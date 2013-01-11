Это не случайные фото, а победители юбилейного конкурса 2012 года “Лучшие фото за 5 лет”.
Мы приняли решение не снимать их с конкурса, так как многие зрители отдавали за них свои голоса.
Но мы понимаем, что такая ситуация лишает некоторых участников возможности занять призовые места с фотографиями 2012 года. Поэтому количество победителей конкурса “Лучшие фото 2012” увеличено до 50 человек.
На будущее мы решили не допускать к участию в финальном ежегодном конкурсе “Лучшие фото” фотографии-победители других юбилейных конкурсов. В остальном правила для "Лучших фото" остаются неизменными: в конкурсе будут участвовать фотографии, ставшие Фото дня и занявшие первые 50 мест в конкурсах соответствующего года.
Конкурс «Лучшие фото 2012» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Лечу с горы».
Главное зимнее развлечение - катание с горок. Ощущение полета захватывает дух, на щеках блестит румянец и кажется, что зима - это не только самое холодное, но и самое веселое время года. Чтобы почувствовать это, совсем не обязательно отправляться в Альпы, для начала подойдут санки и горка рядом с домом. Стоит зажмурить глаза и попробовать один раз, как страх сменяется восторгом, появляется желание скатиться еще и еще.
Присылайте на конкурс фотографии тех, кто мчится вниз. Фото, передающие эмоции, азарт, скорость и динамику спуска. Величина горки и снаряд значения не имеет - это могут быть и ватрушки, и лыжи, и сноуборды.
Прием фотографий на конкурс «Лечу с горы» продлится до 22 января 2013 года. Голосование начнется 22 января и продлится до 29 января 2013 года.
Конкурс «Лечу с горы» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Настроение в горошек».
Расцветка в горошек - классическая и всегда модная. Часто ее называют и самой женственной. Но этот узор – не только для одежды, его часто наносят и на различные предметы, которые нас окружают, - зонты, скатерти, сумки. Иногда и сама природа создает эту расцветку - вспомним, например, бело-красную шляпку мухомора, уже издали привлекающую внимание.
До конца зимы еще целый месяц, и взгляду очень не хватает весеннего разнообразия цвета. Мы предлагаем вам добавить ярких красок в сине-белую палитру. Участвуйте в конкурсе с фотографиями предметов, раскрашенных в горошек любых цветов и оттенков.
Прием фотографий на конкурс «Настроение в горошек» продлится до 5 февраля 2013 года. Голосование начнется 5 февраля и продлится до 12 февраля 2013 года.