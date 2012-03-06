Я лично историю люблю, знаю ее достаточно неплохо и отношусь с большим уважением. И при этом прихожу к грустному выводу - историю сейчас не знают. Даже совсем недавнюю, не говорю уже о том, что было 100, 500 или 1000 лет назад.

Поэтому тема может оказаться интересной не очень широкому кругу лиц. Но есть надежда, что наоборот - тема даст кому-то повод для изучения этой самой истории.



Вариантов непосредственно для конкурса может быть множество.



- Средневековые крепости и замки. С людьми или без. Доспехи, костюмы.

- Акцент на артефактах какого-то определенного периода - пусть это будет тема, посвященная ВОВ и всему, что с ней связано - реконструкции, памятники, предметы того времени. Или же что-то более старое - революция и гражданская, петровская эпоха в том же аспекте или же древняя Русь (опять же реконструкции, костюмы, строения того периода, памятники, посвященные людям той эпохи и т.д.). Даже те же солдатики бы вписались.

- Церкви и монастыри (да хоть мечети или буддистские храмы)

- Античные руины (от Колизея и Помпей до Херсонеса)

- История техники (паровозы, автомобили, кареты в конце концов)

- Только исторические костюмы - от Рима до одежды 100-летней давности - красивая портретная съемка...



Главное - История.

