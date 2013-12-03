Конкурс «В лунном свете» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Великолепная пятерка и вратарь».
Хоккей – это не просто спорт. Это игра для настоящих мужчин – сильных, смелых, стремительных, в любой момент готовых показать, что такое настоящий удар. И неважно, где идёт игра – на ледовой арене, дворовом катке или вовсе на лужайке с мячом – она обязательно превращается в зрелищное испытание силы и духа.
Если вы любите хоккей всей душой и готовы до вечера рассуждать о его преимуществах над другими видами спорта – присылайте на конкурс фотографии с матчей, будем болеть вместе.
Прием фотографий на конкурс «Великолепная пятерка и вратарь» продлится до 10 декабря 2013 года. Голосование начнется 10 декабря и продлится до 17 декабря 2013 года.
Конкурс «В лунном свете» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Великолепная пятерка и вратарь» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Добрый дедушка Мороз».
Дети во многих странах мира в новогоднюю или рождественскую ночь ждут прихода доброго сказочного персонажа, который приносит сладости и подарки в награду за хорошее поведение в уходящем году. И как бы его не звали — Дед Мороз, Санта-Клаус, Баббо Натале или Пер Ноэль — именно с его появлением в дом приходят сказка и праздник.
Присылайте на конкурс фотографии «дедов морозов» разных стран — Новый год уже близко!
Прием фотографий на конкурс «Добрый дедушка Мороз» продлится до 24 декабря 2013 года. Голосование начнется 24 декабря и продлится до 31 декабря 2013 года.