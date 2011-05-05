Конкурс на Яндекс.фотках... Очень загадочный... Я никак не могу понять, каким образом проходит просмотр и голосование за понравившееся фото...



Смотрю конкурсные фото и вижу количество просмотров за день.... 57, 358,... , самое меньшее 40.... А мою фотку посмотрели 2 раза...



Где же моё фото в конкурсе?



Конечно, его могут посмотреть на моей странице, но голосовать здесь не могут? Что же получается, чтобы оценить и сравнить конкурсные фотки, надо пересмотреть все?



Понятно, что никто не досмотрит до конца, а значит многое зависит от того, где находится фото - в начале просмотра или в конце....



Или нет?