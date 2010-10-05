Конкурсы в Коллекциях

октябрь 2010
Заголовок не указан
5 октября 2010, 15:52
Предлагаю тему для конкурса: "Окна"
20 комментариев
Остановка Призовая.
5 октября 2010, 18:37
Конкурс «Следующая остановка» закончился.

Мы редко обращаем внимание на остановки общественного транспорта. Но благодаря нашим конкурсантам, нам удалось увидеть их разными – городскими и деревенскими, заснеженными и утопающими в цветах, из металла и пластика, разнообразных форм и размеров. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

Оценив работы участников конкурса, к чествованию победителей решил присоединиться основной оператор системы наземного городского пассажирского транспорта Москвы – ГУП «Мосгортранс».
Поэтому, кроме памятных сувениров от Яндекса, победители также получат сувениры от ГУП «Мосгортранс» – футболки и брелоки.

Поздравляем всех победителей с победой и желаем всем участникам успехов в наших новых конкурсах!
81 комментарий
А почему к конкурсу допускаются снимки у которых вообще отсутствует "Информация о снимке (EXIF)" ? Или там написан один фотошоп или пусто...
5 октября 2010, 20:00
Хочу услышать мнение других и особенно МОДЕРАТОРОВ!!!
143 комментария
Тема для конкурса
6 октября 2010, 16:48
Я конечно не писатель, но постараюсь описать свою идею. Итак, у меня возникла идея о новом конкурсе "Звонок". Домашние телефоны, мобильные, будки, таксафоны. Люди которые разговаривают по телефону, сколько эмоций, чувств от них исходит, ожидание важного звонка, маленький ребенок, который сидит на диване и тыкает по разным кнопочкам... Я считаю, что в этом конкурсе будет большой полет для фантазии.
43 комментария
Тема для конкурса.
7 октября 2010, 15:37
Предлагаю выбрать тему для конкурса " Листья ". Сейчас осень и много интересных фото самых разнообразных листьев в осенней природе можно сделать, Причем конкурс наверняка будет многочисленный...
50 комментариев
Новый конкурс "Под дождем".
12 октября 2010, 19:43
Конкурс "Грибные места" закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А с сегодняшнего дня открыт прием фотографий на конкурс "Под дождем".

Всем известно: стоит только забыть зонтик дома, и на улице обязательно пойдет дождь. Но разве это повод для грусти?
Фотографируйте людей под зонтами и без зонтов, улицы, дворики, парки – всё, что не укрылось от дождя, – и присылайте фотографии на наш конкурс.И не забудьте выпить чай с малиной, чтобы не простудиться после прогулки.

Прием фотографий продлится до 19 октября. Голосование начнется 19 октября и продлится до 26 октября.
С полными правилами и условиями участия вы можете ознакомиться на странице конкурса.
542 комментария
Заголовок не указан
17 октября 2010, 13:42

А как Вам эта фоточка? Место второе, а было первое. Синий фон-это просто обои из скрабнаборов. Фон подставлен в фотошопе. <a href="http://fotki.yandex.ru/contest/195/users/nat-suslova2010/view/734418?p=0" target="_blank"><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/6839/84236975.30/0_b34d2_499dd6c4_XXL.jpg" width="1024" height="1024" border="0" title="Ева, Сева и мама Вера" alt="Ева, Сева и мама Вера"/></a>

Нет комментариев
Заголовок не указан
17 октября 2010, 19:22

 

меня будут «заботить» правила, по которым я участвую в игре

 

"Внезапно" Козюк (повторно (!) перегрузивший ФД) в лидерах, Сотсков дышит в спину. 

Вы думаете это случайность (двойная из 2600 фото)?

Шанс?

Игра?

 

1 комментарий
Заголовок не указан
21 октября 2010, 12:43

Уже сутки как я выставил фото http://fotki.yandex.ru/next/users/shirokov-yurij/album/215009/view/693512?page=0

на конкурс "О спорт,ты-мир"и до сих пор нет решения модераторов об участии этого снимка в конкурсе.

140 комментариев
Заголовок не указан
24 октября 2010, 15:35

Нет комментариев
Заголовок не указан
25 октября 2010, 23:10

Вы сразу ссылки модераторам предъявляйте..А-то ведь они искать не обязаны...))

 Яндекс картинки

 Гугл картинки

Нет комментариев
Заголовок не указан
26 октября 2010, 19:52

И теплый...   Ладно, уговорили уважаемый Дон Вова - кураж, так кураж... 

 

415 комментариев
Заголовок не указан
27 октября 2010, 15:12

Плагиат..http://fotki.yandex.ru/top/users/letter-for-you/view/690971

http://yandex.ru/images/search?rpt=imageview&img_url=https://img-fotki.yandex.ru/get/15544/37664711.2a/0_a8b1b_89cf4ca9_S

Обои + Рекламма..мало..?

 

59 комментариев
Заголовок не указан
27 октября 2010, 17:10

И я Вас приветствую! 

В сухом остатке: кнопка - для отвода глаз, писать автору - нарываться на хамство (сознательное пренебрежение правилами само по себе хамство, потому другой реакции ожидать не приходится), пост в клубе - оповещение "общественности", "работают" только явные нарушения (рамки, надписи, реклама), последняя "инстанция" - СП, а там "бабушка надвое сказала". Как-то так. 

azelana 

1 комментарий
Заголовок не указан
27 октября 2010, 17:30

Плагиат.....http://fotki.yandex.ru/top/users/sharai-aklima/view/970291

 Заставка к монитору

http://yandex.ru/images/search?rpt=imageview&cbird=1&img_url=https://lh4.ggpht.com/pRrMZAwPmGGMiHuLuFkVIrbaVi4vgEeuO6ASXy2fNoGAhsZ-9Z_GmRuD7TAXTblcR_0HQg=s136

2 комментария
Заголовок не указан
27 октября 2010, 23:06

Под фото: "На конкурсе" - жмите: "Не участвовать". Успеете перезагрузить до 18-00

1 комментарий
Заголовок не указан
28 октября 2010, 12:38
Вы мну савсем запутали..))))..Сложные вы натуры..)))
2 комментария
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29 октября 2010, 00:58

Осталась одна - с названием, без даты и с явными признаками лета. Где же "здесь и сейчас"?

3 комментария
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29 октября 2010, 13:30

Из мухоморов.

2 комментария
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29 октября 2010, 20:57

Вот мне очень интересно, как с ним поступит Наталья. Или по принципу, как в пословице: " После драки кулаками не машут" проигнорирует сей факт. 

48 комментариев