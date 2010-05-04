Наш новый конкурс посвящен всем бородам и усам, какие только могут быть у человека. Приклеенные, нарисованные, настоящие: фотографируйте усатых и бородатых людей и присылайте их фотографии на конкурс.
Мы ждем самые усатые и бородатые фотографии!
Наш новый конкурс посвящен всем бородам и усам, какие только могут быть у человека. Приклеенные, нарисованные, настоящие: фотографируйте усатых и бородатых людей и присылайте их фотографии на конкурс.
После ответа модератора, комментарии, содержащие ссылки на фото, которые участвуют в конкурсе, могут быть удалены, чтобы не рекламировать участника.
В канун такого великого праздника ДЕНЬ ПОБЕДЫ !!! Модератором должно быть стыдно поставить такой конкурс( усатых и бородатых) Неужели ненашлось другой темы....!!!
Сейчас такая хорошая погода, солнечно и тепло. На улицах можно встретить много птиц, одни из них голуби! Так что предлагаю новую тему для конкурса "Голуби", жду Вашего мнения!
Предлагаю конкурс "ВИД ИЗ ОКНА" желательно с указанием хотя бы населеного пунка. То, что мы видим каждый день. По две фотки день-ночь.
А может "удивительные деревья"? Довольно часто мы встречаем деревья,выросшие со стволами необычной формы,на которых можно разглядеть лица людей,животных,в стволы врастают предметы или просто изгибы их очень не традиционны.Почему бы не посмотреть на такие премудрости природы?
Предлагаю тему для нового конкурса: "Велосипедисты в кадре"
Любой конкурс призван выявить лучшее фото..
Вместе с тем конкурсанты поставлены в неравные условия, Что в принципе недопустимо. Например у одних 2000-3000 друзей, у других 20-30. Даже если 5 процентов друзей проголосуют за друга, то результат будет известен. Мы будем оценивать не фото, а у кого больше друзей...
Предлагаю на рассмотрение модераторов с целью определения лучших фото
1. Ограничить число друзей 30 чел. И проводить подсчет голосов по следующим правилам: Пусть конкурсант набрал 200 голосов из них 100 голосов друзей.
Тогда общее число голосов определяется 200 - 100 + 30 = 130 голосов.
Если это сложно технически, то результаты конкурса можно обьявлять на 2-3-й день.
2. Не понимаю систему с КУ. Надо придать смысл этой системе. Например, набравшие 5 КУ получают 1 голос в конкурсе. Это заставит быть более активнее.
Хочу предложить новую тему для конкурса "СЛАДКИЙ СОН", думаю что фотографии будут интересными и разнообразными.
У меня есть предложение-начинать голосование за фотографии после окончания приема фоток на конкурс.А то вполне не очень удачная фотка может набрать 400 голосов,только потому,что ее выставили сразук после открытия конкурса,и ее больше народа просмотрит.А действительно хорошая фотография может набрать всего 2-3 голоса,лишь потому,что ее автор не мог выставить фото раньше,и выставил ее уже в последний день приема.А если голосовать уже после приема фоток все будет честно.
Рисунки цветными мелками на асфальте, красочные изображения на стенах, современные граффити в неожиданных местах, затейливые и необычные скетчи украсят наш новый яркий конкурс!
тема для конкурса "Сластены" или "Сладости и дети"?
После ответа модератора, комментарии, содержащие ссылки на фото, которые участвуют в конкурсе, могут быть удалены, чтобы не рекламировать участника.
Предлагаю тему "слезы". Говорят, что слезы - слова, которое не смогло произнести сердце. Сфотографировать их нелегко, но именно они выражают наши чувства. Улыбку можно наиграть, а слезы....
Предлагаю тему для конкурса "Рыбалка". Мой дядя постоянно рыбачит и не редко случаются забавные случаи!
Я предлагаю тему для конкурса "На водной глади"