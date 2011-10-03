Очень часто жаркие споры в клубе разгораются по вопросам отказа в приеме фото на конкурс. Из-за этого модераторам приходиться тратить время и разъяснять причину отказа даже если ответ очевиден. Конечно бывают случаи ошибки модераторов, но их от силы 2-3 на конкурс. Попробуем все же не бежать в клуб в расстроенных чувствах, а сначала проверить свою фотоработу сами.

Первое, что нужно сделать — внимательно прочитать условия и правила конкурса. Они вполне исчерпывающе объясняют, что именно должно быть на фотографии(и чего там быть не должно). Так же фотография должна быть четкой(не слишком темной, не слишком светлой, с хорошо различимым содержанием. Туман не относится к проблемам качества фото, вашей(а не скачанной в интернете, автор и без вас может принять участие в конкурсе. Ваше фото - это снятое вами собственноручно. Не стоит нарушать законы об авторском праве.), без даты съемки(отключите эту функцию, как правило меню фотоаппарата - настройки - общие - впечатывать дату и время съемки? - ставьте "нет"), не коллаж(склеенное из разных фото), не должна быть негативной или отталкивающего содержания(недавно мышей дохлых пытались протащить, брр.).

Второе. Если вы внимательно все прочитали и по-прежнему считаете, что фото не принято по ошибке, значит надо внимательно посмотреть на саму фотографию. Весьма вероятно, что на ней присутствует необходимое и отсутствует ненужное. Вопрос — как. Часто причина отказа звучит как «то-то — не объект съемки». Как не объект?! Вот же оно?! В левом углу, почти скрытое стулом бабушки!

Давайте разберем подробно, что же такое этот таинственный «объект съемки» (из-за которого вашу прекрасную работу не взяли на дурацкий конкурс, а от всех приняли и даже фото с мобильных)))).

Объект съемки это то, что вы снимали. Вот так просто. Вы снимали бабушку на стуле? Значит это фотография бабушки на стуле. Вы снимали морские просторы? Значит это фото моря, морской пейзаж.

Объект съемки должен быть ключевым объектом на фото. Выделить его можно по-разному. Обязательно объект должен быть в фокусе, хорошо виден, не затемнен, не пересвечен, он может быть ярче остальных(можно его для этого подсветить фонариком при съемке, например), находится в центре композиции(не в геометрическом центре, но близко к нему). Это касается предметного фото и макросъемки в первую очередь. В пейзажах у нас объектом съемки является окружающая среда. Если вы снимаете лес, то лес должен занимать большую часть фотографии, а не находиться в левом верхнем углу в виде двух чахлых березок, при том, что основное пространство композиции занимает озеро(как вы уже догадались, в этом случае у нас получается фото озера и на конкурс лесных фотографий его не возьмут).

Третье. Иногда бывают сложные, абстрактные темы. Геометрия, город без автомобилей.

Как тут быть?

Внимательно проходим по первым двум пунктам. Ищем не ошибку модераторов, а свою. Смотрим уже принятые работы, выбираем самые характерные, смотрим снова на свою работу.

Перед нами - сложный объект съемки. Сложный потому, что он составлен из вторичных объектов.

Тут главное правило - вторичные объекты должны быть более-менее равнозначны. Светлые объекты на темном фоне видятся лучше, для их уравновешивания с более темными используется несколько приемов, например, можно сдвинуть их ближе к краю. Или на задний план. Можно слегка их расфокусировать, размыть. Подсветить темные детали(тут полезно использовать вспышку, даже если хорошее освещение). Практически всегда на фото выигрывают лучше освещенные объекты. Хорошо уравновешенные вторичные объекты все вместе создают сложный объект съемки. Над этим, конечно, придется поработать дольше, чем над простым.

И если уж вы до сих пор уверены, что ваше фото не приняли по ошибке — идем в клуб и спрашиваем. Нет, не «почему мое фото не приняли?! В конкурсе полно таких же!!!», а «мое фото(ссылка) не принято на конкурс. По-моему мнению оно соответствует правилам, объект съемки соответствует теме конкурса, посмотрите, пожалуйста, еще раз. Если я не правильно понял(а) условия конкурса, прошу объяснить мою ошибку.» Поверьте, модераторам гораздо приятнее отвечать на такое сообщение))).

Ну вот и все. Надеюсь, что это статья поможет вам избежать лишней нервотрепки. Так же просьба добавлять свои замечания, если я упустила какой-то момент.

