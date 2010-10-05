Я конечно не писатель, но постараюсь описать свою идею. Итак, у меня возникла идея о новом конкурсе "Звонок". Домашние телефоны, мобильные, будки, таксафоны. Люди которые разговаривают по телефону, сколько эмоций, чувств от них исходит, ожидание важного звонка, маленький ребенок, который сидит на диване и тыкает по разным кнопочкам... Я считаю, что в этом конкурсе будет большой полет для фантазии.