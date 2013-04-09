Поводом для этого поста послужил конкурс «Птичий дом», на котором мы неосмотрительно предложили пользователям присылать свои фотографии не только скворечников, но также и природных гнезд. После его запуска мы получили письма от бдительных орнитологов, обеспокоенных тем, что любительская фотосъемка гнезд может угрожать жизни птенцов. В связи с этим мы досрочно прекратили конкурс. Мы обещаем аккуратнее подходить к выбору тем для конкурсов в будущем.



По совету орнитологов мы составили эти рекомендации, которые, надеемся, помогут пользователям Яндекс.Фоток и всем фотолюбителям соблюдать осторожность при съёмке диких животных и птиц в естественной среде обитания.



1) Всегда фотографируйте животных и птиц только с безопасного расстояния. Никогда не приближайтесь к гнёздам птиц или логовам животных, особенно в брачный сезон или в период выкармливания потомства. Ваши действия не должны никоим образом потревожить объект съемки.



Профессиональные фотографы-анималисты используют мощные телеобъективы, снимая крупные планы со значительного удаления. Для получения такого же ракурса с обычной камерой придется подойти к животному слишком близко, а это недопустимо.



2) Любые съемки из укрытия или засады, а также постройка таких укрытий должны проводиться только под присмотром профессионалов, досконально изучивших тот или иной вид животных.



3) Любая активность человека в непосредственной близости от гнезда или убежища животного привлекает внимание хищников, тем самым нарушая естественную маскировку птицы или зверя.



4) Не используйте приманку для привлечения животных или птиц в естественной среде обитания (например, в лесу или в заповеднике).



5) Не следует будить или тревожить спящих и отдыхающих животных, чтобы сфотографировать их.



Помните — даже минимальное с нашей точки зрения вмешательство в природную жизнь имеет для животных большие и зачастую негативные последствия. Вспугнутая птица может покинуть гнездо слишком надолго или даже навсегда, и оставленные птенцы рискуют погибнуть от голода, хищников или непогоды. Погладив и приласкав непуганого детёныша животного, вы оставите на нём следы человеческого запаха. Даже самый эффектный и красивый кадр этого не стоит. Мы надеемся, что все фотолюбители вместе с нами будут проявлять большую осмотрительность, выбирая объекты и сюжеты для съемки в дикой природе.

