса
20 января 2010, 11:26

Мне пришла в голову интересная идея, а что если сделать конкурс "Мое любимое место" или, например, "Место, где я люблю бывать". Но к фото ОБЯЗАТЕЛЬНО должен прилагаться комментарий где это и что в этом месте такого особенного и любимого! Мне кажется, что это не банально и должно быть интересно всем + можно узнать для себя много интересных мест и самому там как-нибудь побывать!

18 комментариев
Следующий конкурс: "Город в снегу"
20 января 2010, 15:48

Наш новый конкурс посвящен зимнему городу: снежное убранство буквально преображает улицы, бульвары и площади. На конкурс будут приниматься фотографии городских пейзажей и архитектуры, сделанные в зимнее время года (то есть когда в городе выпал снег)

116 комментариев
Заголовок не указан
20 января 2010, 21:24

Давайте создадим конкурс "Самый лучший снеговик"

6 комментариев
конкурс снежных скульптур
20 января 2010, 21:24

А почему не провести конкурс ледовых и снежных скульптур. Наверное в каждом городе сейчас есть такие скульптуры, было бы интересно

41 комментарий
Де жа вю? )))
21 января 2010, 08:03
Ещё раз НАСТОЯТЕЛЬНО предлагаю исключить из голосования на конкурсах друзей автора фото и зашедших для голосования НЕ ЧЕРЕЗ СТРАНИЦУ КОНКУРСА, а через страницу автора. Давайте попытаемся уважать и конкурсы, и друг друга. И ещё вопрос. Какие будут санкции к НЕЧИСТОПЛОТНЫМ пользователям из серии: "5! Заходите ко мне! Я тоже на конкурсе!" Пожизненное удаление с ЯФа??? За попрошайничество???
180 комментариев
Вопросы по модерации конкурсных фотографий.
21 января 2010, 20:45

Задавайте в комментариях к этой теме. Если вас интересует почему не прошло модерацию конкретное фото, пожалуйста давайте на него прямую ссылку. В противном случае, вопрос может остаться без ответа.

После ответа модератора, комментарии, содержащие ссылки на фото, которые участвуют в конкурсе, могут быть удалены, чтобы не рекламировать участника.

236 комментариев
Конкурс "Железная дорога"
23 января 2010, 15:42

Когда будет продолжен конкурс о железной дороге?

Обещали продолжить?!

8 комментариев
зимнии традиции разных народов.
24 января 2010, 10:05

каждый наверняка побывал в новый год в разных городах и странах.и кто то также запечетлел новогоднии традиции ,-это могут быть разные интересные подарки,блюда ,костюмы и многое другое!ну как вам такая мысль?!ответ приму всегда какой бы он небыл!

 

 

3 комментария
Давайте проведем следующий конкурс рабочии профессии.
26 января 2010, 11:50

Очень много интересных рабочих профессий. Фотографии должны получатся очень красивый, яркие профессии по своей сути очень оригинальны.

17 комментариев
Очень хочеться увидеть конкурс фотографий разных животных;а вы как думаете?
27 января 2010, 14:56
5 комментариев