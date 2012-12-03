Конкурсы в Коллекциях

декабрь 2012
Новое на конкурсах
3 декабря 2012, 16:43
Сегодня у меня для вас есть несколько важных новостей:

- вы часто просили нас повторять конкурсы на темы, которые вам особенно понравились. Теперь мы будем иногда повторять конкурсы по популярным темам, но с небольшим ограничением: работы с прошлых конкурсов по схожей тематике на новый конкурс приниматься не будут.

- тем, кто будет регулярно присылать на конкурсы плагиат, мы будем ограничивать участие в будущих конкурсах.

Кроме того, со следующего конкурса я перестаю заниматься их проведением. За неполных три года мы с вами провели более 70 замечательных конкурсов, вместе придумывали новые темы, отправляли и получали сувениры, вместе радовались красивым кадрам и необычным местам.

Теперь у вас будет новый помощник – прекрасная девушка . У Маши много задумок и огромное желание сделать конкурсы еще лучше, помогайте ей в этом.

Я же остаюсь в Яндексе, но буду заниматься другими задачами. Постараюсь заглядывать к вам почаще.
До новых встреч!
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Новый конкурс «Живая музыка»
4 декабря 2012, 18:13

Конкурс «Огни большого города» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Живая музыка».

Концерт любимой группы – это событие, которое обычно запоминается надолго. Невероятная энергетика музыкантов и всевозможные эффекты – все это хочется не только сохранить в памяти, но и запечатлеть на снимке. На нашем новом конкурсе мы ждем фотографии, которые передают атмосферу выступления на большой сцене, будь то симфонический оркестр или громокипящий хеви-метал.

Прием фотографий на конкурс «Живая музыка» продлится до 11 декабря 2012 года. Голосование начнется 11 декабря и продлится до 18 декабря 2012 года.


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Новый конкурс «Вот она, нарядная!»
18 декабря 2012, 18:05

Конкурс «Живая музыка» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Вот она, нарядная!».

Какой новый год без елки! Живая или искусственная, целое дерево или несколько веточек – она стоит в каждом доме. Её обязательно украшают игрушками и гирляндами, конфетами и пряниками – кто во что горазд. Иногда получается так здорово, что после праздника с зеленой красавицей совсем не хочется расставаться. Она одним своим видом поднимает настроение и напоминает нам, что чудеса хоть и редко, но все же случаются.
Поделитесь с нами фотографиями новогодних елок во всем их блеске. Пусть эти снимки создадут ощущение праздника и подарят новые идеи тем, кто только собирается наряжать елку!

Прием фотографий на конкурс «Вот она, нарядная!» продлится до 25 декабря 2012 года. Голосование начнется 25 декабря и продлится до 1 января 2013 года.


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Провода
20 декабря 2012, 14:45
"Провода - лианы городских джунглей". Название придумано уважаемым 
А предложение темы конкурса - фотографии, в которых провода - один из главных объектов, важное действующее лицо. Причем не стоит ограничивать участников конкурса ни в жанре (пусть это будет и пейзаж и репортаж и жанр и предметная съемка). Не надо ограничивать и то, что может быть в кадре. Пусть там будут хоть люди, хоть птицы, хоть животные. Главное, чтобы в кадре не просто были провода, а чтобы они несли в себе смысловую нагрузку. И не обязательно в городе (кстати, про гродские джунгли в названии - совсем не обязательно). Пусть это будет необычный вид ЛЭП в тайге, пусть голуби или воробью на проводах, пусть рабочие, разматывающие барабан с кабелем. Все что угодно, связанное с проводами, пусть обледеневшие провода зимой. 
Почему провода? Да потому что часто при съемке для фотографа провода - как кость в горле. И далеко не всегда их можно убрать в редакторе. Если кто смотрит "За кадром" на Моей планете, то помнит, как Подрабинек карабкался в горы, чтобы избавиться от проводов в кадре. Вот давайте попробуем превратить недостаток в достоинство. 
Примеры фотографий? А вы набейте в ЯФ провода - много интересного уже появится. То есть люди уже готовы к конкурсу. А за съемочную неделю появится еще больше фотографий. 
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Сосульки
27 декабря 2012, 14:03
Сейчас самое время сосулек-ледышек, не фруктово-соковых, а настоящих, уличных, может быть организовать конкурс на тему "В мире сосулек" или что-то в этом роде  Сосульки самые обычные, ледяные, уличные, которые образуются и висят везде: на ветках, карнизах, крышах, проводах, окнах, в самых неожиданных местах, стоит только оглянуться вокруг и они обязательно себя обнаружат. И в шутку, и в серьёз, сосульки могут быть и у карапуза под носом и на щеках, и на кошачьих или собачьих усах, не говоря уже о деревенских колодцах и колонках.  Главное условие - это их естественное образование, в этом вся суть и соль раскрытия темы... Если для раскрытия темы покажется, что сосулек будет не достаточно, то можно будет добавить к ним морозные узоры на стекле, они ведь такие красивые, а у вас в России сейчас самая что ни на есть настоящая русская зима со своей неповторимой красотой!.
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