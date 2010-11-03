НИЧЕГО не потеряет..........................
НИЧЕГО не потеряет..........................
Хорошо..это понятно..мыло на переднем плане..дефектом считатся не будет...
А это..На конкурс не принимаются фотографии:
........сделанные в помещении;
А снимки сделанные из помещения на улицу
Госпожа Наталья! Такое впечатление, что Вы просто решили в лучшем случае, пошутить или, в худшем поиздеваться над нами! Ну кому интересны эти БУМАЖКИ с названием места или города! На что Вы рассчитывали, когда здумали ЭТОТ так называемый конкурс??? Мне кажется, большинсство пользователей ЯФ пришли на сайт, чтобы учиться фотографии, видеть лучшее, а не принимать участие в Вашем ШОУ...
Да, котэ и собакены - наше всё!
Не тот же,но из той же серии.
Чужесранцы капризные пошли,
ничего не хочутЬ прихватить!!!!!!
а с другОЙ стороны
и "блюстители" яф- ского бардака ,пусть отдохут,
а то денно и нощно в поискАХ
вороф и татей!!!!!!!!!!!!!
Пошёл сгонять краску..))
Конкурс табличек! Но и здесь виден подход каждого-у кого-то на драном листочке и корявым почерком,а кто-то не поленился и напечатал!
Наложение двух кадров http://fotki.yandex.ru/co
Я иногда смотрю "все новые фото", там действительно вал картинок. Даааа, и в самом деле "человеческий труд"!))) Ну так простим модераторам их ошибки!
Не надо двусмысленностей. Всё прзрачно.
Из обвинителей в утешители. Геи ни при чём
Вам мозг на синтепон заменили?..это что апгрейд от европиндостана..улучшенная версия.Прежняя плохо скакала..))
"Не принимаются фотографии плохого качества, затемненные, засвеченные". Нигде не сказано, что не принимаются неинтересные. Тем более, что на этот конкурс их напринимали почти исключительно такие. Чем я хуже?
Как говорят НАСТОЯЩИЕ болельщики
наталью на МЫЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Точно,сейчас ей отправлю.