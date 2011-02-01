февраль 2011
1 февраля 2011, 18:40
А сегодня начался прием работ на конкурс "Ледовые сокровища"
Зима на одних наводит грусть, а для других является прекрасным временем для творчества. И подходящий материал для этого лежит буквально под ногами – это снег и лёд. Из них можно сделать всё, что угодно. Дети и их родители с удовольствием лепят снеговиков. Профессионалы создают сложные архитектурные сооружения, целые города из льда, которые восхищают филигранным мастерством.
Спешите фотографировать ледовые сокровища, присылайте фото на наш конкурс и, конечно, творите сами!
Прием фотографий на конкурс "Ледовые сокровища" продлится до 8 февраля 2011 года. Голосование начнется 8 февраля и продлится до 15 февраля 2011 года.
15 февраля 2011, 19:26
А сегодня начался прием работ на конкурс "Лыжню!"
Лыжи – одно из самых популярных занятий в зимнее время. Наверно потому, что это не только спорт, но и развлечение. Не только полезно для здоровья, но и просто весело. На лыжах можно получать заряд адреналина, спускаясь с извилистых горных склонов. Можно бегать изматывающие марафонские дистанции. А можно – получать удовольствие от неторопливого бега в ближайшем парке. Каждому – своё.
Присылайте фотографии, на которых снег – хрустящий, воздух – морозный, а люди – едущие, бегущие и летящие. На лыжах и сноубордах.
Прием фотографий на конкурс "Лыжню!" продлится до 22 февраля 2011 года. Голосование начнется 22 февраля и продлится до 1 марта 2011 года.
28 февраля 2011, 15:52