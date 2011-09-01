Предлагаю тему для конкурса "осень:букет". Осенью ведь очень актуально, конечно первосентябрьская тема уже есть, но осенний букет это не только первое сентября, но еще и напоминание о весне и лете. Можно принимать букеты из листьев, травы, цветов, веток, даже может из бумажных цветов.

Правила отбора например такие:

- букет должен быть из растений настоящих или исскуственных(пучок проволоки нельзя, а вот если из проволоки скручены цветы, то можно);

- жанр натюрморт, пейзаж;

- не допускаются люди, животные, игрушки, грибы(потому что вроде был грибной конкурс уже да и надоели они) в кадре, допускаются овощи, фрукты - они же тоже осенние и растения впринципе;

- допускаются букеты в вазе(но не букет рядом с вазой);

Ну вот так примерно. Дополняйте, думайте