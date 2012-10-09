Конкурс «Удача в руках» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Зонты открыты».

Зонт – необходимый аксессуар в осеннее время года. При этом он не просто защищает от дождя, но и создаёт романтическое настроение, особенно если под одним зонтиком приходится прятаться вдвоем. А если зонтов много, то все вместе они создают яркий калейдоскоп, который здорово смотрится на контрасте с мокрым асфальтом и серым небом.



Один, два или много открытых зонтов вы сняли, не так важно – важно, чтобы они создавали красивый образ или выразительный портрет. Посмотрите прогноз погоды – возможно, именно сегодня удачный день для снимка, подходящего для конкурса.



Прием фотографий на конкурс «Зонты открыты» продлится до 30 октября 2012 года. Голосование начнется 30 октября и продлится до 6 ноября 2012 года.