Тема конкурса: "Три объекта".

Задача Автора:

Запечатлеть в своей работе три разных объекта, не составляющих единое целое, но временно объединенных своей природой, назначением или внешними условиями.

Требования к работам:

- Объекты могут быть только неодушевленными (вариант: только одушевленными).

- Допускается наличие в кадре не более N объектов, не относящихся к запечатленной группе и не являющихся основным объектом съемки.

- Название работы должно соответствовать сюжету снимка.

- Комментарий к фотографии должен в произвольной форме обосновывать единство запечатленных предметов.

Ограничения конкурса:

- Один автор может выдвинуть только одну работу.

- Название работы не должно повторять название конкурса.

- Не принимаются работы, рекламирующие предметы и услуги.

- Фотография должна быть сделана в период с... по... Дата определяется по EXIF.