Конкурс «Фруктовое раздолье» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Свет витражей».



Мы порой даже не замечаем, какую важную роль в нашей жизни играет свет. Он бывает разный – мягкий лунный, яркий солнечный, бездушный электрический, но, безусловно, самый волшебный свет – это свет витражей. Он создает сказочную и немного таинственную атмосферу, в которой кажется, что чудеса случаются.

Нередко сами витражи являются произведением искусства, настоящим украшением зданий и храмов. И, конечно, очень интересным объектом для любого фотографа, ведь при съемке требуется проявить и мастерство, и наблюдательность.

Давайте добавим красок в наступающую осень. Присылайте на наш конкурс фотографии витражей, сквозь которые пробивается свет.



Прием фотографий на конкурс «Свет витражей» продлится до 4 сентября 2012 года. Голосование начнется 4 сентября и продлится до 11 сентября 2012 года.