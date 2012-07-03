Конкурс «Пора кататься!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Лето со льдом».



Жара бывает очень приятной. Не верите? А что если вы сидите в уютном месте и потягиваете любимый коктейль со льдом? За окнами плывет марево, куда-то спешат люди, а в стакане медленно плавятся кубики льда – и кажется, что зной и суета остались далеко.



На тающий в стакане лед можно было бы смотреть бесконечно. Но всему приходит свое время – напиток допит, лед растаял... И все же после этого жара и палящее солнце переносятся гораздо легче.



Присылайте фотографии напитков со льдом – они помогут всем нам немного передохнуть и восстановить силы.



Прием фотографий на конкурс «Лето со льдом» продлится до 10 июля 2012 года. Голосование начнется 10 июля и продлится до 17 июля 2012 года.