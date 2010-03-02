Дамы и господа, давайте проведём не просто КОНКУРС, а именно ФОТОКОНКУРС на ЯФ. Сейчас на конкурсах побеждают авторы а не фотографии. Т. е. важна не фотография, а наличие друзей у автора, и его желание и возможность писать коменты "заходите ко мне". Победитель конкурса "под стук колёс" это продемонстрировал и письменно о том заявил. Всё ведь очень просто. Работа выставляется под кодом, код автору неизвестен, с IP адреса проходит 1 голос. Работы ненелю накапливаются, а потом выставляются с общего старта. Попробуйте, господа модераторы. Вам понравится.
Хочу задать вопрос по поводу конкурса! если быть точным то по поводу "уличных артистов". при голосовании количество оценок, это и есть количество голосов за фото, или реальные голоса не показываются???
с уважением, любитель Я фоток))
Разве конкурсантам не пологаются призы?!
Может я не внимательно прочёл условия.
Наш следующий конкурс будет посвящен фотографиям большого количества схожих предметов! И все это многообразие должно поместиться всего лишь в одном кадре!
Фотографии множеств различных предметов, животных, любых других похожих друг на друга объектов, будут бороться за победу в нашем новом конкурсе!
Друзья! Вы часто спрашиваете нас о призах, полученных за победу на конкурсах, которые долго к вам не приходят. Не волнуйтесь, мы помним обо всех победителях, а призы начинаем собирать и отправлять сразу же после объявления итогов.
Однако в рассылке принимаем участие не только мы, но и почта, а зачастую почты разных стран мира. Поэтому иногда призы приходят не так быстро, как нам с вами бы этого хотелось.
Сегодня Наш Лось помогал нам заполнять огромное множество дипломов, которые скоро будут отправлены победителям конкурсов! Все дипломы заряжены его позитивной энергией и потоптаны его счастливыми лапами!
Хотелось бы посмотреть необычные снимки неба. Или читаем небо. Что оно нам подсказывает. Облака необычные. Большие фигуры. Ангелы из облаков.
Скоро апрель, день космонавтики, предлагаю новую тему "К звездам" или "Ночное небо".