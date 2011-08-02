А сегодня начался прием работ на конкурс «Замки из песка».
Песок – материал, из которого построено гигантское количество зданий, дворцов и замков. А уж в роли архитектора таких построек побывал почти каждый. Столько стараний и упорства требуется для строительства песочных конструкций! А уничтожить их может и дождь, и волна, и даже нечаянное движение руки…
К счастью, замки из песка сохраняются на фотографиях. Присылайте нам фотографии этих красивых и хрупких сооружений!
Прием фотографий на конкурс «Замки из песка» продлится до 9 августа 2011 года. Голосование начнется 9 августа и продлится до 16 августа 2011 года.
королева ночь- фото сделанные ночью без вспышки с большой выдержкой, получиттся достаточно интересно, если дорогие модераторы хоть немного ужесточат условия приема фото на конкурс!
Доброго всем здоровья и настроения!
Я новичок и многого ещё не знаю, не понимаю. Поэтому заранее прошу просить меня за возможную некорректность.
Что увидел?
Увидел один конкурс с одной темой. Тема интересная, как правило очень особая... И это, скорее всего, правильно. На то он и конкурс.
Что заметил?
Конкурс один, проводится определённое время. И всё......
Что же ещё?
Читал комментарии, где господа профи очень переживают о несправедливости и прочих НЕ... на этом ресурсе. О том, что качество фото имеет мало значения, или вовсе не имеет и можно на полном безобразии накрутить, при умении и желании, рейтинг ого-го! Верно. А кто и что реальное предложил кроме пафоса выступлений!?
Считаю, что имеет смысл здесь создать своего рода разбивочку по лигам.
Тогда автор и его фото потихонечку будут передвигаться по "лесенке" и занимать соответствующее место. Для любителей и просто начинающих - свой "бассейн", для подросших - свой и т.д.
Очень важно придумать и ввести в практику соответствующие знаки отличия по рангу (уровню). Согласитесь, что корона, в данном виде, присуждается больше за активность и "кипиш" устроенный участником, но нет знаков отличия по заслугам и уровню фотографа или видеорежиссера.
Корона тоже нужна и в том виде, в котором она есть но.... надо и важно вовремя пополнять ресурс новыми стимулами и возможностями...
Думаю, было бы ОЧЕНЬ важно устроить так, чтобы наши уважаемые профи не только фыркали и пускали искры по поводу качества и прочих НЕ, а принимали АКТИВНОЕ посильное участие в комментариях к фото у новичков и начинающих фотографов, помогая им понять и увидеть что и где не так, не совсем так, что и как можно было бы улучшить или поправить, как можно было бы "подрасти" и в чём?
А то - эмоций, позёрства и шума много, а толку маловато как-то. Уж простите, господа профи.
По конкурсам есть вот такое мнение.
Не знаю технических возможностей и связанных с этим трудностей, но, думаю, было бы правильно и разумно организовывать несколько конкурсов одновременно по различным темам, давая, тем самым, простор и стимул для участников ресурса, не томя большинство в долгом ожидании хоть как-нибудь подходящей темы для участия....
Разумно делать конкурсы как на очень узко ограниченные темы, так и на темы с более широким смыслом.
При этом, снова, очень разумно - сделать ранжир для участников, не смешивая всех в одну толпу, ставя тем самым, в неравное положение. И присуждать "награды" в соответствующем ранге: 1 место среди чайников,1 место среди продвинутых, 1 место среди профи, 1 место на стене позора..... Приз зрительских симпатий. Приз за откровенность. Приз за доброту и искренность.... Вот примерно в таком духе.
Скорее всего не так уж сложно просто технически сделать так, чтобы можно было выставить фото по такой-то теме на уровне новичков, выставить фото на уровне начальной школы, на уровне средней школы, на уровне продвинутых и, наконец - на уровне профессионалов. Ну, или что-то в этом роде.
Потом, в процессе конкурса, оценивать фото и давать возможность передвижения их в соответствующую ячейку (на соответствующий уровень) по заслугам.
Например: кто-то выставился в статусе профи, а вот фото его заслужило понижения в статусе в ячейку средней школы (или назовите эти уровни как-то иначе, корректнее и правильнее).
Или наоборот - человек заявил своё фото в самом низу, в ячейке для начинающих (чайников), а после оценки в процессе конкурса фото переместилось выше, или гораздо выше...
Вот это будет, на мой взгляд, и конкурс, и интерес, и польза.
Спасибо всем за терпение и внимание.
Удачи вам и благополучия!
А ЧТО ЛЕТО ВСЕ-ТАКИ
Главное правило конкурса: На фото должны быть только сердечки и нечего больше;
Сердца могут быть нарисованы на бумаге, песке, снегу, одежде и т.д.,также могут быть сделаны из чего угодно ;
они могут быть больших и маленьких размеров
Но давайте лучше проведём конкурс фотографий, посвященных рыбалке.
А, мужики?
Похвастаемся своими уловами, поделимся удовольствием от процесса.
А сегодня начался прием работ на конкурс «Вещи прошлой эпохи. Фотоаппараты».
Сейчас, когда фотография стала общедоступной, кажутся очень далекими времена, когда проявка фотографии была настоящим таинством, а фотоаппараты – драгоценностью, которую мог позволить себе не каждый. Многие из них стали уже музейными экспонатами, многие просто пылят на полках, а некоторые из них до сих пор в действии – отдельные энтузиасты до сих пор уверены в превосходстве старой техники над нынешней «цифрой».
Мы ждем фотографии фотоаппаратов прошлой эпохи – Леек, ФЭДов и других раритетов, от взгляда на которые сердце настоящего фотографа начинает учащенно биться.
Прием фотографий на конкурс «Вещи прошлой эпохи. Фотоаппараты» продлится до 23 августа 2011 года. Голосование начнется 23 августа и продлится до 30 августа 2011 года.
В принципе конкурсы на тему цвета проходили замечательно. А если усложнить, дать возможность народу проявить фантазию и к началу осени создать тему конкурса например..."красный желтый зеленый" (но запретить снимать свтофоры) . Природа полна в осенний период этими сочетаниями..все цвета должны быть в кадре. Набор цветов можно варьировать, но чтобы не меньше трех))
Когда был объявлен конкурс - Конкурс «Вещи прошлой эпохи. Фотоаппараты». Я вначале подумал будет скучный, однообразный конкурс.
Просмотрел много конкурсных фоток. Большого впечатления не произвел, особенно когда видел плагиат. В душе сребли кошки от того что выставлялись фото , на которых " боевые" друзья, о которых даже представления не имеют. Рассказывают об их прошлом. Поправде говоря не хотелось учавствовать в таком конкурсе.
И вот сегодня я всетаки решился. Ну почему думаю я не могу показать своих "боевых" брузей. Достал из шкафа свои фотики прошлых лет, дней моей молодости. Стер с них пыль. Вот тут то и защимило серце. Окрывал футляры, а пальцы бегали по настройкам, нажимали кнопки. В душе забурлила молодость !
Много фотографировал своих друзей, они не умело позировали. В первые они оказались по другую сторону фотосьемки, в роли фотомоделей ! Но все также искрилось солнце в их объективах, отражалась голубезна неба и белезна проплывающих по нему облаков. Приятно было их видеть на фоне зеленой листвы и ярких летних цветов, вспоминая прошедшее время.
Но потом навивала грусть, грусть по тому процессу. Можно сказать таинству фотографии. Когда отсняв пленку, обрабатываешь ее в ожидании, что все, что снято не утеряно. И кода вымешь из фото бачка еще не промытую пленку от закрепителя, бегло просмотришь, вот тогда только облегченно вздохнёшь.
А потом ждешь когда настанет ночь, все улягутся спать. А ты идешь в ванную комнату, выключаешь свет, лишь горит красный фонарь и там начинаешь "колдовать" с заранее приготовленными растворами, фотоувиличителам и набором всякой фотобумаги.
Процесс идет, все получается, не замечаешь когда наступает утро и домашние начинают тебя выгонять из ванной.
Потом глянцевание, и лишь потом неспешное раскладывание, просмотр своих художеств. Это было и без особого чувства это не вспомнишь. Меня поймут те кто это все сам пережил.
Сейчас все совсем не так, все гораздо проще, снял, посмотрел не понравилось, переснял. Делай сотни дублей. Это не вовремени, не в деньгах не проблематично.
Проходит конкурс, многие снимают старые фотоаппараты как раритет, не зная и не задумываясь, о том что они значили. Хорошо то что они вспомнили о них, нашли, сфотографировали и показывают нам. Труд должен поошряться и пусть нашим поошрнием за труд, будут наши голоса.
И еще на последок хочется сказать тем кто выставляет чужие фото за свои - Труд должен быть благородным. В воровстве нет благородства, еще хуже когда оно присваивается и выдается за свое.
Писатель из меня плохой, наверное что то упустил. Уверен в том, что кто работал с пленкой дополнят меня.
Еще раз СПАСИБО тому кто придумал эту тему и помог не только стряхнуть пыль
с наших друзей, но и дал повод вспомнить молодость !
Желаю успеха всем в интересном конкурсе !
Не знаю, как вам, а мне интересно наблюдать за спящими, будь то дети, взрослые или животные. Что снится им? В каких неведомых мирах они пребывают? Мне кажется, было бы интересно провести такой конкурс. Причем, на мой взгляд, объектом съемки могли бы быть как люди, так и животные, а то и птицы. Главное - поймать тот сладкий миг сна.
ещё одна возможность выбрать предстоящий, новый конкурс, провести своего рода БЛИЦ-КОНКУРС!
желающие участники в течении текуших суток прелогают свои темы конкурса, после истечения контрольных суток - желащие голосуют за понравившуюся тему конкурса, по результатам голосования объявляется конкурс! Думаю будет интересно и объективно для всех слооёв фотолюбителей и профессионалов фото дела!
с/у Сергей
А сегодня начался прием работ на конкурс «Порядок цифр».
1 сентября у школьников и студентов начинается учебный год. Кто-то уже заканчивает школу или институт, а кто-то впервые в этот день услышит школьный звонок. Совсем скоро первоклассники научатся хорошо писать и считать. С этого времени их будет окружать целый мир цифр, которые нужно складывать и вычитать, умножать и делить. И не только во время обучения, но и за пределами учебного заведения.
Давайте покажем, как много цифр окружает нас в образовании и повседневной жизни, продемонстрируем, насколько они важны и что они тоже бывают красивыми, оригинальными и веселыми. Отсчет пошел!
Прием фотографий на конкурс «Порядок цифр» продлится до 6 сентября 2011 года. Голосование начнется 6 сентября и продлится до 13 сентября 2011 года.