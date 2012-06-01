Много мы встречаем разных полянок!И только встречаем их когда выедешь из города!А ведь как хорошо в деревне на лужайке,!Где растут сами по себе цветы)Так вот давайте мы сделаем такой конкурс "поляна...."Мы этим скажем, как же хорошо на свежем воздухе!)Если вам нравится моя тема нажмайте
Много мы встречаем разных полянок!И только встречаем их когда выедешь из города!А ведь как хорошо в деревне на лужайке,!Где растут сами по себе цветы)Так вот давайте мы сделаем такой конкурс "поляна...."Мы этим скажем, как же хорошо на свежем воздухе!)Если вам нравится моя тема нажмайте
Предлагаю тему Пушкин!
В конкурсе "Мой город" надо будет показать главные достопримечательности своего города, то за что вы его любите, самую его сущность. Городов множество и фотографии получатся самые разные. Да хоть свой вид из окна сфоткать. Что нибудь из своего родного и любимого города, самое любимое место, любимое кафе, парк, памятник, школа, вид с крыши дома...
Жду комментариев)) Надеюсь понравиться))
Конкурс «Стрелы шпилей» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Три цвета: светофоры».
Каждый день по дороге в школу, в институт, на работу и просто на прогулку мы видим десятки одинаковых светофоров.
Давайте ненадолго отвлечемся от светофоров, изобретенных людьми. Достаточно оглянуться, посмотреть вокруг, и мы увидим множество вещей красного, желтого и зеленого цветов. Это могут быть машины на парковке, яркие яблоки, воздушные шарики и многое другое.
Фотографируйте красные, желтые и зеленые предметы вместе и присылайте фотографии на новый конкурс!
Прием фотографий на конкурс «Три цвета: светофоры» продлится до 12 июня 2012 года. Голосование начнется 12 июня и продлится до 19 июня 2012 года.
Было бы давольно интересно видеть не полностью человека а какой-то отдельный красивый кадр, только губы, или ножки... И весело, и позитивно, и разнообразие. Только чур без пошлостей.
Конкурс «Три цвета: Светофоры» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Пора кататься».
Летом люди достают с балконов и антресолей легкий транспорт — велосипеды, самокаты, ролики и скейтборды. На всем этом они учатся сложным трюкам, ездят на работу и просто прогуливаются. А на самокатах и скейтах умудряются передвигаться даже по офису или квартире.
Покажите свои колеса в деле — сфотографируйтесь в полный рост вместе с любимым летним транспортным средством или сфотографируйте друга. Автомобили, мотоциклы и другой транспорт с мотором не считается, велосипеды тоже не стоит — им уже был посвящен отдельный конкурс. В остальном — главное, чтобы летнее транспортное средство на фотографии было с колесами, а водитель — c хорошим настроением.
На конкурс принимаются фотографии людей в полный рост на самокатах, роликах, скейтбордах и другом легком транспорте на колесах.
Прием фотографий на конкурс «Пора кататься!» продлится до 26 июня 2012 года. Голосование начнется 26 июня и продлится до 3 июля 2012 года.
Картинка на заданную букву, что-то вроде Азбуки для детей. Модератор задает Букву, пользователи фотографируют предметы начинающиеся на неё.
Предлагаю тему конкурса - "Прыжок !"
Прыжки могут быть различными - прыжки в воду, прыжки с парашютом, прыжки на батуте... И просто - прыжки на улице !
Вообще, жанровые темы очень интересные - например, которая походит сейчас, "Пора кататься". Полагаю, что это увеличит интерес к конкурсу !