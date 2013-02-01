Не так давно Рубин Гуд написал:

"вы часто просили нас повторять конкурсы на темы, которые вам особенно понравились. Теперь мы будем иногда повторять конкурсы по популярным темам, но с небольшим ограничением: работы с прошлых конкурсов по схожей тематике на новый конкурс приниматься не будут."

Я стала просматривать фото с прежних конкурсов и мне понравился вот этот, Необычное в привычном http://fotki.yandex.ru/contest.xml?id=119

В отличие от большинства других, этот конкурс не был узко специализированным и позволял участникам в полной мере проявлять фантазию. Если посмотрите работы с этого конкурса, то думаю, со мной согласитесь. Так может, повторить?