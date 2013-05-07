Конкурс «Звонят колокола» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Дорогие мои старики».
В суете мы часто забываем, сколько жизненного опыта у наших бабушек и дедушек, отцов и матерей — что ответы на многие вопросы они уже нашли. Нужно лишь спросить и выслушать, а порой просто посмотреть в глаза.
Мы предлагаем вспомнить, за что мы любим наших стариков, а ещё лучше — навестить их. И конечно, поучаствовать в нашем конкурсе фотопортретов людей старшего поколения.
Прием фотографий на конкурс «Дорогие мои старики» продлится до 14 мая 2013 года. Голосование начнется 14 мая и продлится до 21 мая 2013 года.
Конкурс «Звонят колокола» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Предлагаю тему конкурса "Сияние востока". На фото может быть запечатлен городской пейзаж (обязательно восточные страны), портрет человека восточной национальности, натюрморт с восточными сладостями.
Каждый человек что-то да собирает, кто-то счастливые билеты, кто-то марки, кто-то магниты, кто-то монеты и т.д. Почему бы не сделать о коллекциях конкурс?
Точно какие принимать фотографии я не решила, просто нравится задумка. Пусть модераторы решат, какую коллекцию фотографировать.
Конкурс «Дорогие мои старики» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Молниеносный снимок».
Гром и молния изучены наукой, но от этого они не становятся менее пугающими и величественными. Когда небо рассекают всполохи молний, это и страшно, и красиво, и завораживающе.
У молнии бывает свой характер. Иногда молния подходит близко-близко, и гром как будто трещит прямо под ухом. А иногда молния загорается небольшой искоркой на горизонте.
А еще – вспышка, какой бы они ни была, должна быть очень близка любому фотографу. Мы ждем фотографий вспышек в небе – давайте еще раз поразимся силе этого природного явления.
Прием фотографий на конкурс «Молниеносный снимок» продлится до 28 мая 2013 года. Голосование начнется 28 мая и продлится до 4 июня 2013 года.