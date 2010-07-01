Я бы предложил следующий вариант голосования:
На странице 10-20 фотографий, под каждой пустая клеточка, где я могу поставить птичку если мне фотография понравилась.
Когда я "высказал"
свое мнение нажимаю кнопочку - "Проголосовать" и открывается новая
страница.
Это позволит радикально уменьшить время затраченное на голосование и просмотреть большее колличество фотографий..
И так же будет голосование объективнее - это я о том когда приходится выбирать между двумя понравившимися фотографиями!!!
Кто что скажет по этому поводу?