Любой конкурс призван выявить лучшее фото..

Вместе с тем конкурсанты поставлены в неравные условия, Что в принципе недопустимо. Например у одних 2000-3000 друзей, у других 20-30. Даже если 5 процентов друзей проголосуют за друга, то результат будет известен. Мы будем оценивать не фото, а у кого больше друзей...

Предлагаю на рассмотрение модераторов с целью определения лучших фото

1. Ограничить число друзей 30 чел. И проводить подсчет голосов по следующим правилам: Пусть конкурсант набрал 200 голосов из них 100 голосов друзей.

Тогда общее число голосов определяется 200 - 100 + 30 = 130 голосов.

Если это сложно технически, то результаты конкурса можно обьявлять на 2-3-й день.

2. Не понимаю систему с КУ. Надо придать смысл этой системе. Например, набравшие 5 КУ получают 1 голос в конкурсе. Это заставит быть более активнее.