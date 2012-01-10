А сегодня, после новогодних каникул, начался прием работ на новый конкурс «Зимняя сказка».
Зима – время года, когда каждый из нас ждет чудес. А чудеса могут быть разными. Это и первый снег. И узоры на окнах. И Новый год – со всеми его приятными сюрпризами. И катание на коньках. И румяные от мороза щеки.
И, конечно, пейзажи: бескрайние белые просторы, деревья, укутанные снежным покрывалом, блестящие на солнце сугробы.
Присылайте нам фотографии зимы – сказочной, волшебной, чарующей. Зимы, от которой трудно оторвать взгляд. Словом – настоящей зимы.
Прием фотографий на конкурс «Зимняя сказка» продлится до 17 января 2012 года. Голосование начнется 17 января и продлится до 24 января 2012 года.
Предлагаю следующую тему конкурса: "Великолепие дворцов". Наши люди в последнее время много путешествуют по разным странам, а по итогам делятся впечатлениями, в том числе и снимками дворцов. Кажется, неплохая почва для конкурса. Как считаете?
Зачем давать кому-то явное преимущество над остальными участниками? Давайте тогда день поделим на минуты-секунды, поделим число конкурсных фото на полученное число отрезков и вывесим каждое из конкурсных на морду сервиса на соответствующее количество минут (секунд)!
Не помню была ли уже такая тема для конкурса, но мне кажется, тема интересна и доступна всем. Дорога может быть разной: шоссе, тропинка в лесу, городская магистраль.... В общем можно применить фантазию.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «На коньках».
Катание на коньках, пожалуй, самый массовый и веселый способ провести время зимой. Это гораздо больше, чем вид спорта или полезное для здоровья занятие, - это настоящий праздник. Катание ассоциируется у нас с улыбками, смехом, морозным воздухом и музыкой, звучащей из репродукторов. И не важно, что кто-то выписывает на льду фигуры «высшего пилотажа», а кто-то пока неуверенно стоит на коньках - хорошее настроение гарантировано всем.
Мы приглашаем вас поделиться фотографиями фигуристов самого разного возраста, глядя на которые так и хочется отправиться на каток. Отмечайте присутствующих на снимках друзей и близких - благодаря новой технологии распознавания лиц на Яндекс.Фотках делать это стало легко и удобно.
Прием фотографий на конкурс «На коньках» продлится до 31 января 2012 года. Голосование начнется 31 января и продлится до 7 февраля 2012 года.
Давайте дадим ответ Чемберлену ... ой, кошкам !!!
Пробежалась назад, посмотрела, что кто-то уже предлагал такую тему, но пока я здесь примерно с год - о собаках тем не было.
Собака всегда рядом с человеком, можно с фрагментом человека )) типа руки, ноги (любят они сидеть у ног), то есть в кадре два персонажа - собака и человек, можно несколько собак и несколько человек, например, когда проходят выставки собак ))
Это стремительные бойцовские собаки и милые собачки на руках прекрасных дам ... Кто победит? Сила или гламур?
Я больше кошатница в душе, но собаки были в моей жизни, и мне интересно наблюдать за повадками как огромных собак, так и за лукавыми мордашками маленьких собачат.