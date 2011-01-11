Просмотрев много конкурсов на Яндекс фотках и их обсуждения. Убедился в некоторой не справедливости судейства. Что не совсем говорит о предвзятости модераторов. Да побеждают в основном те у кого больше друзей. Но выходят в лидеры и те у кого действительно не совсем профессиональные фото, а очень интересные. Проведя не сложный анализ конкурсов, любой желающий может убедится в том, что победителями становятся в большей части те у кого хорошая зеркалка. Потом места распределяются с фото у кого цифровые мыльницы или любители с не большим стажем. Ну а последующие места занимают либо совсем новички, либо фото с мобилок. Я считаю что конкурсы существуют для всех желающих. Ну почему новичок не хочет посоревноваться , конечно хочет, имеет право как все. Но как ему соперничать с профи или с любителем у которого есть хороший фотик. Да не сложилась у человека судьба, не смог он заработать на хорошую фото камеру, так что же теперь выбросить его за борт. Пусть любуется чужими хорошими фотками и радуется . Должны же быть у любого человека хоть какие то радости в жизни. Так почему же модераторам не подумать и не посочувствовать. Я предлагаю разбивать конкурсы на категории : зеркалки, цифровые мыльницы, фото с мобилок. Да я сейчас получу сразу ответ, можно и мыльницей сделать фото лучше чем зеркалкой. Ведь фотографирует не аппарат , а человек. Согласен! Есть другое предложение. Пусть соревнуются профи с равными ему. Любители со стажем с равными ими фотографами. Не надо обижать и владельцев мобилок горящих посоревноваться в своих способностях, пусть соревнуются с равными. А вот что бы победить в конкурсе, профи будет стыдно выложить свою фотографию в категорию где соревнуются новички. А если участник конурса считает что его фото сделанное мобилкой заслуживает побороться в категории с фото которые сделаны зеркалкой, пожалуйста! Вот и напрашивается вывод, участники конкурсов сами должны определиться насколько хорошо его фото. Модерация фотографий непременно должна быть, для того чтобы, фото строго выполняли условия того или иного конкурсов. Чтобы фото были качественными и не перегружали конкурсы количеством. Ну и без сомнения не должно быть фото с порно уклоном, пропагандой насилия, наркотиков, употреблением спиртного и курения! Я выразил свое мнение, проведенный мной анализ конкурсов и отзывов о них. Не довольные конкурсами были, есть и будут. Каждый имеет право на свое высказывание, я его высказал. Если оно справедливое и заслуживает обсуждения, модераторы обязательно его покажут в обсуждение, а нет, такова его учесть.