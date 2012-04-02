Конкурсы в Коллекциях

апрель 2012
Freezlight-рисование светом.
2 апреля 2012, 15:52

Дорогие одноклубники,хочу предложить Вам новый конкурс"Фризлайт-рисование светом".

Сегодня уже многие знают что такое фризлайт, регулярно пробуют рисовать светом и обмениваются имеющимся опытом. Рисовать же светом может каждый, минимум что необходимо – фотоаппарат с регулировкой выдержки и фонарик.Думаю что Вам это предложение понравится..

70 комментариев
Новый конкурс «Сделано из бумаги»
3 апреля 2012, 20:41
Конкурс «Ключевой вопрос» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Сделано из бумаги».

Бумага – один из главных материалов в истории нашей цивилизации. И хотя сейчас электронные книги потихоньку вытесняют бумажные, а электронная почта уже стала популярнее обычной, значения бумаги это не умаляет. Она по-прежнему рядом с нами. И потом, разве можно сделать из электронного носителя самолетик или кораблик?

Бумага идеально подходит для творчества, в отличие от камня или металла она легко мнется и сгибается. Остается проявить фантазию и желание – и на свет рождается что-то новое и интересное. И пусть недолговечное, но дарящее радость и хорошее настроение.

Приглашаем вас творить и делиться пойманными в объектив фотокамеры изделиями из бумаги.

Прием фотографий на конкурс «Сделано из бумаги» продлится до 10 апреля 2012 года. Голосование начнется 10 апреля и продлится до 17 апреля 2012 года.
282 комментария
Предлагаю тему конкурса: "Мегаполис"
6 апреля 2012, 14:06

Природа, птички и животные, вещички всякие... пора разнообразить немного конкурсы. Город тоже может быть красивым, несмотря на то, что так много заводов загрязняет атмосферу. Фотографии города с высоты смотрелись бы не так уж и плохо!)

60 комментариев
Вопросы по голосованию
11 апреля 2012, 18:50

Вот что хочу вынести на обсуждение. Уж простите великодушно, если это уже обсуждали.

Никому не приходило в голову, что выбирать победителей в конкурсах голосованием - не совсем удачная формула? В конце концов, побеждают чаще всего те у кого больше друзей, которые за него проголосовали. Понятное дело, что такая форма избрания победителя направлена в большей степени на популяризацию ресурса, т.к. пользователями будут привлекаться многие друзья и знакомые для голосования, которым придется регистрироваться. Понятно, что это важный момент в деле раскрутки. И за это ни стоит никого упрекать. Вполне нормальный ход. Но может стоит все-таки некоторую часть наиболее интересных конкурсов проводить с привлечением жюри, пусть даже организованным из числа модераторов или, например, выбранным из пользователей я.фоток. Все же такая форма проведения конкурсов будет более объективна, на мой взгляд. Конечно, можно возразить, приведя в контраргументы субъективность взглядов и компетентность членов жюри, но это тоже не проблема, ведь само жюри не сложно собрать или выбрать именно компетентным, а субъективность или даже (что вряд ли) предвзятость будет несостоятельна, так как жюри будет избирать победителей голосованием, при котором, решающим голосом не будет обладать ни один из членов. Решение будет выносится только большинством. Таким образом в победителях будет гораздо больше качественного материала и не будет некачественного, но набравшего много голосов "друзей".

243 комментария
предлагаю тему конкурса :" ты и я - лучшие друзья"
17 апреля 2012, 13:09

У каждого из нас есть человек , с которым мы всегда делим печали и радости , постоянно ругаемся и миримся , но ,не смотря ни на что ,любим друг друга. Этот человек пойдет за тобой на край света , потому что он - твой лучший друг ! Думаю , самая дорогая фотография - это фотография лучшего друга!

39 комментариев
Новый конкурс «Лучшие фото за пять лет»
17 апреля 2012, 20:33
Конкурс «Сделано из бумаги» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня началось голосование на юбилейном конкурсе «Лучшие фото за пять лет».

16 апреля Яндекс.Фоткам исполнилось пять лет. Мы поздравляем вас, участники наших конкурсов, с этой датой.
Всего за пять лет мы, при вашем непосредственном участии, провели 123 конкурса. Они были разные - про лед и пламень, про радуги и водопады, про лыжников и уличных артистов...

В конкурсе принимают участие фотографии, ставшие Фото дня и занявшие первые 50 мест во всех конкурсах на Яндекс.Фотках. 55 победителей этого конкурса получат памятные дипломы и сувениры от Яндекс.Фоток.

Голосование на конкурсе «Лучшие фото за пять лет» продлится до 24 апреля 2012 года. Прием работ на следующий конкурс начнется 24 апреля 2012 года.
257 комментариев
Предлагаю тему конкурса "В полете"
18 апреля 2012, 19:47

Это мугут быть самолеты, дельтапланы, птицы, мотыльки... да все что угодно. Главное, чтобы это "что-то" или "кто-то" был запечатлен в процессе полета... 

24 комментария
Заголовок не указан
23 апреля 2012, 18:16

Предлагаю тему "Балконы"  Как много разных балконов в  городах и селах! Тут и старинные, исторические, и новые, необычные.  Думаю, будет интересно)

54 комментария
Новый конкурс «Птицы прилетели»
24 апреля 2012, 19:11
По вашим просьбам мы продлили голосование на конкурсе «Лучшие фото за пять лет» еще на неделю. Продолжайте голосовать за понравившиеся фотографии на странице голосования. Голосование завершится 1 мая.

А сегодня начался прием работ на конкурс «Птицы прилетели».

Настоящая весна начинается ровно тогда, когда нас посещают ее крылатые вестники: ласточки, грачи, соловьи, журавли и прочие перелетные птицы.
Они прилетели! Снимайте их и присылайте фотографии на новый конкурс.

Прием фотографий на конкурс «Птицы прилетели» продлится до 1 мая 2012 года. Голосование начнется 1 мая и продлится до 8 мая 2012 года.
393 комментария