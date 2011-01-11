январь 2011
11 января 2011, 15:48
11 января 2011, 21:29
А сегодня начался прием работ на конкурс "Пляжные игры".
Когда зима в разгаре и так рано темнеет за окном, самое время поднять себе настроение и вспомнить солнечные дни, голубое небо, теплое море и отдых на пляже. Кто-то предпочитает на пляже просто загорать, но намного интереснее проводить время активно: нырять, прыгать в воду, кидать фрисби, играть в пляжный волейбол или футбол.
Прием фотографий на конкурс "Пляжные игры" продлится до 18 января 2011 года. Голосование начнется 18 января и продлится до 25 января 2011 года.
18 января 2011, 18:53
А сегодня начался прием работ на конкурс "Салют, 2011!".
Мы решили встретить этот год и новый сезон конкурсов на Яндекс.Фотках с салюта. Тем более фотографий, запечатлевших это пиротехническое пиршество, за время праздников у вас, наверно, накопилось немало. Присылайте фотографии, глядя на которые так и хочется крикнуть «Ура!».
Прием фотографий на конкурс "Салют, 2011!" продлится до 25 января 2011 года. Голосование начнется 25 января и продлится до 1 февраля 2011 года.
26 января 2011, 21:26
Логика странная, но допустим...
Доколе на кронкурсах ЯФа будут фигурировать фотографии с рекламными подписями?
Копирайт чётко проявляет рекламную направленность такой фотки с обозначением авторства.
Где логика?