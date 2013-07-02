Конкурс «В лунапарке» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «На маяк».
Маяк — это не просто средство навигации. Для моряков маяк всегда был символом надежды, знаком, что земля близко, шансом на спасение во время бури. Однако в наше время маяки используются всё меньше — люди изобрели другие способы ориентироваться на море.
Давайте вспомним о строгой красоте маяков — мы ждём на конкурсе их фотографии.
Прием фотографий на конкурс «На маяк» продлится до 9 июля 2013 года. Голосование начнется 9 июля и продлится до 16 июля 2013 года.
Конкурс «В лунапарке» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
В связи с приближающимся Днем Военно-Морского Флота предлагаю тему "Все флаги в гости будут к нам" для конкурса, посвященного военным кораблям нашей страны и иностранных государств.
На конкурс предлагается отправлять фотографии надводных и подводных военных российских и иностранных кораблей. Думаю, что многие любят военно-морскую технику, знают о её исключительной красоте и грации при огромной мощи и, надеюсь, поддержат мою идею.
Год змеи как-никак, а фото змеек всё нет!
Принимать на конкурс фотографии всех видов змей (кобры, ужи...), причем именно живых.
Конкурс «На маяк» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «В капле воды».
Летом хочется быть поближе к воде. Мы с удовольствием проводим время на пляже или ловим в жару брызги фонтана. Давайте приблизимся к воде настолько, насколько возможно, и увидим, как отражается мир в капле воды.
Присылайте на конкурс свои фотографии воды, снятые в режиме макро.
Прием фотографий на конкурс «В капле воды» продлится до 23 июля 2013 года. Голосование начнется 23 июля и продлится до 30 июля 2013 года.
Конкурс «В капле воды» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Лови волну».
Лето – пора отпусков, а значит, и разнообразных приключений. Для кого-то таким летним приключением стало покорение морских и океанских волн на доске – в одиночку, в компании с друзьями или даже вместе с домашними питомцами.
Сёрфинг дарит ощущение свободы, радость победы над стихией и привлекает этим многих. Поделитесь своим опытом приобщения к захватывающему виду спорта.
Прием фотографий на конкурс «Лови волну» продлится до 6 августа 2013 года. Голосование начнется 6 августа и продлится до 13 августа 2013 года.