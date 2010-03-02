Наш следующий конкурс будет посвящен фотографиям большого количества схожих предметов! И все это многообразие должно поместиться всего лишь в одном кадре!

Фотографии множеств различных предметов, животных, любых других похожих друг на друга объектов, будут бороться за победу в нашем новом конкурсе!