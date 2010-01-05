Как найти свою фотографию в текущем конкурсе?
Помнится моя фоторабота была фото дня? Как найти её в конкурсе?
Как найти вообще в конкурсе фото по нику?
А то я сейчас полистал, фоток много, но плохо, что они повторяются на разных страницах.
Как найти свою фотографию в текущем конкурсе?
Помнится моя фоторабота была фото дня? Как найти её в конкурсе?
Как найти вообще в конкурсе фото по нику?
А то я сейчас полистал, фоток много, но плохо, что они повторяются на разных страницах.
А что если из тридцатки победителей выбирать потом одного победителя? Ведь может оказаться,что победителем станет не то фото,которое стоит на первом месте,а то,которое на тридцатом. Сделать такой маленький подконкурс,который будет длиться сутки,например. Бывает,что ты даже и не наткнулся в конкурсе на то фото,которое заняло первые места,и не смог оставить свою оценку. А тут все голосующие видят все тридцать фото и проставляют им оценки,выбирают самое,на их взгляд,лучшее.
Предлагаю новую тему для конкурса "Лучший друг". Это могут быть и животные и люди и вообще все что человек считает своими друзьями.
Мне пришла в голову интересная идея, а что если сделать конкурс "Мое любимое место" или, например, "Место, где я люблю бывать". Но к фото ОБЯЗАТЕЛЬНО должен прилагаться комментарий где это и что в этом месте такого особенного и любимого! Мне кажется, что это не банально и должно быть интересно всем + можно узнать для себя много интересных мест и самому там как-нибудь побывать!
Наш новый конкурс посвящен зимнему городу: снежное убранство буквально преображает улицы, бульвары и площади. На конкурс будут приниматься фотографии городских пейзажей и архитектуры, сделанные в зимнее время года (то есть когда в городе выпал снег)
Давайте создадим конкурс "Самый лучший снеговик"
А почему не провести конкурс ледовых и снежных скульптур. Наверное в каждом городе сейчас есть такие скульптуры, было бы интересно
Задавайте в комментариях к этой теме. Если вас интересует почему не прошло модерацию конкретное фото, пожалуйста давайте на него прямую ссылку. В противном случае, вопрос может остаться без ответа.
После ответа модератора, комментарии, содержащие ссылки на фото, которые участвуют в конкурсе, могут быть удалены, чтобы не рекламировать участника.
Когда будет продолжен конкурс о железной дороге?
Обещали продолжить?!
каждый наверняка побывал в новый год в разных городах и странах.и кто то также запечетлел новогоднии традиции ,-это могут быть разные интересные подарки,блюда ,костюмы и многое другое!ну как вам такая мысль?!
Очень много интересных рабочих профессий. Фотографии должны получатся очень красивый, яркие профессии по своей сути очень оригинальны.