"Провода - лианы городских джунглей". Название придумано уважаемым

А предложение темы конкурса - фотографии, в которых провода - один из главных объектов, важное действующее лицо. Причем не стоит ограничивать участников конкурса ни в жанре (пусть это будет и пейзаж и репортаж и жанр и предметная съемка). Не надо ограничивать и то, что может быть в кадре. Пусть там будут хоть люди, хоть птицы, хоть животные. Главное, чтобы в кадре не просто были провода, а чтобы они несли в себе смысловую нагрузку. И не обязательно в городе (кстати, про гродские джунгли в названии - совсем не обязательно). Пусть это будет необычный вид ЛЭП в тайге, пусть голуби или воробью на проводах, пусть рабочие, разматывающие барабан с кабелем. Все что угодно, связанное с проводами, пусть обледеневшие провода зимой.

Почему провода? Да потому что часто при съемке для фотографа провода - как кость в горле. И далеко не всегда их можно убрать в редакторе. Если кто смотрит "За кадром" на Моей планете, то помнит, как Подрабинек карабкался в горы, чтобы избавиться от проводов в кадре. Вот давайте попробуем превратить недостаток в достоинство.

Примеры фотографий? А вы набейте в ЯФ провода - много интересного уже появится. То есть люди уже готовы к конкурсу. А за съемочную неделю появится еще больше фотографий.