декабрь 2011
2 декабря 2011, 14:37
6 декабря 2011, 19:27
А сегодня начался прием работ на конкурс «Старшие и младшие».
Отцы и дети – это не всегда повод для конфликтной ситуации. По крайней мере, если оба поколения слышат и стараются понять друг друга. Старшие передают младшим свой опыт, воспитывают, помогают и хотят, чтобы из детей получились хорошие люди. А дети дают взрослым возможность жить сегодняшним днем, ощущение молодости, новые идеи, энергию и задор. Одно поколение дополняет и уравновешивает другое.
Покажите, насколько гармоничным может быть общение между поколениями. Присылайте фотографии людей разных возрастов, которые комфортно чувствуют себя вместе.
Прием фотографий на конкурс «Старшие и младшие» продлится до 13 декабря 2011 года. Голосование начнется 13 декабря и продлится до 20 декабря 2011 года.
13 декабря 2011, 19:01
А сегодня начался прием работ на конкурс «Необычное в привычном».
Как часто мы проходим мимо, не обращая внимания на повседневные предметы!
И только по-настоящему творческий человек может увидеть и создать необычное с помощью привычного и обыденного. Кто сказал, что у вещей только одно назначение? Например, можно смастерить клумбу из телевизора или фигурку из мелочей, которые есть в каждом доме.
Присылайте все необычное в привычном на наш новый фотоконкурс!
Прием фотографий на конкурс «Необычное в привычном» продлится до 20 декабря 2011 года. Голосование начнется 20 декабря и продлится до 27 декабря 2011 года.
15 декабря 2011, 14:30
15 декабря 2011, 18:16
нужно устроить фото-конкурс необычной мебели
16 декабря 2011, 17:28
С началом производства фотоаппаратов-амфибий, подводная фотография стала доступнее.
21 декабря 2011, 18:21
Насколько я помню, осенью был конкурс под названием "Осенняя сказка". Конкурс удался, фотографии шикарные! А не пора ли объявить конкурс на тему "Зимняя сказка"? Ведь зимой природа не менее прекрасна..