Конкурсы в Коллекциях

сентябрь 2010
Новый конкурс "Мир сквозь очки".
14 сентября 2010, 20:12
С сегодняшнего дня открыт прием фотографий на конкурс "Мир сквозь очки".

Очки – самый распространенный оптический прибор. Чаще всего их носят, чтобы лучше видеть окружающий мир. Но и других назначений у очков – хватает. Они защищают от воздействия солнечных лучей, применяются в качестве украшения, придают солидность, подчёркивают имидж, а розовые – помогают смотреть на жизнь беззаботно. И это далеко не всё.

Присылайте фотографии людей в очках на наш новый конкурс. Покажите, насколько разными бывают очки и интересными те, кто их носит.

Прием фотографий продлится до 21 сентября. Голосование начнется 21 сентября и продлится до 28 сентября.
С полными правилами и условиями участия вы можете ознакомиться на странице конкурса.
367 комментариев
Новый конкурс "Следующая остановка".
21 сентября 2010, 18:42
С сегодняшнего дня открыт прием фотографий на конкурс "Следующая остановка".

Обычное, знакомое каждому занятие – ждать на остановке трамвай, автобус или троллейбус. Но остановка – это не только место, где останавливается и забирает пассажиров транспорт. Это одна из характерных примет городской архитектуры. Остановки в разных городах отличаются друг от друга так же сильно, как сами города.

Фотографируйте остановки своего города и присылайте на наш конкурс. Не забывайте привязывать фотографии к карте, чтобы все могли узнать, где вы сделали снимок.

Прием фотографий продлится до 28 сентября. Голосование начнется 28 сентября и продлится до 5 октября
С полными правилами и условиями участия вы можете ознакомиться на странице конкурса.
217 комментариев
На выбор
22 сентября 2010, 20:35
Некоторое время ЯФ практиковали проведение нескольких конкурсов одновременно. На мой взгляд это было очень удобно и интересно!) Почему бы не ввести такую систему снова?
51 комментарий
Любопытство не порок ...
23 сентября 2010, 21:44
Фотографии людей и животных, которые проявляют интерес к чему либо или к кому либо. Мне кажется, что любопытство очень интересная тема, а фотографии содержат столько эмоций, что они могут быть просто уникальными. Ну как интересная тема ??????  
11 комментариев
Три темы для конкурсов
24 сентября 2010, 15:21

Тема конкурса это не купюра в 100 баксов, чтобы понравиться всем, но совместной работой ее всегда можно сделать лучше. 

Тема конкурса: "Фотограф за работой".
Задача Автора:
Запечатлеть в своей работе любые особенности и этапы этой профессии или этого хобби: от выбора камеры и обучения мастерству до работы с натурой и процесса доведения фотографий до ума.

 

Требования к работам
- Фотограф должен быть запечатлен действительно в процессе работы.
- Обязательное присутствие в кадре объектов (предметов), связанных с процессом фотографии. Объекты (предметы) не обязательно должны быть настоящими.
- Название работы должно соответствовать сюжету снимка. 

Ограничения конкурса:
- Один автор может выдвинуть только одну работу.
- Не принимаются работы, рекламирующие фото технику и фото услуги.
- Не принимаются работы, на которых запечатлена работа кинооператоров. 
- Название работы не должно повторять название конкурса.
- Фотография должна быть сделана в период с... по... Дата определяется по EXIF.
Тема конкурса"Три объекта".

Задача Автора:
Запечатлеть в своей работе три разных объекта, не составляющих единое целое, но временно объединенных своей природой, назначением или внешними условиями.

Требования к работам
- Объекты могут быть только неодушевленными (вариант: только одушевленными).
- Допускается наличие в кадре не более N объектов, не относящихся к запечатленной группе и не являющихся основным объектом съемки.
- Название работы должно соответствовать сюжету снимка. 
- Комментарий к фотографии должен в произвольной форме обосновывать единство запечатленных предметов.

Ограничения конкурса:
- Один автор может выдвинуть только одну работу.
- Название работы не должно повторять название конкурса.
- Не принимаются работы, рекламирующие предметы и услуги.
- Фотография должна быть сделана в период с... по... Дата определяется по EXIF.
Тема конкурса"Река времени".

Задача Автора: Запечатлеть течение времени через его воздействие на любые объекты, процессы, события, явления. 

Требования к работам
- Запечатленные на фото основные объекты съемки должны отражать разную степень воздействия на них течения времени.

Ограничения конкурса:
- Один автор может выдвинуть только одну работу.
- Название работы не должно повторять название конкурса.
- Не принимаются фотографии любых часов и объектов, предназначенных для измерения времени или его интервалов. 
- Не принимаются работы, рекламирующие предметы и услуги.
- Фотография должна быть сделана в период с... по... Дата определяется по EXIF.

 

41 комментарий
Как упорядочиваются фотки которые не получили еще ни одного голоса?
24 сентября 2010, 16:00

Как упорядочиваются фотки которые не получили еще ни одного голоса, или в самом начале голосования (когда проголосовать еще никто не успел)??

 Интересуюсь в связи с тем ,что в самом начале голосования моя фотка http://fotki.yandex.ru/users/sergeyorel22/view/270539/?page=0 оказалась практически на самом последнем месте и за день голосования практически оттуда не сдвинулась :(, а я (будучи абсолютно объективным и здравомыслящим человеком) считаю что фотка далеко не одна из худших....

80 комментариев
Заголовок не указан
24 сентября 2010, 16:14
Интересно, если провести голосование по новым правилам для каких-то прежних конкурсов (например, "Множество в кадре" или др.),  какие будут результаты? Тогда будет окончательно ясно по каким правилам голосовать в дальнейшем.
35 комментариев
Предлагаю новую тему для конкурса "Натюрморт"
27 сентября 2010, 12:38

Натюрморт  – изображение неодушевлённых предметов быта, атрибутов какой-либо деятельности, цветов, плодов, промышленных изделий, произведений прикладного искусства. Предметные композиции создают своеобразные картины жизни и рассказывают об отсутствующем в кадре человеке. Выразительные средства натюрморта необычайно разнообразны, а круг тем практически неисчерпаем.

Есть где разгуляться фантазии!

27 комментариев
Новый конкурс "Грибные места".
28 сентября 2010, 19:11
С сегодняшнего дня открыт прием фотографий на конкурс "Грибные места".

Собирайте и фотографируйте грибы – семьи опят, облепивших старые пни, важные белые грибы, аккуратные лисички, любые другие грибы, которые вам встретились в осеннем лесу, – и присылайте фотографии на наш конкурс.
Не забывайте отмечать на карте грибные места, где вы собрали свой урожай. Пусть другие завидуют!

Прием фотографий продлится до 5 октября. Голосование начнется 5 октября и продлится до 12 октября.
В конкурсе может принимать участие только одна работа от одного автора.
С полными правилами и условиями участия вы можете ознакомиться на странице конкурса.
172 комментария