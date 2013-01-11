Во вторник завершится конкурс “Лучшие фото 2012 года”, в котором принимают участие фотографии – победители конкурсов 2012 года и снимки, ставшие Фото дня. Многие спрашивали, почему на нем можно увидеть несколько фотографий прошлых лет.



Это не случайные фото, а победители юбилейного конкурса 2012 года “Лучшие фото за 5 лет”.

Мы приняли решение не снимать их с конкурса, так как многие зрители отдавали за них свои голоса.

Но мы понимаем, что такая ситуация лишает некоторых участников возможности занять призовые места с фотографиями 2012 года. Поэтому количество победителей конкурса “Лучшие фото 2012” увеличено до 50 человек.



На будущее мы решили не допускать к участию в финальном ежегодном конкурсе “Лучшие фото” фотографии-победители других юбилейных конкурсов. В остальном правила для "Лучших фото" остаются неизменными: в конкурсе будут участвовать фотографии, ставшие Фото дня и занявшие первые 50 мест в конкурсах соответствующего года.

