Конкурс «Три цвета: Светофоры» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Пора кататься».



Летом люди достают с балконов и антресолей легкий транспорт — велосипеды, самокаты, ролики и скейтборды. На всем этом они учатся сложным трюкам, ездят на работу и просто прогуливаются. А на самокатах и скейтах умудряются передвигаться даже по офису или квартире.



Покажите свои колеса в деле — сфотографируйтесь в полный рост вместе с любимым летним транспортным средством или сфотографируйте друга. Автомобили, мотоциклы и другой транспорт с мотором не считается, велосипеды тоже не стоит — им уже был посвящен отдельный конкурс. В остальном — главное, чтобы летнее транспортное средство на фотографии было с колесами, а водитель — c хорошим настроением.



На конкурс принимаются фотографии людей в полный рост на самокатах, роликах, скейтбордах и другом легком транспорте на колесах.





Прием фотографий на конкурс «Пора кататься!» продлится до 26 июня 2012 года. Голосование начнется 26 июня и продлится до 3 июля 2012 года.