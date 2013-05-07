Каждый человек что-то да собирает, кто-то счастливые билеты, кто-то марки, кто-то магниты, кто-то монеты и т.д. Почему бы не сделать о коллекциях конкурс?

Точно какие принимать фотографии я не решила, просто нравится задумка. Пусть модераторы решат, какую коллекцию фотографировать.