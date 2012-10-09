Конкурс «Люди в осени» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Удача в руках».
Удача – вещь капризная, но есть средства ее приручить. Каждый из нас знает о предвестниках везения – клевере с четырьмя листочками, счастливых билетиках, подкове, которая вешается над дверью у рачительных хозяев. Независимо от того, насколько мы в них верим, они живут в нашем сознании с детства, и порой мы неосознанно подсчитываем цифры в автобусном билете или считаем число лепестков у сирени – а вдруг пять.
Покажите, какие приметы грядущей удачи оказались у вас в руках. Присылайте фотографии на конкурс – и будет всем участникам и зрителям счастье.
Прием фотографий на конкурс «Удача в руках» продлится до 16 октября 2012 года. Голосование начнется 16 октября и продлится до 23 октября 2012 года.
Конкурс «Люди в осени» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Удача в руках» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Зонты открыты».
Зонт – необходимый аксессуар в осеннее время года. При этом он не просто защищает от дождя, но и создаёт романтическое настроение, особенно если под одним зонтиком приходится прятаться вдвоем. А если зонтов много, то все вместе они создают яркий калейдоскоп, который здорово смотрится на контрасте с мокрым асфальтом и серым небом.
Один, два или много открытых зонтов вы сняли, не так важно – важно, чтобы они создавали красивый образ или выразительный портрет. Посмотрите прогноз погоды – возможно, именно сегодня удачный день для снимка, подходящего для конкурса.
Прием фотографий на конкурс «Зонты открыты» продлится до 30 октября 2012 года. Голосование начнется 30 октября и продлится до 6 ноября 2012 года.