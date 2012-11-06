Конкурс «Дети природы» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Огни большого города».

Жизнь в городе кипит и днем, и ночью. Чтобы на улицах было светло и безопасно в темное время суток, человечество придумало разного рода уличные светильники. При этом они не только выполняют свои прямые обязанности, но и порой создают неповторимую романтическую атмосферу или преображают то, что днем казалось таким обыденным.

Давайте выйдем на воздух и присмотримся к уличным источникам света внимательнее, тем более, что сейчас, когда день стал таким коротким, их вмешательство просто необходимо.



Прием фотографий на конкурс «Огни большого города» продлится до 27 ноября 2012 года. Голосование начнется 27 ноября и продлится до 4 декабря 2012 года.