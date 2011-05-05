май 2011
5 мая 2011, 13:17
которые обрабатывают свои фото ворованными программами.
Очень популярно воровство фотошопа версий CS3, CS4 и CS5.
Имеют ли право эти люди на участие в конкурсах ЯФа?
10 мая 2011, 20:01
А сегодня начался прием работ на конкурс "Вверх по лестнице".
Наша жизнь – это череда подъемов и спусков. А раз так – что мы бы делали без лестниц?
Лестницы бывают величественными и незаметными. Надежными и опасными. Но каждая лестница состоит из ступеней, которые надо пройти, шаг за шагом.
Мы ждем от вас фотографии удивительных и необычных лестниц. Лестниц, на которые хочется подняться и на которые хочется смотреть.
Прием фотографий на конкурс "Вверх по лестнице" продлится до 17 мая 2011 года. Голосование начнется 17 мая и продлится до 24 мая 2011 года.
11 мая 2011, 16:52
С этого момента победители конкурсов будут получать в подарок сумку. С одной стороны сумки зашифровано послание (как расшифровать послание?), а с другой нанесён логотип Яндекса и наименования форматов файлов, с которыми знаком любой фотограф.
На прогулках в сумку можно положить фотоаппарат, и все увидят, что вы – признанный фотограф на Яндекс.Фотках. Эти сумки не будут продаваться, их можно будет увидеть только у тех, кто победил в конкурсах на Яндекс.Фотках.
Все победители также получат фирменный блокнот от Яндекса и экологически чистую бумажную ручку, чтобы не забывать записывать свои творческие планы.
Новые сувениры и дипломы уже отправлены победителям конкурса «Гирлянды льда» и «Космос, открытый каждому».
Победители, ждите звонков от курьеров и извещений от Почты России!
Участвуйте в наших новых фотоконкурсах и получайте новые призы!
17 мая 2011, 15:37
Смотрю конкурсные фото и вижу количество просмотров за день.... 57, 358,... , самое меньшее 40.... А мою фотку посмотрели 2 раза...
Где же моё фото в конкурсе?
Конечно, его могут посмотреть на моей странице, но голосовать здесь не могут? Что же получается, чтобы оценить и сравнить конкурсные фотки, надо пересмотреть все?
Понятно, что никто не досмотрит до конца, а значит многое зависит от того, где находится фото - в начале просмотра или в конце....
Или нет?
20 мая 2011, 14:29
У всех есть любимые фотографии! Но, есть одна САМАЯ-САМАЯ!!!!!
Вот бы организовать такой конкурс!!!!!
24 мая 2011, 20:09
А сегодня начался прием работ на конкурс «Геометрия в кадре: круг».
У него нет ни начала, ни конца. Но нас это ничуть не удивляет – трудно найти более естественную и привычную для нас форму. Это круг.
Несмотря на то, что форма – одна, наделить ее можно совершенно разным содержанием. Круг — это и колесо автомобиля, и полная Луна, и иллюминатор в каюте лайнера, и диск с любимым фильмом и много-много чего еще.
Мы приглашаем вас вступить в круг участников нашего нового конкурса. Покажите свой круг!
Прием фотографий на конкурс «Геометрия в кадре: круг» продлится до 31 мая 2011 года. Голосование начнется 31 мая и продлится до 7 июня 2011 года.
31 мая 2011, 16:47
31 мая 2011, 16:47
Люди очень часто фотографируют то, что вызывает негативные эмоции. Это настоящая фотожурналистика, она должна получить поддержку конкурсным признанием.