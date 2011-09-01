Все мы когда-то где-то на чем-то как-то катались. Вот и давайте поделимся впечатлениями от этих аттракционов. На названии не настаиваю. Можно как-то обыграть название. Главное - эмоции попавшие в кадр, связанные с атракционами.
Сейчас 6 сентября в 18:40 еще можно было загрузить фотку, а в 18:50 такой возможности уже нет - идёт голосование.
Предлагаю тему для конкурса "осень:букет". Осенью ведь очень актуально, конечно первосентябрьская тема уже есть, но осенний букет это не только первое сентября, но еще и напоминание о весне и лете. Можно принимать букеты из листьев, травы, цветов, веток, даже может из бумажных цветов.
Правила отбора например такие:
- букет должен быть из растений настоящих или исскуственных(пучок проволоки нельзя, а вот если из проволоки скручены цветы, то можно);
- жанр натюрморт, пейзаж;
- не допускаются люди, животные, игрушки, грибы(потому что вроде был грибной конкурс уже да и надоели они) в кадре, допускаются овощи, фрукты - они же тоже осенние и растения впринципе;
- допускаются букеты в вазе(но не букет рядом с вазой);
Ну вот так примерно. Дополняйте, думайте
Что-то не пойму что за бан на мой аккаунт повешен? Эй, админы, что за политика началась: прям как топором просмотры сначало отрезало, теперь фотка моя в конце конкурса, хотя внимания к ней хватает - тут явно мухля и халтура какая-то.
И это не только моя проблема.... Олег Ванилар из-за этой вашей ерунды ушел! Скоро вы так всех от себя угоните!
Жду ответа. Можно в личку.
Предлагаю тему для конкурса"эльфы: миф или реальность?". При своей кажущейся специфичности тема широкая и поднимет огромный пласт дивных видов (от сказочно или "в тему" выглядящих пейзажей до шотландских или, там, гиперборейских древних сооружений), оригинальных фотосессий, удачных фото с ролевых игр... В общем, ничего подобного еще не было. Сделаем?
А сегодня начался прием работ на конкурс «Эмоции крупным планом».
Каждый день мы видим, как эмоции отражаются на лицах людей — знакомых и не очень. Попробуйте запечатлеть тот самый миг, когда чувство проявилось особенно ярко.
Сделайте портрет настроения и присылайте его на наш конкурс!
Прием фотографий на конкурс «Эмоции крупным планом» продлится до 20 сентября 2011 года. Голосование начнется 20 сентября и продлится до 27 сентября 2011 года.
Расскажите пожалуйста как выбирается новая тема конкурса, кто ее выбирает? есть ли какое нибудь голосование и где если есть
У каждого человека есть любимые песни, а строчки из них прочно засели в голове.
Так вот, а почему бы не провести конкурс в котором бы участвовали фотографии чей сюжет отражал строчку из известных песен разных народов....
Жанр:Репортажная сьёмка и постановочные фото
Критерии отбора:
-Допускаються только фотографии сюжет которых отражает строчку из известной песни
-В описании фотографии должен быть представлен полный тескт песни
Не допускается фотографии бытового характера или отталкивающегося содержания, и фотогафии компакт дисков и прочих аудио носителей...
А сегодня начался прием работ на конкурс «Город без автомобилей».
Городские улицы обычно работают дорогами. По ним постоянно снуют автомобили, а для прохожих выделена узкая полоска. Но иногда рев моторов затихает – в этот момент улицы как никогда выразительны. По ним уже не хочется бежать – хочется любоваться зданиями, фонтанами, скверами.
22 сентября отмечается день без автомобиля. Но таким может быть любой день – достаточно оставить свою машину и отправиться по любимому городу пешком или на общественном транспорте.
Улицы без машин – такое редко, но пока еще встречается в наших городах. Давайте покажем, какими они бывают. Узнаем ли мы их?
Прием фотографий на конкурс «Город без автомобилей» продлится до 27 сентября 2011 года. Голосование начнется 27 сентября и продлится до 4 октября 2011 года.
На конкурсе «Город без автомобилей» сегодня началось голосование. Вы можете отдать свой голос за понравившиеся фотографии на странице голосования. Голосование продлится до 4 октября.
А сегодня начался прием работ на конкурс «Сделано из дерева».
Из дерева можно сделать что угодно: прочный корабль и просторный дом, коробок спичек и листок бумаги. А если за дело берется мастер, то этот повседневный материал способен стать удивительно поэтичным. К сожалению, таких мастеров становится все меньше, да и прогресс прагматично меняет дерево на пластмассу и железобетон.
Но все же вокруг много интересных предметов, изготовленных из дерева. Если вы их сделали или нашли и сфотографировали, присылайте фото на наш конкурс.
Прием фотографий на конкурс «Сделано из дерева» продлится до 4 октября 2011 года. Голосование начнется 4 октября и продлится до 11 октября 2011 года.
Дамы и господа, участвующие в конкурсе «Город без автомобилей», не поленитесь, назовите вашу фотографию названием города, где она снята. А потом уже всякие красоты типа «Ночной город», «Тихая улочка», «Как в детстве». Интересно же знать, что за город на фотографии.
На Яндексе было много разных конкурсов...ОЧЕНЬ много. Я хочу предложить такой конкурс: "Там, где живут призраки" или "Дом с приведениями". На фотографиях будут изображены здания (нежилые заброшенные дома, может даже какие-нибудь замки, те же готические соборы, например в Чехии и др. западных странах и т. д.). По-моему, идея хорошая!
Комментируйте, предлагайте свои вар-ты, кооректируйте мою задумку!