апрель 2011
6 апреля 2011, 19:01
8 апреля 2011, 14:53
Предлогаю тему"За решеткой" За ней могут быть все и люди и животные и
даже предметы под охраной.Правда много будет заоопарка,но не беда,уверен
одинаковых снимков будет мало,не то что на сосульках или в Космосе!!!!!
12 апреля 2011, 16:31
Былобы не плохо к 12 апреля создать такую тему
12 апреля 2011, 19:59
А сегодня начался прием работ на конкурс "Застывшее вдохновение".
Конкурс посвящен фотографиям, выполненным в жанре натюрморт. Несмотря на видимую простоту этого благородного жанра, создать правильную и гармоничную композицию из разных предметов не так-то просто. Зато если это получается, нам открывается радость «тихой жизни» и красота простых вещей, застывших во времени.
Попробуйте создать свой натюрморт. И присылайте нам фотографии – покажите всем, какие предметы вас вдохновляют.
Прием фотографий на конкурс "Застывшее вдохновение" продлится до 19 апреля 2011 года. Голосование начнется 19 апреля и продлится до 26 апреля 2011 года.
26 апреля 2011, 18:47
А сегодня начался прием работ на конкурс "В ритме танца".
Наблюдать за танцем - сплошное удовольствие. Пластика движений завораживает. И неважно, что перед нами - страстное танго, старомодный вальс или свободный полет в танце без правил. Вдохновенная импровизация привлекает ничуть не меньше, чем элегантные точные па. Главное, чтобы от души.
Попробуйте поймать фотокамерой танец. Пусть ваши герои исполнят свой номер еще раз на нашем конкурсе. На бис, под аплодисменты зала.
Прием фотографий на конкурс "В ритме танца" продлится до 3 мая 2011 года. Голосование начнется 3 мая и продлится до 10 мая 2011 года.