Конкурс «В лунном свете» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Великолепная пятерка и вратарь».



Хоккей – это не просто спорт. Это игра для настоящих мужчин – сильных, смелых, стремительных, в любой момент готовых показать, что такое настоящий удар. И неважно, где идёт игра – на ледовой арене, дворовом катке или вовсе на лужайке с мячом – она обязательно превращается в зрелищное испытание силы и духа.



Если вы любите хоккей всей душой и готовы до вечера рассуждать о его преимуществах над другими видами спорта – присылайте на конкурс фотографии с матчей, будем болеть вместе.



Прием фотографий на конкурс «Великолепная пятерка и вратарь» продлится до 10 декабря 2013 года. Голосование начнется 10 декабря и продлится до 17 декабря 2013 года.