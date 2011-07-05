А сегодня начался прием работ на конкурс «След в след».
«Ничто на Земле не проходит бесследно», – утверждает известная песня. И действительно, следы – повсюду. Каждый стремится оставить свой след в этом мире. И не только в переносном, но и в прямом смысле. Посмотрите вокруг – вот отпечатки шин, вот след животного, вот след пролетевшего самолета…
А раз есть след – можно начать расследование. Присылайте фотографии следов, и мы постараемся узнать, кем или чем был оставлен этот след!
Прием фотографий на конкурс «След в след» продлится до 12 июля 2011 года. Голосование начнется 12 июля и продлится до 19 июля 2011 года.
Автомобили бывают разные: легковые и грузовые, маленькие и большие, дешовыве и дорогие, ухоженные и не очень.
Я думаю такой конкурс будет интересным.
Главное условие - к конкурсу допускаются фото автомобилей, где машины (или машина) - основной обьект съемки, и салонов автомобилей.
Предлагаю тему конкурса "1000+". В конкурсе участвуют фотографии, имеющие тысячу и более просмотров за любое время..
Жанр: любой.
Предлагаю тему "Гром и молния", жанр пейзаж на котором обязательно присутствует молния.
Раскаты грома сотрясают тишину.
И молния сверкает, соревнуясь...
Обсудим?
Предлагаю тему конкурса "Интересный ракурс". В конкурсе участвуют фотографии, на которых предмет или вид, пейзаж снят с интересного ракурса, сквозь арку, ветви, и.т.д
Дорогие друзья, мне нравится на Яндекс. Фотках. С большим интересом смотрю фотографии очень разных авторов. Конкурсные темы считаю достаточно интересными и, что очень важно, не повторяющимися. Это заслуга модераторов, безусловно. По мере возможностей буду и в них участвовать. Но есть одно огорчающее меня обстоятельство - мне хотелось бы принимать участие в конкурсах. Но основное мое увлечение - компьютерная графика, рисунок. Мне сказали, что конкурс рисунков проходил. Надеюсь, что не последний. Хотя не вижу противоречий для участия рисунков в конкурсе фото, если есть тематическое соответствие. За этим модераторы следят нормально. Пусть и без надежды на победу. Но люди смогут посмотреть и мою работу - для меня это радостное событие. Я здесь совсем недавно. А столько людей пришли посмотреть мои работы!
Считаю, что конкурсы рисунков должны быть не так часто, как постоянно идущие конкурсы фото. Но они должны быть. ПОЖАЛУЙСТА, поддержите!
Предлагаю конкурс "Ягодная пора". На фото должны быть ягоды,растущие на кустах ( только не сорванные).
А сегодня начался прием работ на конкурс «Дотянуться до радуги».
Дождь однажды заканчивается. И тогда мы ждём волшебства – ждём, когда в небе появится радуга. Мы знаем фразу про любопытного охотника и восседающего фазана. Многие из нас даже исправно посещали уроки физики и помнят про оптические эффекты… Но всё равно – кому из нас не хочется, если не пройти по радуге, то хотя бы дотянуться до неё!
Почему бы нам не попробовать сделать это вместе? Присылайте нам фотографии, на которых вы поймали радугу в свой объектив. У нас получится.
Прием фотографий на конкурс «Дотянуться до радуги» продлится до 26 июля 2011 года. Голосование начнется 26 июля и продлится до 2 августа 2011 года.
Я предлагаю конкурс "Лето в самом разгаре", там бы могли посражаться фотографии природы летом, а также разной летней живности вроде бабочек или божьих коровок, летних фруктов, моря и еще многих вещей которыми можно насладиться только летом
В конкурсе принимают участие фотографии разрушенных храмов, церквей, домов, предметы старинной утвари (скульптуры, картины, фото и другие предметы), но не отреставрированные.
Очень многие люди держат собак. Для многих они дороги, как члены семьи. И, конечно, многие или почти все фотографируют своих любимцев. Предлагаю конкурс, в котором люди могли бы поделиться с другими самыми интересными и забавными фотографиями своих собак.
Наступает пора сбора урожая. Предлагаю тему для конкурса "Во саду ли в огороде". Как Вам такая тема? Или уже было что-то подобное?
На главной старнице конкурса, во время голосования, расположены фото набирающие наибольшее количество очков. И многие увидев эти фото голосуют за них и просматривают 2-3 странички дальше. Таким образом очень многие фото остаются незамеченными вообще, что бывает многим фотографам очень обидно.
Предлагаю на страницах конкурса(там где все конкурсные фото), во время голосования, сделать случайным расположение фото. Скажем, на первом месте может оказаться фото со средним количество баллов.
Насколько я помню. такой темы еще не было (поправьте, если ошибаюсь!) : "Малая Родина". Думаю, многим есть, что "сказать", показать...