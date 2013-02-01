Конкурсы в Коллекциях

февраль 2013
Интересную тему можно и повторить!
1 февраля 2013, 16:05

 

Не так давно Рубин Гуд написал:

 

"вы часто просили нас повторять конкурсы на темы, которые вам особенно понравились. Теперь мы будем иногда повторять конкурсы по популярным темам, но с небольшим ограничением: работы с прошлых конкурсов по схожей тематике на новый конкурс приниматься не будут."

 

Я стала просматривать фото с прежних конкурсов и мне понравился вот этот, Необычное в привычном  http://fotki.yandex.ru/contest.xml?id=119

 

В отличие от большинства других, этот конкурс не был узко специализированным и позволял участникам в полной мере проявлять фантазию. Если посмотрите работы с этого конкурса, то думаю, со мной согласитесь. Так может, повторить?

 

 

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Новый конкурс «Поцелуйте невесту!»
12 февраля 2013, 18:12

Конкурс «Настроение в горошек» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Поцелуйте невесту!».

День всех влюбленных – прекрасный повод признаться в любви. И если чувства взаимны, то поцелуй скажет об этом лучше любых слов.
Поцелуй имеет немало символических значений. Например, именно он скрепляет брак жениха и невесты, символизируя образование семьи.

На нашем новом конкурсе мы ждем фотографии поцелуев «женихов» и «невест» – уже вступивших в брак или планирующих это сделать. Это может быть как свадебный поцелуй, так и поцелуй в другой романтический момент.

Прием фотографий на конкурс «Поцелуйте невесту!» продлится до 19 февраля 2013 года. Голосование начнется 19 февраля и продлится до 26 февраля 2013 года.


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Новый конкурс «Полное погружение»
26 февраля 2013, 18:10

Конкурс «Поцелуйте невесту!» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Полное погружение».

Подводный мир полон тайн и чудес. Скрытый от человеческих глаз, он живет особенной жизнью, и его населяют загадочные, красивые и опасные существа. Люди, которые хоть однажды решились погрузиться в морские глубины, как правило, надолго остаются очарованными необычными красками, невероятными ландшафтами и диковинными обитателями этого мира. А кто-то даже сравнивает это приключение с путешествием на другую планету.

На новом конкурсе мы ждем фотографии тех, кто побывал на этой «планете», – покажите всем, насколько она удивительная и таинственная.

Прием фотографий на конкурс «Полное погружение» продлится до 5 марта 2013 года. Голосование начнется 5 марта и продлится до 12 марта 2013 года.


В правилах нового конкурса есть несколько изменений – пожалуйста, обратите на них внимание!


Во-первых, теперь в правилах каждого конкурса будет указано, фотографии с каких предыдущих конкурсов не допускаются к участию в нем.
Во-вторых, к участию в конкурсах больше не допускаются фото в рамках (любых цветов и размеров).


Напомним также, что размер фотографий должен быть не менее 500 пикселей по меньшей стороне.

Если ваше фото не принято на конкурс – прежде чем обращаться за помощью, проверьте, соответствует ли оно правилам конкурса, раскрывает ли обозначенную тему.С вопросами по конкурсным фото вы можете обращаться в поддержку или через комментарии в соответствующей теме клуба.


Творческих вам успехов и побед!

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