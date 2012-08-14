Конкурс «Полет над водой» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Фруктовое раздолье».
Август – самая аппетитная пора. Вальяжные арбузы, капельки смородины, налитые соком яблоки, лесная и садовая малина – вокруг столько всего полезного и вкусного! Дует легкий ветерок, где-то вдалеке стрекочет кузнечик, и самое время наслаждаться последними теплыми деньками.
В городе тоже на каждом углу продают заморские персики, солнечные дыни, сладкий виноград.
Что вы выбрали сегодня? Запечатлейте ваши любимые фрукты и ягоды на фотографии и пришлите их нам на новый фотоконкурс!
Прием фотографий на конкурс «Фруктовое раздолье» продлится до 21 августа 2012 года. Голосование начнется 21 августа и продлится до 28 августа 2012 года.
Конкурс «Полет над водой» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
На планете произрастает такое разнообразие орехов.
Если Вам интересно, то можно было бы провести такой конкурс: «Ореховые- крупным планом».
Жду Ваших ответов.
Конкурс «Фруктовое раздолье» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Свет витражей».
Мы порой даже не замечаем, какую важную роль в нашей жизни играет свет. Он бывает разный – мягкий лунный, яркий солнечный, бездушный электрический, но, безусловно, самый волшебный свет – это свет витражей. Он создает сказочную и немного таинственную атмосферу, в которой кажется, что чудеса случаются.
Нередко сами витражи являются произведением искусства, настоящим украшением зданий и храмов. И, конечно, очень интересным объектом для любого фотографа, ведь при съемке требуется проявить и мастерство, и наблюдательность.
Давайте добавим красок в наступающую осень. Присылайте на наш конкурс фотографии витражей, сквозь которые пробивается свет.
Прием фотографий на конкурс «Свет витражей» продлится до 4 сентября 2012 года. Голосование начнется 4 сентября и продлится до 11 сентября 2012 года.