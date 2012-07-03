Мы все любим петь. Многие ходят на концерты, с удовольствием слушают поющих артистов. Однако песня без эмоций - не песня. Наблюдать за поющими людьми - тоже удовольствие. Может быть стоит организовать такой конкурс? Хотелось бы узнать все аргументы "за" и "против" по предлагаемой теме.
Конкурс «Пора кататься!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Лето со льдом».
Жара бывает очень приятной. Не верите? А что если вы сидите в уютном месте и потягиваете любимый коктейль со льдом? За окнами плывет марево, куда-то спешат люди, а в стакане медленно плавятся кубики льда – и кажется, что зной и суета остались далеко.
На тающий в стакане лед можно было бы смотреть бесконечно. Но всему приходит свое время – напиток допит, лед растаял... И все же после этого жара и палящее солнце переносятся гораздо легче.
Присылайте фотографии напитков со льдом – они помогут всем нам немного передохнуть и восстановить силы.
Прием фотографий на конкурс «Лето со льдом» продлится до 10 июля 2012 года. Голосование начнется 10 июля и продлится до 17 июля 2012 года.
Почему бы не рассказать об этих чудесах природы с помощью фотографии?
С нетерпением жду комментариев!
А сегодня начался прием работ на конкурс «Я здесь был».
Знакомиться с новыми городами и странами – настоящее удовольствие, которое немыслимо без фотоаппарата и себя в кадре рядом со знаменитыми соборами, памятниками, зданиями и другими сооружениями.
Присылайте свои фотографии на фоне достопримечательностей и получайте сувениры от Яндекса и Olympus.
Прием фотографий на конкурс «Я здесь был» продлится до 17 июля 2012 года. Голосование начнется 17 июля и продлится до 24 июля 2012 года.
Думаю, многих умиляют такие прелестные создания, как... кошки. А особое умиление вызывают моменты, когда эти животные зевают.
Широко раскрывают рот, не замечают фотокамеры, а может,специально позируют для конкурса...
Почему бы не устроить конкурс на запечатление этаких моментов?)
Жду ответов!
Конкурс «Лето со льдом» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
На конкурсе «Я здесь был» началось голосование.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «На горизонте».
Лето — пора отпусков и выездов на природу. Сейчас все дальше приходится уезжать из городов, чтобы найти незастроенные места. Чтобы впереди, насколько хватает глаз, было, например, чистое поле.
Мы предлагаем вам поделиться с нами фотографиями своих горизонтов: морских и пустынных, прямых и заваленных. Природа не обязательно должна быть нетронутой: поле может быть засеяно, а лес — посажен человеком. Главное, чтобы горизонт получился достаточно ровным.
Прием фотографий на конкурс «На горизонте» продлится до 24 июля 2012 года. Голосование начнется 24 июля и продлится до 31 июля 2012 года.
Конкурс «На горизонте» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Полет над водой».
Какое лето без купания! Кто-то едет на курорт, к морю, кто-то ищет пруд или речку поближе. Вкусы тоже у всех разные. Кому-то интересно спокойно поплавать, не заплывая за буйки. Но гораздо веселее нырять – с трамплинов, с «тарзанок», с лодки или просто с берега. И пусть олимпийскую медаль за это не дают, но море брызг и море удовольствия гарантировано.
На фотографиях эти полеты выглядят особенно эффектно. Присылайте нам снимки прыгунов, словно застывших в воздухе за секунду до погружения.
Прием фотографий на конкурс «Полет над водой» продлится до 7 августа 2012 года. Голосование начнется 7 августа и продлится до 14 августа 2012 года.