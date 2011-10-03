Конкурсы в Коллекциях

октябрь 2011
Тема для нового фотоконкурса?
3 октября 2011, 13:52

Наш взгляд (а иногда и объектив фотоаппарата) фиксирует одинаковые действия чего либо в одно и тоже время.

Думаю будет интересная тема для фотоконкурса Синхрония

 Синхрония  по-гречески sin - вместе + chronos - время) - темпорологическое и частнонаучное понятие, которое отображает определенный вид связанности и взаимодействия во времени друг с другом двух и более объектов любого рода, а также их состояний (как гомогенных, так и гетерогенных «по природе»).

 Хотелось бы  увидеть непостановочные фото

 

23 комментария
Не принятые на конкурс.
3 октября 2011, 16:06
Очень часто жаркие споры в клубе разгораются по вопросам отказа в приеме фото на конкурс. Из-за этого модераторам приходиться тратить время и разъяснять причину отказа даже если ответ очевиден. Конечно бывают случаи ошибки модераторов, но их от силы 2-3 на конкурс. Попробуем все же не бежать в клуб в расстроенных чувствах, а сначала проверить свою фотоработу сами.
Первое, что нужно сделать — внимательно прочитать условия и правила конкурса. Они вполне исчерпывающе объясняют, что именно должно быть на фотографии(и чего там быть не должно). Так же фотография должна быть четкой(не слишком темной, не слишком  светлой, с хорошо различимым содержанием. Туман не относится к проблемам качества фото, вашей(а не скачанной в интернете, автор и без вас может принять участие в конкурсе. Ваше фото - это снятое вами собственноручно. Не стоит нарушать законы об авторском праве.), без даты съемки(отключите эту функцию, как правило меню фотоаппарата - настройки - общие - впечатывать дату и время съемки? - ставьте "нет"), не коллаж(склеенное из разных фото), не должна быть негативной или отталкивающего содержания(недавно мышей дохлых пытались протащить, брр.).
Второе. Если вы внимательно все прочитали и по-прежнему  считаете, что фото не принято по ошибке, значит надо внимательно посмотреть на саму фотографию. Весьма вероятно, что на ней присутствует необходимое и отсутствует ненужное. Вопрос — как. Часто причина отказа звучит как «то-то — не объект съемки». Как не объект?! Вот же оно?! В левом углу, почти скрытое стулом бабушки!
Давайте разберем подробно, что же такое этот таинственный «объект съемки» (из-за которого вашу прекрасную работу не взяли на дурацкий конкурс, а от всех приняли и даже фото с мобильных)))).
Объект съемки это то, что вы снимали. Вот так просто. Вы снимали бабушку на стуле? Значит это фотография бабушки на стуле. Вы снимали морские просторы? Значит это фото моря, морской пейзаж.
Объект съемки должен быть ключевым объектом на фото. Выделить его можно по-разному. Обязательно объект должен быть в фокусе, хорошо виден, не затемнен, не пересвечен, он может быть ярче остальных(можно его для этого подсветить фонариком при съемке, например), находится в центре композиции(не в геометрическом центре, но близко к нему). Это касается предметного фото и макросъемки в первую очередь. В пейзажах у нас объектом съемки является окружающая среда. Если вы снимаете лес, то лес должен занимать большую часть фотографии, а не находиться в левом верхнем углу в виде двух чахлых березок, при том, что основное пространство композиции занимает озеро(как вы уже догадались, в этом случае у нас получается фото озера и на конкурс лесных фотографий его не возьмут).
Третье. Иногда бывают сложные, абстрактные темы. Геометрия, город без автомобилей.
Как тут быть?
Внимательно проходим по первым двум пунктам. Ищем не ошибку модераторов, а свою. Смотрим уже принятые работы, выбираем самые характерные, смотрим снова на свою работу.
Перед нами - сложный объект съемки. Сложный потому, что он составлен из вторичных объектов.
Тут главное правило - вторичные объекты должны быть более-менее равнозначны. Светлые объекты на темном фоне видятся лучше, для их уравновешивания с более темными используется несколько приемов, например, можно сдвинуть их ближе к краю. Или на задний план. Можно слегка их расфокусировать, размыть. Подсветить темные детали(тут полезно использовать вспышку, даже если хорошее освещение). Практически всегда на фото выигрывают лучше освещенные объекты. Хорошо уравновешенные вторичные объекты все вместе создают сложный объект съемки. Над этим, конечно, придется поработать дольше, чем над простым.
И если уж вы до сих пор уверены, что ваше фото не приняли по ошибке — идем в клуб и спрашиваем. Нет, не «почему мое фото не приняли?! В конкурсе полно таких же!!!», а «мое фото(ссылка) не принято на конкурс. По-моему мнению оно соответствует правилам, объект съемки соответствует теме конкурса, посмотрите, пожалуйста, еще раз. Если я не правильно понял(а) условия конкурса, прошу объяснить мою ошибку.» Поверьте, модераторам гораздо приятнее отвечать на такое сообщение))).
Ну вот и все. Надеюсь, что это статья поможет вам избежать лишней нервотрепки. Так же просьба добавлять свои замечания, если я упустила какой-то момент.
235 комментариев
Тема для конкурса
4 октября 2011, 17:13

Предлагаю тему для конкурса "Ветер".Ветер невидим,о его существовании мы узнаем по тому действию,которое он оказывает на нас и окружающие предметы.Ветер может клонить к долу могучие деревья,  может колыхать белье на веревке,вызывать рябь на водной поверхности.Как увидеть ветер на фотографии!

41 комментарий
За что голосуем?!
5 октября 2011, 13:10

Смотрю на конкурсные фотографии и вижу, что народ больше голосует не за фото, а за то,что на нем изображено. Но ведь сейчас, как обычно, идет конкурс фотографий, а не поделок из дерева!!!!

65 комментариев
Тема для нового фотоконкурса
5 октября 2011, 18:00

Скажите, а тема "На праздничном столе" у нас уже была? К примеру, чудо кулинарной мысли неплохо было бы в конкурс. Тема проста и понятна. Даже дя модераторов, честное слово!

32 комментария
Почему нет конкурса?
6 октября 2011, 14:01

А почему не открыт новый конкурс?Жизнь потеряла смысл....

60 комментариев
Есть предложение маленькой поправки к фотоконкурсам.
6 октября 2011, 16:42

У меня есть предложение. А что, если перед (вместе) с итоговым конкурсом сделать ещё один: "Лучшие фотографии интересных авторов" называется. У интересных фотоавторов, выиграфших конкурсы, или чьё фото стало фотографией дня, ещё же есть куча фотографий, загруженных? Конечно может быть и прийдётся отсеять фотографии, учавствовавшие в конкурсе за прошлый год (только за прошлый, не за текущий), а все остальные фотографии, кроме скрытых и эротичных, поместить в такой вот итоговый конкурс, или пусть даже в тот же итоговый конкурс конкурс "лучшие фотографии за год"? Если автор смог что-то там выиграть, или пробиться в фото дня, у него же должны быть интересные снимки, ещё толком не просмотренные народом?

И предлагаю ещё даже расширить. Собрать фотографии всех авторов, выиграфших конкурсы/фото_дня за 2007, 8, 9, 10 и текущий 11 год, отсеить только те фотографии, которые заведомо учавствовали с 2007 по 10 год в конкурсах, и за пять лет устроить такой вот итоговый конкурс? Можно даже и не отсеивать ничего, а сделать итоговый конкурс под названием типа "Лучшие фотки за пятилетку существования проекта Яндекс Фотки"? Будет здорово! Ну, ведь это будет интереснее! И, если итоговый конкрс начинается с голосования, которое идёт две, а то и три недели, и вызывает интерес, то почему в нём должны участвовать всего полторы тысячи (или чуть больше) фотографий? Итоговый конкурс всегда вызывает повышенный интерес, так и пусть на нём и будет хоть сто-двести тысяч фотографий! Написать в правилах, что не тридцать, а например сто первых авторов считаются победителями?

Пускай участвуют ВСЕ фотографии победителей за исключением скрытых и эротики в итоговом пятилетнем конкурсе! Интересно же будет!

96 комментариев
Сувениры для тех, кто видел город без автомобилей
10 октября 2011, 18:18
Благодаря участникам конкурса «Город без автомобилей» нам удалось по-новому увидеть города – без суеты и пробок. Мы заново открыли улицы, обычно заполненные спешащими автомобилями. Мы поняли, как приятно гулять, когда вокруг царят тишина и спокойствие. К сожалению, так бывает редко, но здесь многое зависит от нас самих. И тем интереснее смотреть на снимки пустого города.

К чествованию победителей в этом году вновь присоединяется основной оператор системы наземного городского пассажирского транспорта Москвы –  ГУП «Мосгортранс». Поэтому, кроме памятных сувениров от Яндекса, победители также получат сувениры от ГУП «Мосгортранс» – бейсболки, магниты и мячики-антистресс.

Поздравляем всех победителей с победой и желаем всем участникам успехов в наших новых конкурсах!
23 комментария
Предлагаю новую тему конкурса связать с туманами!!!
11 октября 2011, 16:48
Такого конкурса ещё не было!!! На конкурс принимаются фото где есть туман или дымка
60 комментариев
Новый конкурс «Рыба моей мечты»
11 октября 2011, 19:18
Конкурс «Сделано из дерева» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на конкурс «Рыба моей мечты».

От шума и суеты каждый спасается по-своему. Один из лучших способов – это рыбалка. Где еще можно почувствовать такое единение с природой, совмещенное с настоящим спортивным азартом? И пусть кто-то ловит рыбу раз в год, а кто-то знает все о мормышках, насадках и удилищах, на любого рыбака смотреть интересно – и когда он только ожидает улова, и, конечно, когда он демонстрирует добычу.

На нашем конкурсе мы ждем портреты рыбаков во время рыбалки – вооот такие фотографии.

Прием фотографий на конкурс «Рыба моей мечты» продлится до 18 октября 2011 года. Голосование начнется 18 октября и продлится до 25 октября 2011 года.
374 комментария
Новый конкурс «Болеем за наших»
18 октября 2011, 20:06
На конкурсе «Рыба моей мечты» сегодня началось голосование. Вы можете отдать свой голос за понравившиеся фотографии на странице голосования.

А сегодня начался прием работ на конкурс «Болеем за наших».

День, когда играет любимая команда — это настоящий праздник для болельщиков. И как к любому празднику, к нему следует подготовиться. Нужен настрой на победу. И, конечно, нужно выглядеть как победитель.

Присылайте фотографии болельщиков перед игрой любимой команды. Покажите всем, как болеют за наших!

Прием фотографий на конкурс «Болеем за наших» продлится до 25 октября 2011 года. Голосование начнется 25 октября и продлится до 1 ноября 2011 года. Голосование на конкурсе «Рыба моей мечты» продлится до 25 октября.
154 комментария
конкурсы для юниоров
20 октября 2011, 19:34

Наверное, среди авторов яндекс-фоток есть много молодых, может, провести какой-нибудь конкурс именно среди "юниоров", скажем, до 16-ти? А то хочется побед (извините), а соревноваться с зубрами вообще-то бесперспективно (хотя от попыток нельзя отказываться), потому что у нас и техника попроще, и опыта немного. А мне 15-ть.

104 комментария
Идея для конкурса
21 октября 2011, 17:35

Предлагаю новую тему конкурса - " в окне " или " за стеклом "... Часто проходя мимо дома с низкими окнами мы в них заглядываем и видим там много всякого интересного, кто то кота на подоконнике, кто то цветочный уголок хозяйки, кто то скелет динозавра в зоологическом музее, а кто то просто рассматривает мозайку окна, можно увидеть жену моряка ожидающую его с дальнего плавания, или просто маникенов за стеклом и т.д. ... Так вот можно устроить такой конкурс, соответственн без всяких НЮшек)))! интересует ваше мнение!

74 комментария
Предлагаю тему для конкурса."Усы,лапы и хвост".
24 октября 2011, 20:21

Конкурс кошек разных пород...

212 комментариев
Новый конкурс «Осенняя сказка»
25 октября 2011, 19:27
На конкурсе «Болеем за наших» сегодня началось голосование. Вы можете отдать свой голос за понравившиеся фотографии на странице голосования.

А сегодня начался прием работ на конкурс «Осенняя сказка».

Это немного грустное и самое разноцветное время года. Это пестрые парки и перелески. Это свежий воздух и еще не холодно, чтобы гулять. Это когда хочется остановиться и осмотреться. Это когда неизвестно, что будет завтра, – солнце или дождь, или, может быть, туман. Это время пейзажей. Это осень.

На нашем фотоконкурсе мы ждем от вас пейзажи, которые передадут ощущение осени – необычное, зыбкое и сказочное состояние природы.

Прием фотографий на конкурс «Осенняя сказка» продлится до 1 ноября 2011 года. Голосование начнется 1 ноября и продлится до 8 ноября 2011 года. Голосование на конкурсе «Болеем за наших» продлится до 1 ноября.
578 комментариев
Предложение новой темы фотоконкурса
26 октября 2011, 14:06

Название темы звучит как: "Взгляд наружу".

В этом формате могут быть представлены фотоработы сделанные, как бы, изнутри или через... Другими словами Фотограф должен снимать мир, который открывается на другом конце некого ограниченного пространства. Например из окна, из большой бетонной трубы, из багажника авто, из подворотни, из приоткрытой комнатной двери, из иллюминатора, из дупла дерева наконец

Ещё можно принимать на конкурс фотки на которых изображены те, кто смотрит откуда ни будь - кошка из окошка например или сантехник из люка.

Думаю, что Авторам предоставится замечательная возможность для творческого простора, фантазии и, что немаловажно - юмора.

Если необходима иллюстрация к описанию сего, то это может выглядеть примерно так:

Сидельцы  Проходной Проходной За стеклом

Склеп Point of separation from the surface  А чё это вы тут делаете?!... Мечты, мечты, Где ваша сладость? В засаде...

 

105 комментариев
Оружие
26 октября 2011, 14:34
Человек, вооруженный кинжалом, менее опасен человека, вооруженного идеей. "Яна Джангирова".
Об оружии много сказано, написано и снято фильмов. Предлагаю конкурс связанный с оружием во всех его проявлениях, но в соответствии с ФЗ "Об оружии", Уголовным кодексом и без результатов его применения. Название можно выбрать любое.
73 комментария
Приз зрительских симпатий.
28 октября 2011, 13:41
Предлагаю конкурс. "Мое лучшее фото года". Каждый пользователь отберет то фото, которое считает за этот год своим самым-самым.
Правила отбора - фото можно предоставить только одно и только один раз(если автор или модераторы снимают фото - право участия в конкурсе прекращается). Абсолютно любое(разумеется свое), но один раз за неделю отбора. Любое качество, содержание любое(кроме нарушающего правила яндекса, никакого порно).
Можно проводить параллельно с конкурсом на яф года.
Есть предложение увеличить время отбора на этот конкурс от двух недель до месяца, т.к. увеличится количество подаваемых фото. В то же время снимать с конкурса плагиат или фото нарушающие условия станет проще - во время отбора.
Так же нужно продумать голосование, может не из двух или трех фото выбирать, а из штук 15 разом?
Принимаются предложения и поправки, м.б. успеют этот конкурс сделать.
61 комментарий
Идея для конкурса.
29 октября 2011, 18:49

Предлагаю тему для конкурса "КОЛЕСО". С того момента как человек изобрёл колесо, оно неразрывно сопровождает нашу жизнь. Вокруг нас столько колёс, а мы не уделили ему ещё внимания.

41 комментарий