А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Коса-краса».
Коса, в отличие от причесок, которые уходят и приходят, всегда в моде. За длинными волосами нелегко ухаживать, а необходимость заплетать их каждый день требует особого мастерства и выдержки, но это того стоит! Коса - это женственно и романтично, а ее обладательницы неизменно привлекают восхищенные взгляды мужчин. Разве что в детстве иногда приходится страдать из-за любителей за нее подергать.
Поздравляем прекрасную половину пользователей Яндекс.Фоток с праздником 8 Марта и предлагаем всем поделиться фотографиями роскошных кос и веселых косичек.
Прием фотографий на конкурс «Коса-краса» продлится до 13 марта 2012 года. Голосование начнется 13 марта и продлится до 20 марта 2012 года.
Поэтому тема может оказаться интересной не очень широкому кругу лиц. Но есть надежда, что наоборот - тема даст кому-то повод для изучения этой самой истории.
Вариантов непосредственно для конкурса может быть множество.
- Средневековые крепости и замки. С людьми или без. Доспехи, костюмы.
- Акцент на артефактах какого-то определенного периода - пусть это будет тема, посвященная ВОВ и всему, что с ней связано - реконструкции, памятники, предметы того времени. Или же что-то более старое - революция и гражданская, петровская эпоха в том же аспекте или же древняя Русь (опять же реконструкции, костюмы, строения того периода, памятники, посвященные людям той эпохи и т.д.). Даже те же солдатики бы вписались.
- Церкви и монастыри (да хоть мечети или буддистские храмы)
- Античные руины (от Колизея и Помпей до Херсонеса)
- История техники (паровозы, автомобили, кареты в конце концов)
- Только исторические костюмы - от Рима до одежды 100-летней давности - красивая портретная съемка...
Главное - История.
Предлагаю тему конкурса "В лесу". На этот конкурс будут приниматься фотографии, где изображается лес. Но что такое лес? Лес это где не используются изделия человека. Нет скамеек, нет асфальта, где деревья выросли сами...это лес. А лесопарк это где есть изделия природы и человека. А парк это когда человек всё сделал сам...
Фотографии должны быть качесвенными и должны показывать красоту леса. На фото могут быть животные, но они не должны быть главными на фотографии. Людей не должно быть вообще!
Много людей по улица ходят, но некоторые из них бросаются в глаза из-за своей внешности, так почему бы не запечатлить их на камеру. Да, все люди по-своему уникальны, но во многом они и схожи, а вот есть люди "Не такие как все".
Сейчас много людей увлекается коллекционированием камней и минералов. Однако в большинстве своём эти коллекции состоят из покупных камней, которые продаются повсеместно вместе с журналами. Именно поэтому данные коллекции не имеют своей яркой уникальности, т.к. все камни уже обработаны и оформлены примерно по одному образцу.
Может быть среди участников клуба есть люди, которые САМИ находят интересные образцы камней и минералов (в карьерах, на дорогах, у моря и т.д.). И для многих из нас истинная природа этих камней так и остаётся загадкой. А конкурс помог бы нам всем раскрыть эти тайны с помощью знатоков, которые, несомненно, не останутся в стороне и откликнутся комментариями на наши фото.
Предлагаю тему "Бумажный флот". Нужно фотографировать бумажные самолеты самых разных форм и размеров (можно фотографировать как в воздухе, так и на земле). Так же можно фотографировать бумажные корабли (тоже разных форм и размеров), желательно на воде.
Победит самый необычный самолет или корабль (но только он должен летать или плавать). Конкурс лучше устроить к 9-му мая.
На фотографии должны доминировать два (а может и три) отличных друг от друга цвета со своими всевозможными оттенками. Иными словами один объект должен своим цветом выделяться на фоне другого. Жанр съемки любой: портрет, пейзаж, макро, предметная съемка и др. Главное - это цвет.
Для примера приведу несколько фоток (наугад):
1) макро: лист, снежинка, листья;
3) предметная и т.д.
Отфотошопленные фото не принимать! Я нормально отношусь к редактированию в фотошопе, просто есть такие товарищи, которые с помощью него творят на фотографиях безумное вырвиглазие. Да и смысл конкурса теряется. Поэтому только натурпродукт.
Знаю, что уже были подобные конкурсы про красный, желтый и зелёный цвет, но моя тема не ограничивается каким-то одним цветом. Цвета могут быть любые. Может кто ещё чем-нибудь дополнит?
Вэтом году ЦИРКУ ЧИНИЗЕЛЛИ (цирк на Фонтанке,Питер) исполняется 135 лет! Было бы забавно посмотреть на наши фотки, которые были сделаны не только в цирке на Фонтанке, но и в других цирках России или мира.
Как моя идея?
С уважением, член Союза Цирковых Деятелей России, Александр Сергеев.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Ключевой вопрос».
Замки и ключи бывают самой разной формы. И не только от дверей, но и от сейфов, чемоданов, шкафов, тумбочек и прочих предметов, в которые принято что-то прятать. А иногда ключи и замки выполняют символическую роль - например, во многих городах молодожены вешают навесные замки в день свадьбы, чтобы совместная жизнь была крепкой.
Чтобы попасть на наш новый конкурс, вам нужно подобрать ключ. Или замок. Вместе или по отдельности. Открывайте свои объективы и присылайте снимки!
Прием фотографий на конкурс «Ключевой вопрос» продлится до 27 марта 2012 года. Голосование начнется 27 марта и продлится до 3 апреля 2012 года.
Можно ли вывешивать конкурсную фотографию в клубах?
В правилах клуба написано
9.3. В случае обнаружения Организатором попыток искусственного изменения количества голосов, поданных за ту или иную Работу, Организатор вправе снять голоса, полученные таким образом.
косвенным образом это является накруткой просмотров, но в правилах открытого запрета я не нашла!
если он есть прошу дать ссылку!
В последнее время заметил не хорошую на мой взгляд тенденцию. На странице конкурса, люди смотрят конкурсные фотографии. Это хорошо. Появляется возможность написать комментарий и поставить оценку. Вот в этом и заключается печалька. В последнее время, некто ходит по фотографиям и заставляет их колами. В результате таких манипуляций, фотографии, которые выглядят неплохо и очень даже неплохо обливают грязью. А некоторые фотографии, с плохой композицией например, стоят с 4-ками и 5-ками. Мне кажется, что это не дело. Также я заметил что иногда пользователи ЯФ и Я.ру обсуждают это в комментариях и под разными темами. Все склоняются к мнению, что выход один: ставить запрет на оцениваение работ. Причем хочу отметить, что такая тендеция была и раньше, но буквально в последние 3-4 конкурса это явление стало более распространненым. Одному придумать и тем более боротся с этим немного затруднительно, сами понимаете. Я предлагаю подумать как боротся с таким злом и пресекать его.
Прочитал интересное предложение в обсуждении последнего конкурса: Перед конкурсом выносить 4-5 тем предстоящего конкурса на зрительское голосование. По -моему очень нужное предложение. По крайней мере количество недовольных темами поубавится, да и модераторов перестанут дергать упрекая в неинтересности темы, а так модерация предложила допустим 5 тем и голосуйте, неинтересный конкурс получился себя и вините участники-сами выбрали.