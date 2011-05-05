Конкурсы в Коллекциях

май 2011
Допустимо ли использование ворованного фотошопа для обработки конкурсных фото?
5 мая 2011, 13:17
На конкурсах ЯФа постоянно присутствуют пользователи,
которые обрабатывают свои фото ворованными программами.
Очень популярно воровство фотошопа версий CS3, CS4 и CS5.
Имеют ли право эти люди на участие в конкурсах ЯФа?
231 комментарий
Новый конкурс "Вверх по лестнице"
10 мая 2011, 20:01
Конкурс "В ритме танца" закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на конкурс "Вверх по лестнице".

Наша жизнь – это череда подъемов и спусков. А раз так – что мы бы делали без лестниц?

Лестницы бывают величественными и незаметными. Надежными и опасными. Но каждая лестница состоит из ступеней, которые надо пройти, шаг за шагом.

Мы ждем от вас фотографии удивительных и необычных лестниц. Лестниц, на которые хочется подняться и на которые хочется смотреть.

Прием фотографий на конкурс "Вверх по лестнице" продлится до 17 мая 2011 года. Голосование начнется 17 мая и продлится до 24 мая 2011 года.
297 комментариев
Новые сувениры Яндекса для победителей фотоконкурсов
11 мая 2011, 16:52
Все участники конкурсов на Яндекс.Фотках знают, что 30 победителей фотоконкурса получают памятный диплом и сувенир от нашей компании. Вот что победители получали раньше: футболки и дипломы.

С этого момента победители конкурсов будут получать в подарок сумку. С одной стороны сумки зашифровано послание (как расшифровать послание?), а с другой нанесён логотип Яндекса и наименования форматов файлов, с которыми знаком любой фотограф.





На прогулках в сумку можно положить фотоаппарат, и все увидят, что вы – признанный фотограф на Яндекс.Фотках. Эти сумки не будут продаваться, их можно будет увидеть только у тех, кто победил в конкурсах на Яндекс.Фотках.

Все победители также получат фирменный блокнот от Яндекса и экологически чистую бумажную ручку, чтобы не забывать записывать свои творческие планы.



Новые сувениры и дипломы уже отправлены победителям конкурса «Гирлянды льда» и «Космос, открытый каждому».

Победители, ждите звонков от курьеров и извещений от Почты России!

Участвуйте в наших новых фотоконкурсах и получайте новые призы!
167 комментариев
Где моё фото??
17 мая 2011, 15:37
Конкурс на Яндекс.фотках... Очень загадочный... Я никак не могу понять, каким образом проходит просмотр и голосование за понравившееся фото...

Смотрю конкурсные фото и вижу количество просмотров за день.... 57, 358,... , самое меньшее 40.... А мою фотку посмотрели 2 раза...

Где же моё фото в конкурсе?

Конечно, его могут посмотреть на моей странице, но голосовать здесь не могут? Что же получается, чтобы оценить и сравнить конкурсные фотки, надо пересмотреть все?

Понятно, что никто не досмотрит до конца, а значит многое зависит от того, где находится фото - в начале просмотра или в конце....

Или нет?
97 комментариев
Любимая фотография
20 мая 2011, 14:29

У всех есть любимые фотографии! Но, есть одна САМАЯ-САМАЯ!!!!!

Вот бы организовать такой конкурс!!!!!

99 комментариев
Новый конкурс «Геометрия в кадре: круг»
24 мая 2011, 20:09
Конкурс «Вверх по лестнице» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на конкурс «Геометрия в кадре: круг».

У него нет ни начала, ни конца. Но нас это ничуть не удивляет – трудно найти более естественную и привычную для нас форму. Это круг.

Несмотря на то, что форма – одна, наделить ее можно совершенно разным содержанием. Круг — это и колесо автомобиля, и полная Луна, и иллюминатор в каюте лайнера, и диск с любимым фильмом и много-много чего еще.

Мы приглашаем вас вступить в круг участников нашего нового конкурса. Покажите свой круг!

Прием фотографий на конкурс «Геометрия в кадре: круг» продлится до 31 мая 2011 года. Голосование начнется 31 мая и продлится до 7 июня 2011 года.
531 комментарий
" Конкурс эмоций"
31 мая 2011, 16:47
Конкурс эмоций!!!!! Каждый взрослый человек, или ребёнок, выражает свои эмоции!!! Я думаю на фото, это будет очень интересно выглядеть!!!  И всем будет интересно, эти фото смотреть!!! Очень бы хотелось, организовать такой конкурс!!!
28 комментариев
Предлагаю тему для конкурса
31 мая 2011, 16:47
тема: "Мне это не нравится".
Люди очень часто фотографируют то, что вызывает негативные эмоции. Это настоящая фотожурналистика, она должна получить поддержку конкурсным признанием.
51 комментарий