Очки – самый распространенный оптический прибор. Чаще всего их носят, чтобы лучше видеть окружающий мир. Но и других назначений у очков – хватает. Они защищают от воздействия солнечных лучей, применяются в качестве украшения, придают солидность, подчёркивают имидж, а розовые – помогают смотреть на жизнь беззаботно. И это далеко не всё.
Присылайте фотографии людей в очках на наш новый конкурс. Покажите, насколько разными бывают очки и интересными те, кто их носит.
Прием фотографий продлится до 21 сентября. Голосование начнется 21 сентября и продлится до 28 сентября.
С полными правилами и условиями участия вы можете ознакомиться на странице конкурса.
Обычное, знакомое каждому занятие – ждать на остановке трамвай, автобус или троллейбус. Но остановка – это не только место, где останавливается и забирает пассажиров транспорт. Это одна из характерных примет городской архитектуры. Остановки в разных городах отличаются друг от друга так же сильно, как сами города.
Фотографируйте остановки своего города и присылайте на наш конкурс. Не забывайте привязывать фотографии к карте, чтобы все могли узнать, где вы сделали снимок.
Прием фотографий продлится до 28 сентября. Голосование начнется 28 сентября и продлится до 5 октября
С полными правилами и условиями участия вы можете ознакомиться на странице конкурса.
Тема конкурса это не купюра в 100 баксов, чтобы понравиться всем, но совместной работой ее всегда можно сделать лучше.
Как упорядочиваются фотки которые не получили еще ни одного голоса, или в самом начале голосования (когда проголосовать еще никто не успел)??
Интересуюсь в связи с тем ,что в самом начале голосования моя фотка http://fotki.yandex.ru/us
Натюрморт – изображение неодушевлённых предметов быта, атрибутов какой-либо деятельности, цветов, плодов, промышленных изделий, произведений прикладного искусства. Предметные композиции создают своеобразные картины жизни и рассказывают об отсутствующем в кадре человеке. Выразительные средства натюрморта необычайно разнообразны, а круг тем практически неисчерпаем.
Есть где разгуляться фантазии!
Собирайте и фотографируйте грибы – семьи опят, облепивших старые пни, важные белые грибы, аккуратные лисички, любые другие грибы, которые вам встретились в осеннем лесу, – и присылайте фотографии на наш конкурс.
Не забывайте отмечать на карте грибные места, где вы собрали свой урожай. Пусть другие завидуют!
Прием фотографий продлится до 5 октября. Голосование начнется 5 октября и продлится до 12 октября.
В конкурсе может принимать участие только одна работа от одного автора.
С полными правилами и условиями участия вы можете ознакомиться на странице конкурса.