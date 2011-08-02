Доброго всем здоровья и настроения!

Я новичок и многого ещё не знаю, не понимаю. Поэтому заранее прошу просить меня за возможную некорректность.

Что увидел?

Увидел один конкурс с одной темой. Тема интересная, как правило очень особая... И это, скорее всего, правильно. На то он и конкурс.

Что заметил?

Конкурс один, проводится определённое время. И всё......

Что же ещё?

Читал комментарии, где господа профи очень переживают о несправедливости и прочих НЕ... на этом ресурсе. О том, что качество фото имеет мало значения, или вовсе не имеет и можно на полном безобразии накрутить, при умении и желании, рейтинг ого-го! Верно. А кто и что реальное предложил кроме пафоса выступлений!?

Считаю, что имеет смысл здесь создать своего рода разбивочку по лигам.

Тогда автор и его фото потихонечку будут передвигаться по "лесенке" и занимать соответствующее место. Для любителей и просто начинающих - свой "бассейн", для подросших - свой и т.д.

Очень важно придумать и ввести в практику соответствующие знаки отличия по рангу (уровню). Согласитесь, что корона, в данном виде, присуждается больше за активность и "кипиш" устроенный участником, но нет знаков отличия по заслугам и уровню фотографа или видеорежиссера.

Корона тоже нужна и в том виде, в котором она есть но.... надо и важно вовремя пополнять ресурс новыми стимулами и возможностями...

Думаю, было бы ОЧЕНЬ важно устроить так, чтобы наши уважаемые профи не только фыркали и пускали искры по поводу качества и прочих НЕ, а принимали АКТИВНОЕ посильное участие в комментариях к фото у новичков и начинающих фотографов, помогая им понять и увидеть что и где не так, не совсем так, что и как можно было бы улучшить или поправить, как можно было бы "подрасти" и в чём?

А то - эмоций, позёрства и шума много, а толку маловато как-то. Уж простите, господа профи.

По конкурсам есть вот такое мнение.

Не знаю технических возможностей и связанных с этим трудностей, но, думаю, было бы правильно и разумно организовывать несколько конкурсов одновременно по различным темам, давая, тем самым, простор и стимул для участников ресурса, не томя большинство в долгом ожидании хоть как-нибудь подходящей темы для участия....

Разумно делать конкурсы как на очень узко ограниченные темы, так и на темы с более широким смыслом.

При этом, снова, очень разумно - сделать ранжир для участников, не смешивая всех в одну толпу, ставя тем самым, в неравное положение. И присуждать "награды" в соответствующем ранге: 1 место среди чайников,1 место среди продвинутых, 1 место среди профи, 1 место на стене позора..... Приз зрительских симпатий. Приз за откровенность. Приз за доброту и искренность.... Вот примерно в таком духе.

Скорее всего не так уж сложно просто технически сделать так, чтобы можно было выставить фото по такой-то теме на уровне новичков, выставить фото на уровне начальной школы, на уровне средней школы, на уровне продвинутых и, наконец - на уровне профессионалов. Ну, или что-то в этом роде.

Потом, в процессе конкурса, оценивать фото и давать возможность передвижения их в соответствующую ячейку (на соответствующий уровень) по заслугам.

Например: кто-то выставился в статусе профи, а вот фото его заслужило понижения в статусе в ячейку средней школы (или назовите эти уровни как-то иначе, корректнее и правильнее).

Или наоборот - человек заявил своё фото в самом низу, в ячейке для начинающих (чайников), а после оценки в процессе конкурса фото переместилось выше, или гораздо выше...

Вот это будет, на мой взгляд, и конкурс, и интерес, и польза.

Спасибо всем за терпение и внимание.

Удачи вам и благополучия!