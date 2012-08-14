Конкурсы в Коллекциях

август 2012
Новый конкурс «Фруктовое раздолье»
14 августа 2012, 18:07

Конкурс «Полет над водой» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Фруктовое раздолье».

Август – самая аппетитная пора. Вальяжные арбузы, капельки смородины, налитые соком яблоки, лесная и садовая малина – вокруг столько всего полезного и вкусного! Дует легкий ветерок, где-то вдалеке стрекочет кузнечик, и самое время наслаждаться последними теплыми деньками.
В городе тоже на каждом углу продают заморские персики, солнечные дыни, сладкий виноград.

Что вы выбрали сегодня? Запечатлейте ваши любимые фрукты и ягоды на фотографии и пришлите их нам на новый фотоконкурс!

Прием фотографий на конкурс «Фруктовое раздолье» продлится до 21 августа 2012 года. Голосование начнется 21 августа и продлится до 28 августа 2012 года.

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Предлагаю новый конкурс «Ореховые-крупным планом».
27 августа 2012, 10:30
Не за горами 29 августа и ореховый спас!
На планете произрастает такое разнообразие орехов.
Если Вам интересно, то можно было бы провести такой конкурс: «Ореховые- крупным планом».
Жду Ваших ответов.
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Новый конкурс «Свет витражей»
28 августа 2012, 18:13

Конкурс «Фруктовое раздолье» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Свет витражей».

Мы порой даже не замечаем, какую важную роль в нашей жизни играет свет. Он бывает разный – мягкий лунный, яркий солнечный, бездушный электрический, но, безусловно, самый волшебный свет – это свет витражей. Он создает сказочную и немного таинственную атмосферу, в которой кажется, что чудеса случаются.
Нередко сами витражи являются произведением искусства, настоящим украшением зданий и храмов. И, конечно, очень интересным объектом для любого фотографа, ведь при съемке требуется проявить и мастерство, и наблюдательность.
Давайте добавим красок в наступающую осень.  Присылайте на наш конкурс фотографии витражей, сквозь которые пробивается свет.   

Прием фотографий на конкурс «Свет витражей» продлится до 4 сентября 2012 года. Голосование начнется 4 сентября и продлится до 11 сентября 2012 года.

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