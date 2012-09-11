Конкурс «Свет витражей» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Лекарство от холода».
Лето закончилось, с каждым днем становится холоднее; журавли потянулись на юг. Как же справиться с осенней хандрой и наслаждаться этим самым ярким временем года? Простое и приятное лекарство от холода – горячий напиток. После долгой прогулки один вид любимой кружки со свежезаваренным чаем, от которой исходит пар, здорово поднимает настроение и снимает усталость. А пока чай остывает, можно просто погреть руки.
Напитков, которые согревают, много. А какой предпочитаете вы? Присылайте фотографии любимого лекарства от холода. Обязательно с паром – чтобы стало теплее всем зрителям нашего конкурса.
Прием фотографий на конкурс «Лекарство от холода» продлится до 18 сентября 2012 года. Голосование начнется 18 сентября и продлится до 25 сентября 2012 года.
Конкурс «Свет витражей» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Если тема зонтиков уже была, тогда может быть, творчески подойти к теме- ВАРЕЖКИ-ПЕРЧАТКИ? Кто за?
Конкурс «Лекарство от холода» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Люди в осени».
Осень – самое яркое время года. Время, когда уже не так жарко и еще не слишком холодно для прогулок. Когда хочется дышать осенней свежестью, собирать листья в парках, просто любоваться – красками природы и людьми, близкими и незнакомыми. Их лица как будто отражают настроение, витающее в воздухе, – отчасти грустное, отчасти светлое.
Мы ждем от вас фотографии людей на фоне осенних пейзажей – людей, которые органично и выразительно смотрятся в желто-красном.
Прием фотографий на конкурс «Люди в осени» продлится до 2 октября 2012 года. Голосование начнется 2 октября и продлится до 9 октября 2012 года.