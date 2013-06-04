Конкурс «Молниеносный снимок» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Идет коза рогатая».



Мы ждём на конкурс ваши фотографии животных, которых природа украсила рогами: коров и коз, баранов и овечек, с детства знакомых всем по деревенским и дачным каникулам.



Если вы поймали в кадр оленя или лося в лесу, в дальнем странствии запечатлели экзотическую антилопу, жирафа или носорога — их фотографии мы также будем рады видеть на этом конкурсе.



Рекомендации по съемке диких животных в природе.



Прием фотографий на конкурс «Идет коза рогатая» продлится до 11 июня 2013 года. Голосование начнется 11 июня и продлится до 18 июня 2013 года.