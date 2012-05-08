Конкурс «Птицы прилетели» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Улыбка на счастье».
Наступил самый теплый весенний месяц. Закончились холода, и природа как будто сама улыбается от радости.
Часто бывает, что даже самый скучный день становится радостнее и интереснее, стоит только улыбнуться или увидеть чью-то улыбку.
Эти радостные моменты так просто сохранить, сделав фотографию на память. А чтобы поделиться хорошим настроением с другими, отправляйте фотографии улыбающихся людей на наш новый конкурс.
И пускай от улыбок на ваших снимках станет всем светлей!
Прием фотографий на конкурс «Улыбка на счастье» продлится до 15 мая 2012 года. Голосование начнется 15 мая и продлится до 22 мая 2012 года.
Конкурс «Птицы прилетели» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Продолжается прием работ на конкурс «Улыбка на счастье».
Преподаватели Фотошколы решили рассказать о том, как правильно поймать эмоции и сохранить их на снимках. Прочитать об этом можно в клубе «ФотоАзбука».
Прием работ на конкурс закончится 15 мая. Успейте поймать лучшую улыбку и прислать ее на наш конкурс!
Привет, друзья! Как поется в известной детской песне - от улыбки хмурый день светлей. Мы считаем, что светлее от улыбки не только дни, но и фотографии, поэтому предлагаем сегодня вашему вниманию специальный выпуск нашей статьи, а также напоминаем о конкурсе "Улыбка на счастье", проходящем в настоящее время на "Яндекс. Фотках". Участвуйте и побеждайте!
Многие из нас при съемке людей задаются вопросом – как получить идеальную портретную фотографию? В чем секрет хорошего портрета? Возможно, это поза, хороший свет, правильная композиция… Безусловно, все эти факторы влияют на успех снимка, однако стоит помнить не только о технических моментах. Сегодня мы обратим внимание на одну из главных составляющих успешной портретной фотографии – ее эмоциональность.
Ловить эмоции в фотографиях – занятие непростое, но более чем увлекательное. Фактически это охота за одним единственным моментом, вызывающая настоящий азарт. Неважно, что вы снимаете – хоккейный матч, концерт, корпоративную вечеринку, день рождения или детский утренник – не увлекайтесь съемкой непосредственно самого события, обязательно уделяйте внимание эмоциям ваших героев, не стесняйтесь делать крупные планы.
Кстати, о детских фотографиях. Если хотите получить кадры с искренними неподдельными эмоциями, то съемка детей – это настоящая находка. Однако не забывайте, что настроение у юных моделей меняется со скоростью «Сапсана» - только что вы видите в кадре веселую улыбку, а через минуту слезы на глазах и полное нежелание фотографироваться.
Вот один из таких примеров. При съемке в студии малыш полностью игнорировал камеру, куксился и плакал, пока в руки ему не попал модный журнал «Vogue». С любопытством пролистав его от корки до корки, юный хулиган стал методично вырывать страницы с наиболее красивыми на его взгляд барышнями, при этом заливисто смеясь. Вот он и момент! Буквально за несколько секунд мне удалось сделать несколько ярких кадров.
А вот за этим маленьким Тамерланом я гонялся добрых полчаса во время съемки репортажа, пока наконец не представился удобный случай. Здесь малыш оказался любопытным и дружелюбным, с удовольствием попозировав мне на камеру.
Еще один снимок сделан во время прогулки с друзьями, которые попросили пофотографировать их маленькую дочку. Сценарий был тот же самый, что и при съемке с журналом «Vogue», однако здесь вместо глянцевых картинок в ход пошло другое секретное оружие – мыльные пузыри. Детский восторг был совершенно неописуемым – заветные минуты, когда нужно быстро-быстро фотографировать и ловить тот самый момент.
Поймать в кадр искреннюю улыбку – это, безусловно, один из лучших способов получить открытый, яркий и эмоциональный портрет. Однако не стесняйтесь экспериментировать в вашей фотоохоте, ведь эмоции могут быть самыми разными. Их нужно только увидеть!
Автор статьи: Александр Хохлов
ведь это же действительно интересная тема для конкурса!это будет один из самых красивейших конкурсов!ведь не красивых закатов не бывает!
Мне кажется.что людям будет интересна тема о хлебе,как самом важном продукте на нашем столе и можно будет представить на конкурс интересные снимки,зарисовки на эту тему. Кому понравилась,предлагаемая мною тема,оставьте комментарий.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Стрелы шпилей».
В теплую и ясную летнюю погоду так приятно отвлечься от дел и пройтись по городу.
Если во время прогулки не просто смотреть по сторонам, но и поднимать глаза к небу, вы наверняка увидите, как над деревьями тянутся вверх острые шпили зданий. Они будто стараются достать до солнца и пронзить облака.
Часто здания, увенчанные шпилями, незаслуженно остаются в тени, давайте остановимся и обратим на них внимание.
Наш новый конкурс посвящен именно им, зданиям со шпилями – в виде конусов и пирамид, остроконечными и украшенными флюгерами, сохранившимися со времен готических соборов и современными.
Фотографируйте здания со шпилями и присылайте снимки нам на конкурс!
Прием фотографий на конкурс «Стрелы шпилей» продлится до 29 мая 2012 года. Голосование начнется 29 мая и продлится до 5 июня 2012 года.
добрый день всем!
хотелось поучаствовать в конкурсе "улыбка на счастье",но из-за жестких правил пришлось отказаться.так вот,я предлагаю несколько вариантов соответстуйщих тому,чего было запрещено в этом конкурсе!
например:конкурс "быт"-там будет разрещено только домашнии фото как вариант-мама готовит обед.
конкурс "за рубежом"фотографии принимаются сделаные в германии,китае,африки,бол
конкурс "мы вместе" дети поющие хором,фотографии классные,в общем фото на которых изображено много народа!интересней если это будут дети!
я предложила несколько вариантов,все разные и буду рада если какой-нибуть вам понравился!буду очень рада если конкурс состоиться из предложеного!
считаю нужным провести конкурс"бой бес правил"принимаются все фото!!!
Я подумала что конкурсы ограничивают фантазию. Они дают конкретную тему и придумать что то свое оригинальное почти невозможно поэтому я хочу предложить тему "Фигуры природы". К примеру если взять облако то можно увидеть в нем все что захочешь хоть птицу хоть дракона или присмотреться к листве дерева там тоже можно найти много чего интересного. Я думаю что эта тема будет развивать фантазию людей ведь чтобы увидеть что то в том что мы видим каждый день надо приложить усилия фантазии
Надеюсь понравится...
Так вот, может стоит отсеивать фотографии, у которых нет данных EXIF?
Ведь если вы сами сделали фотографию, даже обработали, даже и подпись воткнули, то изначальна информация о модели камеры, о режиме съемки останется.
Но при этом автоматом не будут приниматься многие фото из интернета (там часто нет EXIF данных). Также зачастую при создании коллажей создается новый файл, где не будет данных о камере и режиме съемки. Т.е. сразу отсеются много спорных фотографий.