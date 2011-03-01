март 2011
1 марта 2011, 18:55
А сегодня начался прием работ на конкурс "Игры теней"
Тень – неразлучный спутник всего, что существует под солнцем. Чаще всего мы даже не обращаем на неё внимания. Но она бывает и пугающая, и зловещая, и смешная, и необычная. А ещё хорошему фотографу достаточно света и тени, чтобы создать запоминающийся снимок.
Не оставайтесь в тени! Участвуйте в нашем новом конкурсе и присылайте фотографии теней, которые, вопреки своему обыкновению, претендуют на главную роль.
Прием фотографий на конкурс "Игры теней" продлится до 8 марта 2011 года. Голосование начнется 8 марта и продлится до 15 марта 2011 года.
15 марта 2011, 19:10
А сегодня начался прием работ на конкурс "Гирлянды льда".
Сосульки – это не только опасно, но и очень красиво. Остроконечные ледяные шпили, свисающие с крыш домов, украшают города почище новогодних гирлянд. Сосульки – это примета не только зимы, но и весны. Своей капелью они сообщают нам о приходе тепла.
Совсем скоро они растают. А пока этого не случилось, мы ждём ваших фотографий сосулек. И не забывайте сообщать, под какой крышей живут такие красавицы – чтобы предупредить зрителей.
Прием фотографий на конкурс "Гирлянды льда" продлится до 22 марта 2011 года. Голосование начнется 22 марта и продлится до 29 марта 2011 года.
22 марта 2011, 17:32
Предлагаю тему конкурса "В ритме танца"
Танцуюющие люди - должны быть основным объектом съемки.
как вам такая тема?
28 марта 2011, 15:03
29 марта 2011, 19:04
А сегодня начался прием работ на конкурс "Космос, открытый каждому".
Через несколько дней исполнится ровно 50 лет с момента первого полёта человека в космос. И за эти полвека космос стал намного ближе каждому. Космическая тематика вошла в нашу повседневную жизнь.
Мы ждём от вас снимков космоса, который открыт всем. И который можно увидеть не в специальную аппаратуру или иллюминатор космического корабля, а просто – невооруженным глазом или объективом фотокамеры.
Прием фотографий на конкурс "Космос, открытый каждому" продлится до 5 апреля 2011 года. Голосование начнется 5 апреля и продлится до 12 апреля 2011 года.