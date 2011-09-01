Конкурсы в Коллекциях

сентябрь 2011
"Эмоции аттракциона"
1 сентября 2011, 17:16

Все мы когда-то где-то на чем-то как-то катались. Вот и давайте поделимся впечатлениями от этих аттракционов. На названии не настаиваю. Можно как-то обыграть название. Главное - эмоции попавшие в кадр, связанные с атракционами.

127 комментариев
До какого времени в последний день принимаются фото?
6 сентября 2011, 20:46

Сейчас 6 сентября в 18:40 еще можно было загрузить фотку, а в 18:50 такой возможности уже нет - идёт голосование.

8 комментариев
Заголовок не указан
9 сентября 2011, 14:38

Предлагаю тему для конкурса "осень:букет". Осенью ведь очень актуально, конечно первосентябрьская тема уже есть, но осенний букет это не только первое сентября, но еще и напоминание о весне и лете. Можно принимать букеты из листьев, травы, цветов, веток, даже может из бумажных цветов.

Правила отбора например такие:

- букет должен быть из растений настоящих или исскуственных(пучок проволоки нельзя, а вот если из проволоки скручены цветы, то можно);

- жанр натюрморт, пейзаж;

- не допускаются люди,  животные, игрушки, грибы(потому что вроде был грибной конкурс уже да и надоели они) в кадре, допускаются овощи, фрукты - они же тоже осенние и растения впринципе;

- допускаются букеты в вазе(но не букет рядом с вазой);

Ну вот так примерно. Дополняйте, думайте

47 комментариев
Большой вопрос
12 сентября 2011, 15:17
Дублирую свое письмо и в новой теме:

Что-то не пойму что за бан на мой аккаунт повешен? Эй, админы, что за политика началась: прям как топором просмотры сначало отрезало, теперь фотка моя в конце конкурса, хотя внимания к ней хватает - тут явно мухля и халтура какая-то.
И это не только моя проблема.... Олег Ванилар из-за этой вашей ерунды ушел! Скоро вы так всех от себя угоните!

Жду ответа. Можно в личку.
34 комментария
конкурс "эльфы: миф или реальность?"
12 сентября 2011, 15:20

Предлагаю тему для конкурса"эльфы: миф или реальность?". При своей кажущейся специфичности тема широкая и поднимет огромный пласт дивных видов (от сказочно или "в тему" выглядящих пейзажей до шотландских или, там, гиперборейских древних сооружений), оригинальных фотосессий, удачных фото с ролевых игр... В общем, ничего подобного еще не было. Сделаем?

38 комментариев
Новый конкурс «Эмоции крупным планом»
13 сентября 2011, 19:01
Конкурс «Порядок цифр» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на конкурс «Эмоции крупным планом».

Каждый день мы видим, как эмоции отражаются на лицах людей — знакомых и не очень. Попробуйте запечатлеть тот самый миг, когда чувство проявилось особенно ярко.

Сделайте портрет настроения и присылайте его на наш конкурс!

Прием фотографий на конкурс «Эмоции крупным планом» продлится до 20 сентября 2011 года. Голосование начнется 20 сентября и продлится до 27 сентября 2011 года.
491 комментарий
Расскажите пожалуйста
14 сентября 2011, 20:35

Расскажите пожалуйста как выбирается новая тема конкурса, кто ее выбирает? есть ли какое нибудь голосование и где если есть

23 комментария
Конкурс "Строчка из песни"
14 сентября 2011, 20:36

У каждого человека есть любимые песни, а строчки из них прочно засели в голове.

 

Так вот, а почему бы не провести конкурс в котором бы участвовали фотографии чей сюжет отражал строчку из известных песен разных народов....

Жанр:Репортажная сьёмка и постановочные фото

Критерии отбора:

-Допускаються только фотографии сюжет которых отражает строчку из известной песни

-В описании фотографии должен быть представлен полный тескт песни

Не допускается фотографии бытового характера или отталкивающегося содержания, и фотогафии компакт дисков и прочих аудио носителей... 

 

66 комментариев
Заголовок не указан
15 сентября 2011, 15:36
Привет всем! Я тут, вот о чем подумала: давайте проведем новый конкус: ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОЙ КАМЕРЫ...в котором представить фото сделанные на телефоне. Мне кажется, что многие функции мобильных редакторов заслуживают внимания! Там есть всякие рамочки, картиночки, эффекты... да и не всегда под рукой фотик! Мне бы очень хотелось увидить интересные фото разной тематики...Может кто-то предложит тему? Например: МОБИЛОЮМОР:)               С уважением Ксюша.
51 комментарий
Новый конкурс «Город без автомобилей»
20 сентября 2011, 22:58
На конкурсе «Эмоции крупным планом» сегодня началось голосование. Вы можете отдать свой голос за понравившиеся фотографии на странице голосования.

А сегодня начался прием работ на конкурс «Город без автомобилей».

Городские улицы обычно работают дорогами. По ним постоянно снуют автомобили, а для прохожих выделена узкая полоска. Но иногда рев моторов затихает – в этот момент улицы как никогда выразительны. По ним уже не хочется бежать – хочется любоваться зданиями, фонтанами, скверами.

22 сентября отмечается день без автомобиля. Но таким может быть любой день – достаточно оставить свою машину и отправиться по любимому городу пешком или на общественном транспорте.

Улицы без машин – такое редко, но пока еще встречается в наших городах. Давайте покажем, какими они бывают. Узнаем ли мы их?

Прием фотографий на конкурс «Город без автомобилей» продлится до 27 сентября 2011 года. Голосование начнется 27 сентября и продлится до 4 октября 2011 года.
521 комментарий
Новый конкурс «Сделано из дерева»
27 сентября 2011, 19:56
Конкурс «Эмоции крупным планом» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

На конкурсе «Город без автомобилей» сегодня началось голосование. Вы можете отдать свой голос за понравившиеся фотографии на странице голосования. Голосование продлится до 4 октября.

А сегодня начался прием работ на конкурс «Сделано из дерева».

Из дерева можно сделать что угодно: прочный корабль и просторный дом, коробок спичек и листок бумаги. А если за дело берется мастер, то этот повседневный материал способен стать удивительно поэтичным. К сожалению, таких мастеров становится все меньше, да и прогресс прагматично меняет дерево на пластмассу и железобетон.

Но все же вокруг много интересных предметов, изготовленных из дерева. Если вы их сделали или нашли и сфотографировали, присылайте фото на наш конкурс.

Прием фотографий на конкурс «Сделано из дерева» продлится до 4 октября 2011 года. Голосование начнется 4 октября и продлится до 11 октября 2011 года.
311 комментариев
Название фотографии
28 сентября 2011, 16:26

Дамы и господа, участвующие в конкурсе «Город без автомобилей», не поленитесь, назовите вашу фотографию названием города, где она снята. А потом уже всякие красоты типа «Ночной город», «Тихая улочка», «Как в детстве». Интересно же знать, что за город на фотографии.

39 комментариев
не приняли на конкурс....
28 сентября 2011, 16:26
Товарищи модераторы!! Прошу Вас объяснить, почему мое вот это фото не приняли на конкурс?????????... все это стороение сделано из дерева!!!! Или слишком много дерева???  ЧТО НЕ ТАК????

город мастеров

227 комментариев
Предлагаю новый конкурс!
30 сентября 2011, 17:27

На Яндексе было много разных конкурсов...ОЧЕНЬ много. Я хочу предложить такой конкурс: "Там, где живут призраки" или "Дом с приведениями". На фотографиях будут изображены здания (нежилые заброшенные дома, может даже какие-нибудь замки, те же готические соборы, например в Чехии и др. западных странах и т. д.). По-моему, идея хорошая!

Комментируйте, предлагайте свои вар-ты, кооректируйте мою задумку!

161 комментарий