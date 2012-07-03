Конкурсы в Коллекциях

июль 2012
Предлагаю тему: "Эмоции поющих людей"
3 июля 2012, 13:46

Мы все любим петь. Многие ходят на концерты, с удовольствием слушают поющих артистов. Однако песня без эмоций - не песня. Наблюдать за поющими людьми - тоже удовольствие. Может быть стоит организовать такой конкурс? Хотелось бы узнать все аргументы "за" и "против" по предлагаемой теме.

29 комментариев
Новый конкурс «Лето со льдом»
3 июля 2012, 18:09

Конкурс «Пора кататься!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Лето со льдом».

Жара бывает очень приятной. Не верите? А что если вы сидите в уютном месте и потягиваете любимый коктейль со льдом? За окнами плывет марево, куда-то спешат люди, а в стакане медленно плавятся кубики льда – и кажется, что зной и суета остались далеко.

На тающий в стакане лед можно было бы смотреть бесконечно. Но всему приходит свое время – напиток допит, лед растаял... И все же после этого жара и палящее солнце переносятся гораздо легче.

Присылайте фотографии напитков со льдом – они помогут всем нам немного передохнуть и восстановить силы.

Прием фотографий на конкурс «Лето со льдом» продлится до 10 июля 2012 года. Голосование начнется 10 июля и продлится до 17 июля 2012 года.

138 комментариев
Предлагаю конкурс «Деревья жизни»
4 июля 2012, 15:13
Деревья очень часто удивляют нас - складываются в потрясающие фигуры, вырастают в неожиданных местах, бывают огромными и крошечными.
Почему бы не рассказать об этих чудесах природы с помощью фотографии?
С нетерпением жду комментариев!
40 комментариев
Новый конкурс «Я здесь был»
10 июля 2012, 19:54
На конкурсе «Лето со льдом» сегодня началось голосование. Вы можете отдать свой голос за понравившиеся фотографии на странице голосования. Голосование продлится до 17 июля.

А сегодня начался прием работ на конкурс «Я здесь был».

Знакомиться с новыми городами и странами – настоящее удовольствие, которое немыслимо без фотоаппарата и себя в кадре рядом со знаменитыми соборами, памятниками, зданиями и другими сооружениями.
Присылайте свои фотографии на фоне достопримечательностей и получайте сувениры от Яндекса и Olympus.

Прием фотографий на конкурс «Я здесь был» продлится до 17 июля 2012 года. Голосование начнется 17 июля и продлится до 24 июля 2012 года.
201 комментарий
"Зевака"
12 июля 2012, 15:34

Думаю, многих умиляют такие прелестные создания, как... кошки. А особое умиление вызывают моменты, когда эти животные зевают.

Широко раскрывают рот, не замечают фотокамеры, а может,специально позируют для конкурса...

Почему бы не устроить конкурс на запечатление этаких моментов?)

 

Жду ответов!

56 комментариев
Новый конкурс «На горизонте»
17 июля 2012, 18:12

Конкурс «Лето со льдом» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
На конкурсе «Я здесь был» началось голосование.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «На горизонте».

Лето — пора отпусков и выездов на природу. Сейчас все дальше приходится уезжать из городов, чтобы найти незастроенные места. Чтобы впереди, насколько хватает глаз, было, например, чистое поле.

Мы предлагаем вам поделиться с нами фотографиями своих горизонтов: морских и пустынных, прямых и заваленных. Природа не обязательно должна быть нетронутой: поле может быть засеяно, а лес — посажен человеком. Главное, чтобы горизонт получился достаточно ровным.

Прием фотографий на конкурс «На горизонте» продлится до 24 июля 2012 года. Голосование начнется 24 июля и продлится до 31 июля 2012 года.

300 комментариев
Новый конкурс «Полет над водой»
31 июля 2012, 18:45

Конкурс «На горизонте» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Полет над водой».

Какое лето без купания! Кто-то едет на курорт, к морю, кто-то ищет пруд или речку поближе. Вкусы тоже у всех разные. Кому-то интересно спокойно поплавать, не заплывая за буйки. Но гораздо веселее нырять – с трамплинов, с «тарзанок», с лодки или просто с берега. И пусть олимпийскую медаль за это не дают, но море брызг и море удовольствия гарантировано.

На фотографиях эти полеты выглядят особенно эффектно. Присылайте нам снимки прыгунов, словно застывших в воздухе за секунду до погружения.

Прием фотографий на конкурс «Полет над водой» продлится до 7 августа 2012 года. Голосование начнется 7 августа и продлится до 14 августа 2012 года.

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