Конкурс «Взгляд с высоты» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Смотрит в книгу».



Даже несмотря на удобство и доступность электронных книг, порой хочется прочесть настоящую — бумажную. В парке на скамейке, через плечо соседа по вагону метро, дома на диване или за обеденным столом, прижав страницы краем тарелки.



Перелистнув очередную страницу, посмотрите по сторонам — может быть, вокруг вас есть ещё читающие люди. Приглашаем вас поделиться их портретами.



Прием фотографий на конкурс «Смотрит в книгу» продлится до 3 сентября 2013 года. Голосование начнется 3 сентября и продлится до 10 сентября 2013 года.