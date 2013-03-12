Конкурс «Полное погружение» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Луч солнца золотой».
Весной оживает вся природа – постепенно, но неумолимо. И самая яркая примета окончания зимы – солнце. Оно радует нас все чаще и уже не просто светит, но и греет. А еще на игру солнечных лучей просто интересно смотреть – они создают сказочную атмосферу и преображают любой пейзаж. Впрочем, конечно, не только весной, но и в другое время года.
На новом фотоконкурсе мы ждем фотографии залитых солнцем пейзажей. Пусть зрители почувствуют весеннее настроение, а победители погреются в лучах славы.
Прием фотографий на конкурс «Луч солнца золотой» продлится до 19 марта 2013 года. Голосование начнется 19 марта и продлится до 26 марта 2013 года.
Конкурс «Полное погружение» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Условие - чтобы на фото был ветер! Портрет, натюрморт, пейзаж - что угодно.
Например фото девушек чьи волосы развеваются на ветру.
Или деревья, ветки которого колыхаются от ветра....
Конкурс «Луч солнца золотой» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Ах, арлекины!».
Мы часто называем клоунами и шутами тех, кто просто нелепо себя ведет. Но настоящие клоуны не имеют с ними ничего общего. Это яркие и творческие люди, которые владеют древним и очень непростым искусством – дарить людям радость и поднимать настроение. Недаром клоунов так любят дети, которые так тонко чувствуют фальшь и неискренность.
Присылайте на новый конкурс фотографии клоунов, шутов, скоморохов, арлекинов – всех тех, для кто умеет смешить и веселить «честной народ».
Прием фотографий на конкурс «Ах, арлекины!» продлится до 2 апреля 2013 года. Голосование начнется 2 апреля и продлится до 9 апреля 2013 года.