Жанр может быть любой, главное, чтобы на фото была симметрия. Будет трудно, но тем интересней, по-моему.
На конкурсе «Осенняя сказка» сегодня началось голосование. Вы можете отдать свой голос за понравившиеся фотографии на странице голосования. Голосование продлится до 8 ноября.
А сегодня начался прием работ на конкурс «Самый энергичный кот».
Пусть все оценят веселый нрав вашего кота и увидят его смешные проделки. Присылайте те фотографии, где ваш любимец выглядит особенно забавно.
Давайте посмотрим, чей кот окажется самым энергичным. Может быть, именно ваш?
Прием фотографий на конкурс «Самый энергичный кот» продлится до 8 ноября 2011 года. Голосование начнется 8 ноября и продлится до 15 ноября 2011 года.
На конкурсе «Самый энергичный кот» сегодня началось голосование. Вы можете отдать свой голос за понравившиеся фотографии на странице голосования. Голосование продлится до 15 ноября.
А сегодня начался прием работ на конкурс «Такси заказывали?».
Люди в наши дни, может, и не ездят на такси в булочную, но на более далекие расстояния – еще как. Очень часто это самый удобный и быстрый способ передвижения.
А еще такси неотделимо от романтики встреч и расставаний. Настоящее такси – это лицо города и важная часть его жизни. Достаточно представить Нью-Йорк, с его бесконечным потоком желтых машин, или Лондон, с его черными кэбами. Если вы удачно поймали такси в объектив своей камеры, присылайте ваши фотографии на наш новый конкурс.
Идея провести такой конкурс пришла к нам следом за появлением полезного мобильного приложения Яндекс.Такси. Оно находит ближайших водителей, один из них выбирает ваш заказ, а вы можете отлеживать его передвижение по карте. Пока сервис работает только в Москве, но для других городов в приложении уже есть телефонная база служб такси.
Прием фотографий на конкурс «Такси заказывали?» продлится до 15 ноября 2011 года. Голосование начнется 15 ноября и продлится до 22 ноября 2011 года.
Добрый день (утро, вечер, ночь). Предлагаю новую тему для конкурса - "ДЕНЬГИ". На фото только купюры, боны, банкноты, жетоны, монеты и т.д. Желательно чтобы в кадре небыло людей, животных...
Давайте превратим ремонт, и строительство из головной боли в веселое и интересное занятие высылайте ваши прикольные фотографии, будем веселиться вместе!
Как вариант:
1. Принимаются фото с изображением глаза человека или животного
2. Не принимаются фото, на которых основной объект съемки занимает менее 70% общего пространства
3. + основные пункты правил конкурсов
Думаю тема получится вполне интересной и точно очень красивой, т.к. помимо самих глаз, в них может отражаться все,что угодно! Так сказать получится конкурс Картинка в картинке!
Я предлагаю тему для конкурса.Это будет конкурс "Фрукты и овощи".В мире более 30000 Фрукто и овощей.Я думаю это будет очень интересно
Ах, как приятно лежать на траве, сосать колосок и... Правильно! смотреть в облака!
Вот плывет лисенок, а вот слоник... А что видите вы?
Присылайте фото, где облака находится в какой-то форме, будет очень интересно!!! Удачи!
Предлагаю конкурс на тему "Зазеркалье". Иногда так интересно наблюдать как кто-то крутится перед зеркалом, разглядывая себя с разных сторон. Особенно интересно наблюдать за детьми и животными. На конкурс можно было бы принимать фотографии, где отражение есть не только в зеркале, но и в стекле.
принимать на конкурс оригинальные фотки жениха и невесты
Тема фото-конкурса "Яндекс".
Принимаются фотографиина которых изображена надпись"Яндекс" (На снегу,на домах,бумаге и т.д. и т.п)
Не принимаются фотографии с изображением людей,животных.
Должен получится отличный конкурс,придётся развить свою фантазию.
НАПРИМЕР .
А сегодня начался прием работ на конкурс «Дым без огня».
Дым и пар – очень фотогеничные явления. Они бывают густыми, плотными, насыщенными, а бывают еле заметными, летучим, растворенными в воздухе. Легкая дымка придает загадочности. Клубы дыма завораживают. Пар создает ощущение тепла и уюта. А еще формы – они у пара и дыма бывают самыми разными и порой причудливыми.
Мы надеемся, что не бывает дыма не только без огня, но и без фотографа. Присылайте свои фотографии и голосуйте. Когда рассеется дым, мы определим победителя.
Прием фотографий на конкурс «Дым без огня» продлится до 29 ноября 2011 года. Голосование начнется 29 ноября и продлится до 6 декабря 2011 года.
Предлагаю новую тему под названием "Микромир". На фото запечатлены маленькие частички "большой жизни", которые мы не замечаем вокруг себя. На фото не должно быть человека, а только то в чем вы увидели нечто маленькое что в жизни почти никто не замечает и объяснить что это.