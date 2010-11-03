Конкурсы в Коллекциях

ноябрь 2010
Заголовок не указан
3 ноября 2010, 13:01

Это точно сей "БАЛАГАН" от вашего "шедевра"

НИЧЕГО не потеряет..........................

Нет комментариев
Заголовок не указан
3 ноября 2010, 15:49

7 комментариев
Заголовок не указан
3 ноября 2010, 20:37

Хорошо..это понятно..мыло на переднем плане..дефектом считатся не будет...

А это..На конкурс не принимаются фотографии:
 ........сделанные в помещении;

А снимки сделанные из помещения на улицу

2 комментария
Заголовок не указан
3 ноября 2010, 21:41

Госпожа Наталья! Такое впечатление, что Вы просто решили в лучшем случае, пошутить или, в худшем поиздеваться над нами! Ну кому интересны эти БУМАЖКИ с названием места или города! На что Вы рассчитывали, когда здумали ЭТОТ так называемый конкурс??? Мне кажется, большинсство пользователей ЯФ пришли на сайт, чтобы учиться фотографии, видеть лучшее, а не принимать участие в Вашем ШОУ... 

Нет комментариев
Заголовок не указан
3 ноября 2010, 21:49

Да, котэ и собакены - наше всё!

Нет комментариев
Заголовок не указан
5 ноября 2010, 00:05
Со свежим фото хорошая идея, но тема неудачна. С надписью не портящей кадр я смогла придумать только натюрморт, который не приняли.
Нет комментариев
Заголовок не указан
5 ноября 2010, 10:32
Почему не угодило? Его разве отклонили?
Нет комментариев
Заголовок не указан
5 ноября 2010, 12:55

Не тот же,но из той же серии.

Нет комментариев
Заголовок не указан
6 ноября 2010, 10:46

Чужесранцы капризные пошли,

ничего не хочутЬ прихватить!!!!!!

а с другОЙ стороны

и "блюстители" яф- ского бардака ,пусть отдохут,

а то денно и нощно в поискАХ

вороф и татей!!!!!!!!!!!!!

2 комментария
Заголовок не указан
7 ноября 2010, 03:00

Кто нhttp://fotki.yandex.ru/users/vredina-kozel51/view/1691931?page=0е скачэ тот замэрз!!!!

4 комментария
Заголовок не указан
7 ноября 2010, 13:15

Так она ж уся скачеть............

Нет комментариев
Заголовок не указан
8 ноября 2010, 19:20

Пошёл сгонять краску..))

21 комментарий
Заголовок не указан
8 ноября 2010, 19:21

Конкурс табличек! Но и здесь виден подход каждого-у кого-то на драном листочке и корявым почерком,а кто-то не поленился и напечатал!

 super.stella-daniel 

36 комментариев
Заголовок не указан
8 ноября 2010, 21:43

Наложение двух кадров  http://fotki.yandex.ru/contest/198/users/msergg/view/789928?p=5                                                  На облаках имеются полоски от струйного принтера     http://fotki.yandex.ru/contest/198/users/nadir-dulyanov/view/1019372?p=0

Нет комментариев
Заголовок не указан
9 ноября 2010, 14:50

Я иногда смотрю "все новые фото", там действительно вал картинок. Даааа, и в самом деле "человеческий труд"!))) Ну так простим модераторам их ошибки!

35 комментариев
Заголовок не указан
9 ноября 2010, 20:13

Не надо двусмысленностей. Всё прзрачно.

Из обвинителей в утешители. Геи ни при чём 

363 комментария
Заголовок не указан
10 ноября 2010, 13:09

Вам мозг на синтепон заменили?..это что апгрейд от европиндостана..улучшенная версия.Прежняя плохо скакала..))

1 комментарий
Заголовок не указан
10 ноября 2010, 16:23

"Не принимаются фотографии плохого качества, затемненные, засвеченные". Нигде не сказано, что не принимаются неинтересные. Тем более, что на этот конкурс их напринимали почти исключительно такие. Чем я хуже?

46 комментариев
Заголовок не указан
10 ноября 2010, 16:53

Как говорят НАСТОЯЩИЕ болельщики

наталью на МЫЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 комментария
Заголовок не указан
11 ноября 2010, 11:21

Точно,сейчас ей отправлю.

Нет комментариев