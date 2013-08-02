Предлагаю новый конкурс для любителей городского пейзажа.
Тема интересная и разносторонняя. Конкурс можно посвятить не только людям, но и например, кошкам или собакам.
Предлагаю новый конкурс для любителей городского пейзажа.
Тема интересная и разносторонняя. Конкурс можно посвятить не только людям, но и например, кошкам или собакам.
Конкурс «Лови волну» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Взгляд с высоты».
Летом город как будто оживает, на фоне зелени и яркого неба дома приобретают причудливые формы.
Пока днём ещё тепло, а ночью звёздно, забирайтесь почаще на смотровые площадки, катайтесь на колесе обозрения или просто выходите на балкон — и снимайте городские пейзажи с высоты. А лучшие фотографии присылайте на конкурс.
Прием фотографий на конкурс «Взгляд с высоты» продлится до 20 августа 2013 года. Голосование начнется 20 августа и продлится до 27 августа 2013 года.
Конкурс «Взгляд с высоты» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Смотрит в книгу».
Даже несмотря на удобство и доступность электронных книг, порой хочется прочесть настоящую — бумажную. В парке на скамейке, через плечо соседа по вагону метро, дома на диване или за обеденным столом, прижав страницы краем тарелки.
Перелистнув очередную страницу, посмотрите по сторонам — может быть, вокруг вас есть ещё читающие люди. Приглашаем вас поделиться их портретами.
Прием фотографий на конкурс «Смотрит в книгу» продлится до 3 сентября 2013 года. Голосование начнется 3 сентября и продлится до 10 сентября 2013 года.