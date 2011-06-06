Конкурсы в Коллекциях

июнь 2011
Вариант темы конкурса
6 июня 2011, 15:41

Предлагаю как вариант для следующего конкурса тему "Следы". Они ведь бывают разные и разнообразные - животных и людей... большие и  маленькие... Мне кажется вариантов пофантазировать много! Может как-то еще тему усовершенствовать?

33 комментария
Новый конкурс «Падающая вода»
7 июня 2011, 19:39
Конкурс «Геометрия в кадре: круг» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на конкурс «Падающая вода».

Люди едут за тридевять земель, чтобы увидеть, как стремительно поток воды несётся к краю и падает с уступа. Своей красотой водопады завораживают любого.

Водопады могут быть огромными и грохочущими, как Анхель или Виктория, и совсем небольшими, всего в несколько метров. От них всё равно невозможно оторвать глаз.

Если вам довелось постоять у водопада и сделать несколько снимков, присылайте их на наш конкурс.

Прием фотографий на конкурс «Падающая вода» продлится до 14 июня 2011 года. Голосование начнется 14 и продлится до 21 июня 2011 года.
345 комментариев
Тема для конкурса
10 июня 2011, 20:12

Предлагаю тему "Флюгер".Посмотрим на флюгеры мира и своего города .На их разновидности .

20 комментариев
конкурс "Палка палка огуречик"
17 июня 2011, 13:10

на фото изображеный смешные рожицы или силуэты людей из различных предметов.

5 комментариев
Давайте придумаем новый конлурс.....
17 июня 2011, 13:10

Предлагаю новый конкурс,: Жертва цивилизации. Ещё раз покажем людям на сколько мы безчеловечны к природе и окружающим. Попробуем, но без лишней жестокости.

32 комментария
Заголовок не указан
17 июня 2011, 13:11
Конкурс красивейший сейчас идет!!! Глаз радуется смотреть водопады!!! СПАСИБО
18 комментариев
Идея для конкурса
21 июня 2011, 14:46

 «….из дерева».

Резной домик, наличник, красивый забор, самодельные игрушки, например:  http://img-fotki.yandex.ru/get/4202/raisiya2009.2/0_2b34e_8e07065d_L.jpg скульптуры, птички, корзинки да много чего есть!

И красиво и полезно.

46 комментариев
Новый конкурс «Дело в шляпе»
21 июня 2011, 19:13
Конкурс «Падающая вода» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на конкурс «Дело в шляпе».

Головной убор – один из тех аксессуаров, который может не просто изменить внешность, но и подчеркнуть внутренний мир человека. Трудно представить себе героя вестерна без ковбойской шляпы, джентльмена – без цилиндра, а исполнителя рэпа без бейсболки. О женских шляпах – разговор отдельный: они красивы и сами по себе, а их обладательницу порой делают настоящей королевой.

На нашем новом конкурсе мы ждём фотографии людей в шляпах, шапках и других головных уборах. Снимаем шляпу перед всеми участниками, которым удастся создать выразительные и запоминающиеся портреты.

Прием фотографий на конкурс «Дело в шляпе» продлится до 28 июня 2011 года. Голосование начнется 28 июня и продлится до 5 июля 2011 года.
535 комментариев