Давайте дадим ответ Чемберлену ... ой, кошкам !!!



Пробежалась назад, посмотрела, что кто-то уже предлагал такую тему, но пока я здесь примерно с год - о собаках тем не было.



Собака всегда рядом с человеком, можно с фрагментом человека )) типа руки, ноги (любят они сидеть у ног), то есть в кадре два персонажа - собака и человек, можно несколько собак и несколько человек, например, когда проходят выставки собак ))



Это стремительные бойцовские собаки и милые собачки на руках прекрасных дам ... Кто победит? Сила или гламур?



Я больше кошатница в душе, но собаки были в моей жизни, и мне интересно наблюдать за повадками как огромных собак, так и за лукавыми мордашками маленьких собачат.



