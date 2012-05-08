Привет, друзья! Как поется в известной детской песне - от улыбки хмурый день светлей. Мы считаем, что светлее от улыбки не только дни, но и фотографии, поэтому предлагаем сегодня вашему вниманию специальный выпуск нашей статьи, а также напоминаем о конкурсе "Улыбка на счастье", проходящем в настоящее время на "Яндекс. Фотках". Участвуйте и побеждайте!

Многие из нас при съемке людей задаются вопросом – как получить идеальную портретную фотографию? В чем секрет хорошего портрета? Возможно, это поза, хороший свет, правильная композиция… Безусловно, все эти факторы влияют на успех снимка, однако стоит помнить не только о технических моментах. Сегодня мы обратим внимание на одну из главных составляющих успешной портретной фотографии – ее эмоциональность.



