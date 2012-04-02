Вот что хочу вынести на обсуждение. Уж простите великодушно, если это уже обсуждали.

Никому не приходило в голову, что выбирать победителей в конкурсах голосованием - не совсем удачная формула? В конце концов, побеждают чаще всего те у кого больше друзей, которые за него проголосовали. Понятное дело, что такая форма избрания победителя направлена в большей степени на популяризацию ресурса, т.к. пользователями будут привлекаться многие друзья и знакомые для голосования, которым придется регистрироваться. Понятно, что это важный момент в деле раскрутки. И за это ни стоит никого упрекать. Вполне нормальный ход. Но может стоит все-таки некоторую часть наиболее интересных конкурсов проводить с привлечением жюри, пусть даже организованным из числа модераторов или, например, выбранным из пользователей я.фоток. Все же такая форма проведения конкурсов будет более объективна, на мой взгляд. Конечно, можно возразить, приведя в контраргументы субъективность взглядов и компетентность членов жюри, но это тоже не проблема, ведь само жюри не сложно собрать или выбрать именно компетентным, а субъективность или даже (что вряд ли) предвзятость будет несостоятельна, так как жюри будет избирать победителей голосованием, при котором, решающим голосом не будет обладать ни один из членов. Решение будет выносится только большинством. Таким образом в победителях будет гораздо больше качественного материала и не будет некачественного, но набравшего много голосов "друзей".