Конкурсы в Коллекциях

июль 2010
Вариант голосования
1 июля 2010, 10:14

Я бы предложил следующий вариант голосования:
На странице 10-20 фотографий, под каждой пустая клеточка, где я могу поставить птичку если мне фотография понравилась.

Когда я "высказал" свое мнение нажимаю кнопочку - "Проголосовать" и открывается новая страница.
Это позволит радикально уменьшить время затраченное на голосование и просмотреть большее колличество фотографий..
И так же будет голосование объективнее - это я о том когда приходится выбирать между двумя понравившимися фотографиями!!!

Кто что скажет по этому поводу?

150 комментариев
"...Теперь просто смотрю конкурсные фото и голосую за интересные".
1 июля 2010, 17:08

"Листал фото на конкурсе. Ни одной своей фотки и фоток друзей не нашёл. Теперь просто смотрю конкурсные фото и голосую за интересные".

Такие записи на личных страничках "голосовальщиков друг за дружку" вызывают оптимизм!

Неужели так просто перевоспитать нечестность? ЯФ будет первым сайтом, если сможет победить панибратство в голосовании!

А нечистоплотные участники конкурсов продолжают призывать на своих страничках голосовать за свои конкурсные фото!

58 комментариев
Сколько раз вы участвовали в конкурсах на Яндекс.Фотках?
2 июля 2010, 19:20
46 комментариев
Новый конкурс "Крылья лета".
6 июля 2010, 20:20
С сегодняшнего дня открыт прием фотографий на конкурс "Крылья лета".

Бабочки — необычайно эффектные создания природы. Одним своим появлением они приводят в восторг и детей, и взрослых. А какие невероятные узоры украшают их хрупкие крылья!
Ловите бабочек не в сачок, а в объектив, и присылайте снимки на наш конкурс!

Прием фотографий продлится до 13 июля. Голосование начнется 13 июля и продлится до 19 июля.
С полными правилами вы можете ознакомиться на странице конкурса.


75 комментариев
"Деревенская жизнь": качество фото победителей!!!
7 июля 2010, 11:01

Думаю, многие с нетерпением ждали итогов конкурса "Деревенская жизнь" - первого конкурса по новой системе... Судя по победителям, согласитесь - качество фотографий-победителей явно лучше, чем в любом прошедшем конкурсе на ЯФе!

Объективность восторжествовала! Согласны?

Поздравляем ЯФ с удачей!

А всех нас - с приятными эмоциями и оптимизмом по поводу предстоящих конкурсов!

=

P.S. Конечно, и новая система требует корректировки. Например, хотелось бы, кроме количества голосов, указать и итоговое место для каждого фото. Хотелось бы (ради исторической справедливости))) восстановить аналогичные результаты прошлых конкурсов с указанием мест. И т.д.

И тут мы вправе надеяться, что "новый" ЯФ не будет месяцами молчать, как бывало...

39 комментариев
Голосовалка, удобство использования
7 июля 2010, 11:02

Добрый день, наверное я странный, но мне как и в прошлой версии не нравиться

1. то что в голосовалке кнопка "ничего не нравится, смотреть дальше" находится под фото т.к. фотографии разные по высоте, и при просмотре приходиться постоянно двигать мышкой, что приводит к замедлению просмотра. Возможно поставить эту кнопку над фотографиями, что-бы она не плавала по высоте.

2. После того как проголосовал, не надо менять фото автоматически (или сделать галочку в настройках), а то получается сначала проголосовал (сюжет очень понравился), а потом решил перейти к фото.

35 комментариев
Пара вопросов о нововведениях.
7 июля 2010, 11:02

Здравствуйте.

Вот наболело и решила таки спросить.

1) Очень внимательно следила за прошедшим конкурсом про деревню и сделала вывод,что расстановку сил на данный момент и предварительные итоги показывают на главной странице конкурса(работы выстраиваются в порядке предпочтения проголосовавших) .Так ли это?

2) Увидела сегодня на экране "Вы оценили все пары,хотите перемешать работы?" и что же дальше? Снова начала ставить голоса (или что это теперь?) тем же работам.Объясните пожалуйста,теперь что можно бесконечно голосовать за одно и тоже фото,если видишь его в конкурсе?Раньше только единожды можно было.

И ещё,проголосовала за своё.Это тоже можно?

17 комментариев
Вопросы по модерации конкурса "Крылья лета"
7 июля 2010, 13:39
Задавайте в комментариях к этой теме. Если вас интересует почему не прошло модерацию конкретное фото, пожалуйста давайте на него прямую ссылку. В противном случае вопрос может остаться без ответа.
После ответа модератора, комментарии, содержащие ссылки на фото, которые участвуют в конкурсе, могут быть удалены, чтобы не рекламировать участника.
64 комментария
ВОПРОС МОДЕРАТОРАМ
7 июля 2010, 20:11

1. Объясните, пожалуйста, как начисляются баллы, по которым оценивается результат участия в конкурсах("Деревенская жизнь", в частности).

2.Ещё хотелось бы понять, для чего устанавливаются правила конкурсов.Далеко не в первый раз наталкиваюсь на фотографии,которые прямо противоречат правилам.Например, в том же конкурсе "Деревенская жизнь" одним из пунктов правил было "...не принимаются фотографии животных, если они являются основным юбъектом съёмки".Сколько там было фотографий типа "Корова крупным планом"?Да, качественно, да, красиво, но, чёрт возьми,для кого тогда правила?И в каждом конкурсе такая же ерунда.Прошу вас, поясните вашу позицию в этом вопросе.

76 комментариев
Конкурсы и иже с ними....
7 июля 2010, 20:12

Насколько теперь стало неинтересным это событие.... как бы и раньше не особо трогало - но теперь вообще нет никакого желания участвовать... насмотрелся свинячих и козлячих морд на всю оставшуюся жизнь... Теперь точно не приму участия ни в одном конкурсе... Все проблемы голосования - остались, как  и казалось, что не будет равных условий для всех - так и получилось - невозможно посмотреть этот поток сознания в каких либо реальных рамках времени, поэтому основные голоса получают те, кто попал в первые пары процесс стал абсолютно непрозрачным и нет возможности высказать свое мнение под работой, которая понравилась или наоборот.... Пытался найти знакомые работы - не хватило терпения, а несколько - мне показали три и более раз, благо память фотографическая Что вы думаете об этом - неужели Вас всех это устраивает?!

 

С уважением, Serg-Sergeew

84 комментария
Конкурс Деревенская жизнь
7 июля 2010, 23:06
Почему , когда конкурс закончился, я не могу узнать, какое место заняло моё фото? Так же не интересно...
25 комментариев
Новый конкурс "Заповедные места России".
13 июля 2010, 20:04
С сегодняшнего дня открыт прием фотографий на конкурс "Заповедные места России".

Всё, чем богата природа, можно найти на просторах России. А оживляет эту природу всемогущая стихия воды.

Заповедные уголки России сохранили водное царство таким же, как и тысячу лет назад. Мы ждём на конкурсе фотографии мест, нетронутых цивилизацией, где можно найти воду в её первозданной красоте. Покажите водоёмы России, которые не видел никто, кроме вас.

Прием фотографий продлится до 20 июля. Голосование начнется 20 июля и продлится до 27 июля.
С полными правилами и условиями участия вы можете ознакомиться на странице конкурса.
144 комментария
Благодарность
14 июля 2010, 17:06
Спасибо модераторам за то, что теперь можно видеть текущий рейтинг фото на конкурсе. Конечно нам захочется еще каких-нибудь изменений, но потом. На сегодня СПАСИБО!
62 комментария
Новый конкурс "Зеленый цвет".
20 июля 2010, 19:16
С сегодняшнего дня открыт прием фотографий на конкурс "Зеленый цвет".

Наш новый конкурс посвящен цвету, который всегда считался цветом здоровья и жизни — зелёному.
Это не только цвет листьев и травы, он – повсюду! Мы идём на зелёный сигнал светофора, играем на изумрудном сукне в бильярд, мажем зелёнкой царапины, смотрим в зелёные глаза…
Фотографируйте зелёное и указывайте в описании оттенок, ведь зелёный может быть и оливковым, и бирюзовым, и фисташковым.

Прием фотографий продлится до 27 июля. Голосование начнется 27 июля и продлится до 3 августа.
С полными правилами и условиями участия вы можете ознакомиться на странице конкурса.
355 комментариев
Очередной вопрос по голосованию
29 июля 2010, 18:42

В окошке голосования показывается две фотографии. Можно голосовать это здорово, но есть и возможность перейти к фото. Я перехожу на страничку понравившегося фото, а как теперь за это фото проголосовать? Ведь при возврате на страничку голосования я это фото уже не вижу, и следовательно не могу проголосовать. Разъясните мне, может я чего не понял.

47 комментариев