Автомобили бывают разные: легковые и грузовые, маленькие и большие, дешовыве и дорогие, ухоженные и не очень.

Я думаю такой конкурс будет интересным.

Главное условие - к конкурсу допускаются фото автомобилей, где машины (или машина) - основной обьект съемки, и салонов автомобилей.