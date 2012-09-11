Конкурс «Свет витражей» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Лекарство от холода».



Лето закончилось, с каждым днем становится холоднее; журавли потянулись на юг. Как же справиться с осенней хандрой и наслаждаться этим самым ярким временем года? Простое и приятное лекарство от холода – горячий напиток. После долгой прогулки один вид любимой кружки со свежезаваренным чаем, от которой исходит пар, здорово поднимает настроение и снимает усталость. А пока чай остывает, можно просто погреть руки.



Напитков, которые согревают, много. А какой предпочитаете вы? Присылайте фотографии любимого лекарства от холода. Обязательно с паром – чтобы стало теплее всем зрителям нашего конкурса.



Прием фотографий на конкурс «Лекарство от холода» продлится до 18 сентября 2012 года. Голосование начнется 18 сентября и продлится до 25 сентября 2012 года.