Мы редко обращаем внимание на остановки общественного транспорта. Но благодаря нашим конкурсантам, нам удалось увидеть их разными – городскими и деревенскими, заснеженными и утопающими в цветах, из металла и пластика, разнообразных форм и размеров. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Оценив работы участников конкурса, к чествованию победителей решил присоединиться основной оператор системы наземного городского пассажирского транспорта Москвы – ГУП «Мосгортранс».
Поэтому, кроме памятных сувениров от Яндекса, победители также получат сувениры от ГУП «Мосгортранс» – футболки и брелоки.
Поздравляем всех победителей с победой и желаем всем участникам успехов в наших новых конкурсах!
А с сегодняшнего дня открыт прием фотографий на конкурс "Под дождем".
Всем известно: стоит только забыть зонтик дома, и на улице обязательно пойдет дождь. Но разве это повод для грусти?
Фотографируйте людей под зонтами и без зонтов, улицы, дворики, парки – всё, что не укрылось от дождя, – и присылайте фотографии на наш конкурс.И не забудьте выпить чай с малиной, чтобы не простудиться после прогулки.
Прием фотографий продлится до 19 октября. Голосование начнется 19 октября и продлится до 26 октября.
С полными правилами и условиями участия вы можете ознакомиться на странице конкурса.
А как Вам эта фоточка? Место второе, а было первое. Синий фон-это просто обои из скрабнаборов. Фон подставлен в фотошопе. <a href="http://fotki.yandex.ru/co
меня будут «заботить» правила, по которым я участвую в игре
"Внезапно" Козюк (повторно (!) перегрузивший ФД) в лидерах, Сотсков дышит в спину.
Вы думаете это случайность (двойная из 2600 фото)?
Шанс?
Игра?
Уже сутки как я выставил фото http://fotki.yandex.ru/ne
на конкурс "О спорт,ты-мир"и до сих пор нет решения модераторов об участии этого снимка в конкурсе.
Вы сразу ссылки модераторам предъявляйте..А-то ведь они искать не обязаны...))
И теплый... Ладно, уговорили уважаемый Дон Вова - кураж, так кураж...
И я Вас приветствую!
В сухом остатке
Под фото: "На конкурсе" - жмите: "Не участвовать". Успеете перезагрузить до 18-00
Осталась одна - с названием, без даты и с явными признаками лета. Где же "здесь и сейчас"?
Из мухоморов.
Вот мне очень интересно, как с ним поступит Наталья. Или по принципу, как в пословице: " После драки кулаками не машут" проигнорирует сей факт.