Конкурсы в Коллекциях

июнь 2013
Новый конкурс «Идет коза рогатая»
4 июня 2013, 18:14

Конкурс «Молниеносный снимок» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Идет коза рогатая».

Мы ждём на конкурс ваши фотографии животных, которых природа украсила рогами: коров и коз, баранов и овечек, с детства знакомых всем по деревенским и дачным каникулам.

Если вы поймали в кадр оленя или лося в лесу, в дальнем странствии запечатлели экзотическую антилопу, жирафа или носорога — их фотографии мы также будем рады видеть на этом конкурсе.

Рекомендации по съемке диких животных в природе.

Прием фотографий на конкурс «Идет коза рогатая» продлится до 11 июня 2013 года. Голосование начнется 11 июня и продлится до 18 июня 2013 года.

305 комментариев
Тема для нового конкурса
6 июня 2013, 15:23

Началось лето... Прекрасная пора года. Поля накрывает ковер из нежных цветков... 

Почему бы не сделать конкурс на эту тему? И назвать его например "Поле,поле...", "Полевые цветы", "Лето бродит по полю"... Думаю, будет много фоток поля, полевых цветов, колосьев, закатов и рассветов... Я думаю, это хорошая идея в эту пору!

 

37 комментариев
Вариант темы конкурса "Небо рисует"
11 июня 2013, 15:48

Думаю, все любят наблюдать за облаками и угадывать в их силуэтах разных зверушек, лица, профили, птиц, НЛО и т.п. и у многих в архивах найдутся такие фотографии, а у кого нет, у тех есть шанс взглянуть на небо и высмотреть на нем нечто интересное))

36 комментариев
Тема конкурса "Деревня моя..."
13 июня 2013, 15:14

Предлагаю тему деревни. Столько по России пустых, заброшенных деревень, хотя и красивых, живых еще существует множество. Всю жизнь живу в деревне, теперь вижу, как она умирает, очень больно это!!!


Я бы предложила, чтобы были фотографии о деревнях умирающих и заброшенных, но обязательно с указанием конкретного названия деревни и области. А фотографии, по-моему, могут быть и цветные, и черно-белые.
27 комментариев
Новый конкурс «В лунапарке»
18 июня 2013, 18:15

Конкурс «Идет коза рогатая» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «В лунапарке».

В парке аттракционов каждый найдёт себе развлечение по вкусу: семейный человек прокатится с ребенком на карусели, любитель пощекотать нервы вряд ли откажется от стремительного спуска с американской горки, а ценители красивых видов могут снять эффектную панораму города с колеса обозрения.

Хитроумные машины работают с утра до ночи, обеспечивая всем нам массу ярких эмоций. Ждем на конкурс ваши фотографии разнообразных аттракционов и, самое главное, счастливых и довольных людей, катающихся на них.

Прием фотографий на конкурс «В лунапарке» продлится до  25 июня 2013 года. Голосование начнется 25 июня и продлится до 2 июля 2013 года.



225 комментариев
Предлагаю новый конкурс «Воздушная паутина»
21 июня 2013, 14:45

Посмотрел все конкурсы, которые были на Яндекс.Фотках, и не нашел темы, которая, на мой взгляд, заинтересует многих фотографов: своим разнообразием, красочностью, неповторимой тонкостью хитросплетений. Речь идет о паутине: с пауками, и без них; в утренней росе, в капельках дождя, и в лучах солнца; в лесу, и в дачных поселках; и т.д. Только, пожалуйста, без запутавшихся в этих сетях, несчастных жертв. Тем более, что лето в самом разгаре, и паутины хватит на всех желающих принять участие в конкурсе!

С уважением, Владимир (Vladi_mirom).

30 комментариев
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26 июня 2013, 17:54
У меня есть предложение:
добавить еще пару стрелок в панель "перелистывания" фотографий, - не только влево и вправо, еще нужны ПЕРВАЯ 20-ка и ПОСЛЕДНЯЯ 20-ка. Ничего принципиально нового - это обычная практика для форумов.
Если голосующему интересно, какие же конкретно фотографии (или Авторы) набрали меньше всего просмотров, то приходится листать, по 10, 20, а то много больше раз. Сами посудите, при среднем числе участников 5000 - перелистываний уже ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ! да у кого же хватит терпения проматывать участвующие фотографии!!

Реализовать можно вроде того, как сделано тут:

Очень хочется верить, что это сделано ненарочно и совсем не для того, чтобы скрыть от зрителя достойные фотографии, которые просто в силу несовершенного механизма голосования скрываются при "сравниваемых парах". Хотелось бы услышать ваше мнение))
20 комментариев