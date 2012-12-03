- вы часто просили нас повторять конкурсы на темы, которые вам особенно понравились. Теперь мы будем иногда повторять конкурсы по популярным темам, но с небольшим ограничением: работы с прошлых конкурсов по схожей тематике на новый конкурс приниматься не будут.
- тем, кто будет регулярно присылать на конкурсы плагиат, мы будем ограничивать участие в будущих конкурсах.
Кроме того, со следующего конкурса я перестаю заниматься их проведением. За неполных три года мы с вами провели более 70 замечательных конкурсов, вместе придумывали новые темы, отправляли и получали сувениры, вместе радовались красивым кадрам и необычным местам.
Теперь у вас будет новый помощник – прекрасная девушка
Я же остаюсь в Яндексе, но буду заниматься другими задачами. Постараюсь заглядывать к вам почаще.
До новых встреч!