Предлагаю как вариант для следующего конкурса тему "Следы". Они ведь бывают разные и разнообразные - животных и людей... большие и маленькие... Мне кажется вариантов пофантазировать много! Может как-то еще тему усовершенствовать?
июнь 2011
6 июня 2011, 15:41
7 июня 2011, 19:39
А сегодня начался прием работ на конкурс «Падающая вода».
Люди едут за тридевять земель, чтобы увидеть, как стремительно поток воды несётся к краю и падает с уступа. Своей красотой водопады завораживают любого.
Водопады могут быть огромными и грохочущими, как Анхель или Виктория, и совсем небольшими, всего в несколько метров. От них всё равно невозможно оторвать глаз.
Если вам довелось постоять у водопада и сделать несколько снимков, присылайте их на наш конкурс.
Прием фотографий на конкурс «Падающая вода» продлится до 14 июня 2011 года. Голосование начнется 14 и продлится до 21 июня 2011 года.
10 июня 2011, 20:12
Предлагаю тему "Флюгер".
17 июня 2011, 13:10
на фото изображеный смешные рожицы или силуэты людей из различных предметов.
17 июня 2011, 13:10
Предлагаю новый конкурс,: Жертва цивилизации. Ещё раз покажем людям на сколько мы безчеловечны к природе и окружающим. Попробуем, но без лишней жестокости.
17 июня 2011, 13:11
21 июня 2011, 14:46
«….из дерева».
Резной домик, наличник, красивый забор, самодельные игрушки, например: http://img-fotki.yandex.r
И красиво и полезно.
21 июня 2011, 19:13
А сегодня начался прием работ на конкурс «Дело в шляпе».
Головной убор – один из тех аксессуаров, который может не просто изменить внешность, но и подчеркнуть внутренний мир человека. Трудно представить себе героя вестерна без ковбойской шляпы, джентльмена – без цилиндра, а исполнителя рэпа без бейсболки. О женских шляпах – разговор отдельный: они красивы и сами по себе, а их обладательницу порой делают настоящей королевой.
На нашем новом конкурсе мы ждём фотографии людей в шляпах, шапках и других головных уборах. Снимаем шляпу перед всеми участниками, которым удастся создать выразительные и запоминающиеся портреты.
Прием фотографий на конкурс «Дело в шляпе» продлится до 28 июня 2011 года. Голосование начнется 28 июня и продлится до 5 июля 2011 года.