Конкурсы в Коллекциях

март 2010
Тема нового конкурса-выбирается методом опроса.....
2 марта 2010, 16:32
Нельзя ли сделать так,что бы тему следующего конкурса выбирали сами люди?Например создать опрос с несколькими вариантами и тот вариант,который наберёт больше всего голосов,и становится темой конкурса.....Просто таким образом будут конкурсы,которые интересны всем.....или большинству...Ведь иногда,предлагаемые темы совсем неинтересны,а так можно будет сделать ИНТЕРЕСНЫЙ конкурс))))
66 комментариев
Фото
3 марта 2010, 08:32

Дамы и господа, давайте проведём не просто КОНКУРС, а именно ФОТОКОНКУРС на ЯФ. Сейчас на конкурсах побеждают авторы а не фотографии. Т. е. важна не фотография, а наличие друзей у автора, и его желание и возможность писать коменты "заходите ко мне". Победитель конкурса "под стук колёс" это продемонстрировал и письменно о том заявил. Всё ведь очень просто. Работа выставляется под кодом, код автору неизвестен, с IP адреса проходит 1 голос. Работы ненелю накапливаются, а потом выставляются с общего старта. Попробуйте, господа модераторы. Вам понравится.

106 комментариев
Вопрос по поводу конкурса!
5 марта 2010, 09:08

Хочу задать вопрос по поводу конкурса! если быть точным то по поводу "уличных артистов". при голосовании количество оценок, это и есть количество голосов за фото, или реальные голоса не показываются???

с уважением, любитель Я фоток))


20 комментариев
кто за то, чтобы следующей темой конкурса была: "Военная техника"?
8 марта 2010, 08:51
9 комментариев
Конкурс есть, а призы будут ?
11 марта 2010, 12:43

Разве конкурсантам не пологаются призы?!
Может я не внимательно прочёл условия.

41 комментарий
Тема следующего конкурса: "Множество в кадре".
15 марта 2010, 21:19

Наш следующий конкурс будет посвящен фотографиям большого количества схожих предметов! И все это многообразие должно поместиться всего лишь в одном кадре!

Фотографии множеств различных предметов, животных, любых других похожих друг на друга объектов, будут бороться за победу в нашем новом конкурсе!

64 комментария
Вопросы по модерации конкурса "Множество в кадре".
16 марта 2010, 19:57
Задавайте в комментариях к этой теме. Если вас интересует почему не прошло модерацию конкретное фото, пожалуйста давайте на него прямую ссылку. В противном случае вопрос может остаться без ответа. После ответа модератора, комментарии, содержащие ссылки на фото, которые участвуют в конкурсе, могут быть удалены, чтобы не рекламировать участника.
497 комментариев
Кто за то, чтобы один из апрельских конкурсов был "Ветеран"
19 марта 2010, 12:48
11 комментариев
Множество дипломов для победителей конкурсов!
23 марта 2010, 18:02

Друзья! Вы часто спрашиваете нас о призах, полученных за победу на конкурсах, которые долго к вам не приходят. Не волнуйтесь, мы помним обо всех победителях, а призы начинаем собирать и отправлять сразу же после объявления итогов. Однако в рассылке принимаем участие не только мы, но и почта, а зачастую почты разных стран мира. Поэтому иногда призы приходят не так быстро, как нам с вами бы этого хотелось. Сегодня Наш Лось помогал нам заполнять огромное множество дипломов, которые скоро будут отправлены победителям конкурсов! Все дипломы заряжены его позитивной энергией и потоптаны его счастливыми лапами! Наш лось своей лапой заполнил все дипломы) Наш Лось и уточка решили отправить дипломы победителям конкурса! Еще раз перепроверил...

36 комментариев
Читаем небо
29 марта 2010, 15:09

Хотелось бы посмотреть необычные снимки неба. Или читаем небо. Что оно нам подсказывает. Облака необычные. Большие фигуры. Ангелы из облаков.

24 комментария
Новая тема
31 марта 2010, 10:11

Скоро апрель, день космонавтики, предлагаю новую тему "К звездам" или "Ночное небо".

31 комментарий