Конкурс «Молниеносный снимок» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Идет коза рогатая».
Мы ждём на конкурс ваши фотографии животных, которых природа украсила рогами: коров и коз, баранов и овечек, с детства знакомых всем по деревенским и дачным каникулам.
Если вы поймали в кадр оленя или лося в лесу, в дальнем странствии запечатлели экзотическую антилопу, жирафа или носорога — их фотографии мы также будем рады видеть на этом конкурсе.
Рекомендации по съемке диких животных в природе.
Прием фотографий на конкурс «Идет коза рогатая» продлится до 11 июня 2013 года. Голосование начнется 11 июня и продлится до 18 июня 2013 года.
Конкурс «Молниеносный снимок» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Началось лето... Прекрасная пора года. Поля накрывает ковер из нежных цветков...
Почему бы не сделать конкурс на эту тему?
Думаю, все любят наблюдать за облаками и угадывать в их силуэтах разных зверушек, лица, профили, птиц, НЛО и т.п. и у многих в архивах найдутся такие фотографии, а у кого нет, у тех есть шанс взглянуть на небо и высмотреть на нем нечто интересное))
Предлагаю тему деревни. Столько по России пустых, заброшенных деревень, хотя и красивых, живых еще существует множество. Всю жизнь живу в деревне, теперь вижу, как она умирает, очень больно это!!!
Я бы предложила, чтобы были фотографии о деревнях умирающих и заброшенных, но обязательно с указанием конкретного названия деревни и области. А фотографии, по-моему, могут быть и цветные, и черно-белые.
Конкурс «Идет коза рогатая» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «В лунапарке».
В парке аттракционов каждый найдёт себе развлечение по вкусу: семейный человек прокатится с ребенком на карусели, любитель пощекотать нервы вряд ли откажется от стремительного спуска с американской горки, а ценители красивых видов могут снять эффектную панораму города с колеса обозрения.
Хитроумные машины работают с утра до ночи, обеспечивая всем нам массу ярких эмоций. Ждем на конкурс ваши фотографии разнообразных аттракционов и, самое главное, счастливых и довольных людей, катающихся на них.
Прием фотографий на конкурс «В лунапарке» продлится до 25 июня 2013 года. Голосование начнется 25 июня и продлится до 2 июля 2013 года.
Посмотрел все конкурсы, которые были на Яндекс.Фотках, и не нашел темы, которая, на мой взгляд, заинтересует многих фотографов: своим разнообразием, красочностью, неповторимой тонкостью хитросплетений. Речь идет о паутине: с пауками, и без них; в утренней росе, в капельках дождя, и в лучах солнца; в лесу, и в дачных поселках; и т.д. Только, пожалуйста, без запутавшихся в этих сетях, несчастных жертв. Тем более, что лето в самом разгаре, и паутины хватит на всех желающих принять участие в конкурсе!
С уважением, Владимир (Vladi_mirom).
добавить еще пару стрелок в панель "перелистывания" фотографий, - не только влево и вправо, еще нужны ПЕРВАЯ 20-ка и ПОСЛЕДНЯЯ 20-ка. Ничего принципиально нового - это обычная практика для форумов.
Если голосующему интересно, какие же конкретно фотографии (или Авторы) набрали меньше всего просмотров, то приходится листать, по 10, 20, а то много больше раз. Сами посудите, при среднем числе участников 5000 - перелистываний уже ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ! да у кого же хватит терпения проматывать участвующие фотографии!!
Реализовать можно вроде того, как сделано тут:
Очень хочется верить, что это сделано ненарочно и совсем не для того, чтобы скрыть от зрителя достойные фотографии, которые просто в силу несовершенного механизма голосования скрываются при "сравниваемых парах". Хотелось бы услышать ваше мнение))