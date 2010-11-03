Госпожа Наталья! Такое впечатление, что Вы просто решили в лучшем случае, пошутить или, в худшем поиздеваться над нами! Ну кому интересны эти БУМАЖКИ с названием места или города! На что Вы рассчитывали, когда здумали ЭТОТ так называемый конкурс??? Мне кажется, большинсство пользователей ЯФ пришли на сайт, чтобы учиться фотографии, видеть лучшее, а не принимать участие в Вашем ШОУ...