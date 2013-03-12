Конкурс «Полное погружение» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Луч солнца золотой».



Весной оживает вся природа – постепенно, но неумолимо. И самая яркая примета окончания зимы – солнце. Оно радует нас все чаще и уже не просто светит, но и греет. А еще на игру солнечных лучей просто интересно смотреть – они создают сказочную атмосферу и преображают любой пейзаж. Впрочем, конечно, не только весной, но и в другое время года.



На новом фотоконкурсе мы ждем фотографии залитых солнцем пейзажей. Пусть зрители почувствуют весеннее настроение, а победители погреются в лучах славы.



Прием фотографий на конкурс «Луч солнца золотой» продлится до 19 марта 2013 года. Голосование начнется 19 марта и продлится до 26 марта 2013 года.