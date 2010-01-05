Ещё раз НАСТОЯТЕЛЬНО предлагаю исключить из голосования на конкурсах друзей автора фото и зашедших для голосования НЕ ЧЕРЕЗ СТРАНИЦУ КОНКУРСА, а через страницу автора. Давайте попытаемся уважать и конкурсы, и друг друга. И ещё вопрос. Какие будут санкции к НЕЧИСТОПЛОТНЫМ пользователям из серии: "5! Заходите ко мне! Я тоже на конкурсе!" Пожизненное удаление с ЯФа??? За попрошайничество???