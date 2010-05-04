Конкурсы в Коллекциях

май 2010
Тема следующего конкурса: "Усы и борода".
4 мая 2010, 12:19

Наш новый конкурс посвящен всем бородам и усам, какие только могут быть у человека. Приклеенные, нарисованные, настоящие: фотографируйте усатых и бородатых людей и присылайте их фотографии на конкурс.
Мы ждем самые усатые и бородатые фотографии!

35 комментариев
Вопросы по модерации конкурса "Усы и борода".
4 мая 2010, 19:26
Задавайте в комментариях к этой теме. Если вас интересует почему не прошло модерацию конкретное фото, пожалуйста давайте на него прямую ссылку. В противном случае вопрос может остаться без ответа.
После ответа модератора, комментарии, содержащие ссылки на фото, которые участвуют в конкурсе, могут быть удалены, чтобы не рекламировать участника.
144 комментария
Конкурс...???
5 мая 2010, 13:52

В канун такого великого праздника ДЕНЬ ПОБЕДЫ !!! Модератором должно быть стыдно поставить такой конкурс( усатых и бородатых) Неужели ненашлось другой темы....!!!

122 комментария
Предлагаю новую тему для конкурса!
7 мая 2010, 09:43

Сейчас такая хорошая погода, солнечно и тепло. На улицах можно встретить много птиц, одни из них голуби! Так что предлагаю новую тему для конкурса "Голуби", жду Вашего мнения!

26 комментариев
Вид из окна дома где живу.
7 мая 2010, 14:39

Предлагаю конкурс "ВИД ИЗ ОКНА" желательно с указанием хотя бы населеного пунка. То, что мы видим каждый день. По две фотки день-ночь.

23 комментария
Тема для конкурса.
8 мая 2010, 23:27

А может "удивительные деревья"? Довольно часто мы встречаем деревья,выросшие со стволами необычной формы,на которых можно разглядеть лица людей,животных,в стволы врастают предметы или просто изгибы их очень не традиционны.Почему бы не посмотреть на такие премудрости природы?

19 комментариев
Тема нового конкурса
11 мая 2010, 16:53

Предлагаю тему для нового конкурса: "Велосипедисты в кадре"

12 комментариев
Предложение по проведению конкурсов.
12 мая 2010, 15:09

Любой конкурс призван выявить лучшее фото..

Вместе с тем конкурсанты поставлены в неравные условия, Что в принципе недопустимо. Например у одних 2000-3000 друзей, у других 20-30. Даже если 5 процентов друзей проголосуют за друга, то результат будет известен. Мы будем оценивать не фото, а у кого больше друзей...

Предлагаю на рассмотрение модераторов с целью определения лучших фото

1. Ограничить число друзей 30 чел. И проводить подсчет голосов по следующим правилам: Пусть конкурсант набрал 200 голосов из них 100 голосов друзей.

Тогда общее число голосов определяется 200 - 100 + 30 = 130 голосов.

Если это сложно технически, то результаты конкурса можно обьявлять на 2-3-й день.

2. Не понимаю систему с КУ. Надо придать смысл этой системе. Например, набравшие 5 КУ получают 1 голос в конкурсе. Это заставит быть более активнее.

53 комментария
Тема для конкурса
17 мая 2010, 23:11

Хочу предложить новую тему для конкурса "СЛАДКИЙ СОН", думаю что фотографии будут интересными и разнообразными.

27 комментариев
Предложение
17 мая 2010, 23:17

У меня есть предложение-начинать голосование за фотографии после окончания приема фоток на конкурс.А то вполне не очень удачная фотка может набрать 400 голосов,только потому,что ее выставили сразук после открытия конкурса,и ее больше народа просмотрит.А действительно хорошая фотография может набрать всего 2-3 голоса,лишь потому,что ее автор не мог выставить фото раньше,и выставил ее уже в последний день приема.А если голосовать уже после приема фоток все будет честно.

30 комментариев
Тема следующего конкурса: "Рисунки в городе".
18 мая 2010, 18:27
Тем, кому для рисования не хватает альбомного листа, придется по вкусу наш новый конкурс.
Рисунки цветными мелками на асфальте, красочные изображения на стенах, современные граффити в неожиданных местах, затейливые и необычные скетчи украсят наш новый яркий конкурс!
26 комментариев
Тема для нового конкурса
18 мая 2010, 20:23

grafinia15-11 предлагает:

тема для конкурса "Сластены" или "Сладости и дети"?

10 комментариев
Вопросы по модерации конкурса "Рисунки в городе".
18 мая 2010, 20:34
Задавайте в комментариях к этой теме. Если вас интересует почему не прошло модерацию конкретное фото, пожалуйста давайте на него прямую ссылку. В противном случае вопрос может остаться без ответа.
После ответа модератора, комментарии, содержащие ссылки на фото, которые участвуют в конкурсе, могут быть удалены, чтобы не рекламировать участника.
74 комментария
Тема для конкурса.
22 мая 2010, 20:32

Предлагаю тему "слезы". Говорят, что слезы - слова, которое не смогло произнести сердце. Сфотографировать их нелегко, но именно они выражают наши чувства. Улыбку можно наиграть, а слезы....

18 комментариев
Тема для конкурса.
26 мая 2010, 13:58

Предлагаю тему для конкурса "Рыбалка". Мой дядя постоянно рыбачит и не редко случаются забавные случаи!

11 комментариев
Тема для конкурса
31 мая 2010, 07:42

Я предлагаю тему для конкурса "На водной глади"

8 комментариев