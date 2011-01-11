Конкурсы в Коллекциях

январь 2011
Мое мнение.
11 января 2011, 15:48
Просмотрев много конкурсов на Яндекс фотках и их обсуждения. Убедился в некоторой не справедливости судейства. Что не совсем говорит о предвзятости модераторов. Да побеждают в основном те у кого больше друзей. Но выходят в лидеры и те у кого действительно не совсем профессиональные фото, а очень интересные. Проведя не сложный анализ конкурсов, любой желающий может убедится в том, что победителями становятся в большей части те у кого хорошая зеркалка. Потом места распределяются с фото у кого цифровые мыльницы или любители с не большим стажем. Ну а последующие места занимают либо совсем новички, либо фото с мобилок. Я считаю что конкурсы существуют для всех желающих. Ну почему новичок не хочет посоревноваться , конечно хочет, имеет право как все. Но как ему соперничать с профи или с любителем у которого есть хороший фотик. Да не сложилась у человека судьба, не смог он заработать на хорошую фото камеру, так что же теперь выбросить его за борт. Пусть любуется чужими хорошими фотками и радуется . Должны же быть у любого человека хоть какие то радости в жизни. Так почему же модераторам не подумать и не посочувствовать. Я предлагаю разбивать конкурсы на категории : зеркалки, цифровые мыльницы, фото с мобилок. Да я сейчас получу сразу ответ, можно и мыльницей сделать фото лучше чем зеркалкой. Ведь фотографирует не аппарат , а человек. Согласен! Есть другое предложение. Пусть соревнуются профи с равными ему. Любители со стажем с равными ими фотографами. Не надо обижать и владельцев мобилок горящих посоревноваться в своих способностях, пусть соревнуются с равными. А вот что бы победить в конкурсе, профи будет стыдно выложить свою фотографию в категорию где соревнуются новички. А если участник конурса считает что его фото сделанное мобилкой заслуживает побороться в категории с фото которые сделаны зеркалкой, пожалуйста! Вот и напрашивается вывод, участники конкурсов сами должны определиться насколько хорошо его фото. Модерация фотографий непременно должна быть, для того чтобы, фото строго выполняли условия того или иного конкурсов. Чтобы фото были качественными и не перегружали конкурсы количеством. Ну и без сомнения не должно быть фото с порно уклоном, пропагандой насилия, наркотиков, употреблением спиртного и курения! Я выразил свое мнение, проведенный мной анализ конкурсов и отзывов о них. Не довольные конкурсами были, есть и будут. Каждый имеет право на свое высказывание, я его высказал. Если оно справедливое и заслуживает обсуждения, модераторы обязательно его покажут в обсуждение, а нет, такова его учесть.
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Новый конкурс "Пляжные игры"
11 января 2011, 21:29
Конкурс "Лучшие фото 2010" закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на конкурс "Пляжные игры".
Когда зима в разгаре и так рано темнеет за окном, самое время поднять себе настроение и вспомнить солнечные дни, голубое небо, теплое море и отдых на пляже. Кто-то предпочитает на пляже просто загорать, но намного интереснее проводить время активно: нырять, прыгать в воду, кидать фрисби, играть в пляжный волейбол или футбол.

Прием фотографий на конкурс "Пляжные игры" продлится до 18 января 2011 года. Голосование начнется 18 января и продлится до 25 января 2011 года.
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Новый конкурс "Салют, 2011!"
18 января 2011, 18:53
На конкурсе "Пляжные игры" сегодня началось голосование. Вы можете отдать свой голос за понравившиеся фотографии на странице голосования.

А сегодня начался прием работ на конкурс "Салют, 2011!".

Мы решили встретить этот год и новый сезон конкурсов на Яндекс.Фотках с салюта. Тем более фотографий, запечатлевших это пиротехническое пиршество, за время праздников у вас, наверно, накопилось немало. Присылайте фотографии, глядя на которые так и хочется крикнуть «Ура!».

Прием фотографий на конкурс "Салют, 2011!" продлится до 25 января 2011 года. Голосование начнется 25 января и продлится до 1 февраля 2011 года.
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Задолбали конкурсные фотки с рекламными подписями авторов!
26 января 2011, 21:26
На конкурсы ЯФа давно уже не принимаются фотографии с датой и временем съёмки.
Логика странная, но допустим...
Доколе на кронкурсах ЯФа будут фигурировать фотографии с рекламными подписями?
Копирайт чётко проявляет рекламную направленность такой фотки с обозначением авторства.

Где логика? 
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