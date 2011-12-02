Конкурсы в Коллекциях

декабрь 2011
Идея для конкурса
2 декабря 2011, 14:37
Предлагаю тему " Такие разные заборы". Деревянные, кованые, каменные, живая изгородь, интересные и смешные.  Это всем доступно.
38 комментариев
Новый конкурс «Старшие и младшие»
6 декабря 2011, 19:27
Конкурс «Дым без огня» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на конкурс «Старшие и младшие».

Отцы и дети – это не всегда повод для конфликтной ситуации. По крайней мере, если оба поколения слышат и стараются понять друг друга. Старшие передают младшим свой опыт, воспитывают, помогают и хотят, чтобы из детей получились хорошие люди. А дети дают взрослым возможность жить сегодняшним днем, ощущение молодости, новые идеи, энергию и задор. Одно поколение дополняет и уравновешивает другое.

Покажите, насколько гармоничным может быть общение между поколениями. Присылайте фотографии людей разных возрастов, которые комфортно чувствуют себя вместе.

Прием фотографий на конкурс «Старшие и младшие» продлится до 13 декабря 2011 года. Голосование начнется 13 декабря и продлится до 20 декабря 2011 года.
229 комментариев
Новый конкурс «Необычное в привычном»
13 декабря 2011, 19:01
На конкурсе «Старшие и младшие» сегодня началось голосование. Вы можете отдать свой голос за понравившиеся фотографии на странице голосования. Голосование продлится до 20 декабря.

А сегодня начался прием работ на конкурс «Необычное в привычном».

Как часто мы проходим мимо, не обращая внимания на повседневные предметы!

И только по-настоящему творческий человек может увидеть и создать необычное с помощью привычного и обыденного. Кто сказал, что у вещей только одно назначение? Например, можно смастерить клумбу из телевизора или фигурку из мелочей, которые есть в каждом доме.

Присылайте все необычное в привычном на наш новый фотоконкурс!

Прием фотографий на конкурс «Необычное в привычном» продлится до 20 декабря 2011 года. Голосование начнется 20 декабря и продлится до 27 декабря 2011 года.
216 комментариев
Деревянные церкви
15 декабря 2011, 14:30
Сейчас во многих городах строятся деревянные церкви. Но также многие делают макеты церквей. Интересно будет посмотреть как на старые, так и на новые сооружения, а также и на макеты и сувениры церквей
46 комментариев
природная мебель
15 декабря 2011, 18:16

нужно устроить фото-конкурс необычной мебели

39 комментариев
Идея для нового фотоконкурса - "Подводное фото".
16 декабря 2011, 17:28
Под водой находится целый мир. Он очарователен!
С началом производства фотоаппаратов-амфибий, подводная фотография стала доступнее.
48 комментариев
Предлагаю тему для конкурса
21 декабря 2011, 18:21

Насколько я помню, осенью был конкурс под названием "Осенняя сказка". Конкурс удался, фотографии шикарные! А не пора ли объявить конкурс на тему "Зимняя сказка"? Ведь зимой природа не менее прекрасна..

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