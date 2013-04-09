Конкурс «Ах, Арлекины!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Птичий дом».
О приближении столь долгожданной в этом году весны громче и веселее всех заявляют перелетные птицы, возвращающиеся с зимовья в апреле.
Каждый год любители птиц развешивают или подновляют на деревьях и домах скворечники, синичники и даже трясогузочники. На новом конкурсе мы ждем лучшие фотографии рукотворных и природных гнезд и домиков для птиц.
Прием фотографий на конкурс «Птичий дом» продлится до 16 апреля 2013 года. Голосование начнется 16 апреля и продлится до 23 апреля 2013 года.
Конкурс «Ах, Арлекины!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
В выходные мы получили письмо орнитологов, в котором говорились о том, что любительская съемка гнезд может помешать размножению птиц и привести к гибели птенцов. Нам очень жаль, что мы не подумали об этом сами, и просим вас не тревожить птиц.
Мы досрочно завершаем прием фотографий и приносим извинения тем пользователям, которые хотели прислать свои снимки. В конкурсе будут участвовать только те фотографии, которые уже поступили.
Благодарим Союз охраны птиц России и всех, кто нам написал, и обещаем в дальнейшем внимательнее относиться к выбору тем.
Прием фотографий на конкурс «Птичий дом» завершен. Голосование продлится до 18 апреля 2013 года.
Конкурс «Птичий дом» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Звонят колокола».
Колокол — удивительный музыкальный инструмент, услышать который можно в операх великих русских композиторов: Мусоргского, Глинки, Чайковского. Самый большой в мире колокол находится в Московском Кремле, и он за всю свою жизнь не издал ни единого звука. Таких интересных сведений о колоколах очень много — существует даже отдельная наука кампанология, изучающая этот инструмент.
Присылайте на новый конкурс фотографии любых колоколов и колокольчиков — церковных, музыкальных или декоративных.
Прием фотографий на конкурс «Звонят колокола» продлится до 30 апреля 2013 года. Голосование начнется 30 апреля и продлится до 7 мая 2013 года.
По совету орнитологов мы составили эти рекомендации, которые, надеемся, помогут пользователям Яндекс.Фоток и всем фотолюбителям соблюдать осторожность при съёмке диких животных и птиц в естественной среде обитания.
1) Всегда фотографируйте животных и птиц только с безопасного расстояния. Никогда не приближайтесь к гнёздам птиц или логовам животных, особенно в брачный сезон или в период выкармливания потомства. Ваши действия не должны никоим образом потревожить объект съемки.
Профессиональные фотографы-анималисты используют мощные телеобъективы, снимая крупные планы со значительного удаления. Для получения такого же ракурса с обычной камерой придется подойти к животному слишком близко, а это недопустимо.
2) Любые съемки из укрытия или засады, а также постройка таких укрытий должны проводиться только под присмотром профессионалов, досконально изучивших тот или иной вид животных.
3) Любая активность человека в непосредственной близости от гнезда или убежища животного привлекает внимание хищников, тем самым нарушая естественную маскировку птицы или зверя.
4) Не используйте приманку для привлечения животных или птиц в естественной среде обитания (например, в лесу или в заповеднике).
5) Не следует будить или тревожить спящих и отдыхающих животных, чтобы сфотографировать их.
Помните — даже минимальное с нашей точки зрения вмешательство в природную жизнь имеет для животных большие и зачастую негативные последствия. Вспугнутая птица может покинуть гнездо слишком надолго или даже навсегда, и оставленные птенцы рискуют погибнуть от голода, хищников или непогоды. Погладив и приласкав непуганого детёныша животного, вы оставите на нём следы человеческого запаха. Даже самый эффектный и красивый кадр этого не стоит. Мы надеемся, что все фотолюбители вместе с нами будут проявлять большую осмотрительность, выбирая объекты и сюжеты для съемки в дикой природе.