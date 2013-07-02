В связи с приближающимся Днем Военно-Морского Флота предлагаю тему "Все флаги в гости будут к нам" для конкурса, посвященного военным кораблям нашей страны и иностранных государств.

На конкурс предлагается отправлять фотографии надводных и подводных военных российских и иностранных кораблей. Думаю, что многие любят военно-морскую технику, знают о её исключительной красоте и грации при огромной мощи и, надеюсь, поддержат мою идею.