Конкурсы в Коллекциях

март 2011
Новый конкурс "Игры теней"
1 марта 2011, 18:55
Конкурс "Лыжню!" закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на конкурс "Игры теней"

Тень – неразлучный спутник всего, что существует под солнцем. Чаще всего мы даже не обращаем на неё внимания. Но она бывает и пугающая, и зловещая, и смешная, и необычная. А ещё хорошему фотографу достаточно света и тени, чтобы создать запоминающийся снимок.

Не оставайтесь в тени! Участвуйте в нашем новом конкурсе и присылайте фотографии теней, которые, вопреки своему обыкновению, претендуют на главную роль.

Прием фотографий на конкурс "Игры теней" продлится до 8 марта 2011 года. Голосование начнется 8 марта и продлится до 15 марта 2011 года.
755 комментариев
Новый конкурс "Гирлянды льда"
15 марта 2011, 19:10
Конкурс "Игры теней" закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на конкурс "Гирлянды льда".

Сосульки – это не только опасно, но и очень красиво. Остроконечные ледяные шпили, свисающие с крыш домов, украшают города почище новогодних гирлянд. Сосульки – это примета не только зимы, но и весны. Своей капелью они сообщают нам о приходе тепла.

Совсем скоро они растают. А пока этого не случилось, мы ждём ваших фотографий сосулек. И не забывайте сообщать, под какой крышей живут такие красавицы – чтобы предупредить зрителей.

Прием фотографий на конкурс "Гирлянды льда" продлится до 22 марта 2011 года. Голосование начнется 22 марта и продлится до 29 марта 2011 года.
587 комментариев
Предлагаю тему конкурса "В ритме танца"
22 марта 2011, 17:32

Предлагаю тему конкурса "В ритме танца"

Танцуюющие люди - должны быть основным объектом съемки.

как вам такая тема?

134 комментария
Предлагаю тему следующего конкурса "Прозрачный мир"
28 марта 2011, 15:03
Здесь должно быть фото морских пейзажей...прозрачной воды, морской пены, развивающихся волн....и т.д.
78 комментариев
Новый конкурс "Космос, открытый каждому"
29 марта 2011, 19:04
Конкурс "Гирлянды льда" закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на конкурс "Космос, открытый каждому".

Через несколько дней исполнится ровно 50 лет с момента первого полёта человека в космос. И за эти полвека космос стал намного ближе каждому. Космическая тематика вошла в нашу повседневную жизнь.

Мы ждём от вас снимков космоса, который открыт всем. И который можно увидеть не в специальную аппаратуру или иллюминатор космического корабля, а просто – невооруженным глазом или объективом фотокамеры.

Прием фотографий на конкурс "Космос, открытый каждому" продлится до 5 апреля 2011 года. Голосование начнется 5 апреля и продлится до 12 апреля 2011 года.
428 комментариев