Конкурс «Поцелуйте невесту!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Полное погружение».
Подводный мир полон тайн и чудес. Скрытый от человеческих глаз, он живет особенной жизнью, и его населяют загадочные, красивые и опасные существа. Люди, которые хоть однажды решились погрузиться в морские глубины, как правило, надолго остаются очарованными необычными красками, невероятными ландшафтами и диковинными обитателями этого мира. А кто-то даже сравнивает это приключение с путешествием на другую планету.
На новом конкурсе мы ждем фотографии тех, кто побывал на этой «планете», – покажите всем, насколько она удивительная и таинственная.
Прием фотографий на конкурс «Полное погружение» продлится до 5 марта 2013 года. Голосование начнется 5 марта и продлится до 12 марта 2013 года.
В правилах нового конкурса есть несколько изменений – пожалуйста, обратите на них внимание!
Во-первых, теперь в правилах каждого конкурса будет указано, фотографии с каких предыдущих конкурсов не допускаются к участию в нем.
Во-вторых, к участию в конкурсах больше не допускаются фото в рамках (любых цветов и размеров).
Напомним также, что размер фотографий должен быть не менее 500 пикселей по меньшей стороне.
Если ваше фото не принято на конкурс – прежде чем обращаться за помощью, проверьте, соответствует ли оно правилам конкурса, раскрывает ли обозначенную тему.С вопросами по конкурсным фото вы можете обращаться в поддержку или через комментарии в соответствующей теме клуба.
Творческих вам успехов и побед!