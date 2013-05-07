Конкурсы в Коллекциях

май 2013
Новый конкурс «Дорогие мои старики»
7 мая 2013, 18:10

Конкурс «Звонят колокола» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Дорогие мои старики».

В суете мы часто забываем, сколько жизненного опыта у наших бабушек и дедушек, отцов и матерей — что ответы на многие вопросы они уже нашли. Нужно лишь спросить и выслушать, а порой просто посмотреть в глаза.

Мы предлагаем вспомнить, за что мы любим наших стариков, а ещё лучше — навестить их. И конечно, поучаствовать в нашем конкурсе фотопортретов людей старшего поколения.

Прием фотографий на конкурс «Дорогие мои старики» продлится до 14 мая 2013 года. Голосование начнется 14 мая и продлится до 21 мая 2013 года.


251 комментарий
Тема конкурса "Сияние востока"
13 мая 2013, 16:01

Предлагаю тему конкурса "Сияние востока". На фото может быть запечатлен городской пейзаж (обязательно восточные страны), портрет человека восточной национальности, натюрморт с восточными сладостями. 

29 комментариев
Предлагаю тему конкурса: "Вот так коллекция!"
20 мая 2013, 16:07

Каждый человек что-то да собирает, кто-то счастливые билеты, кто-то марки, кто-то магниты, кто-то монеты и т.д. Почему бы не сделать о коллекциях конкурс?

Точно какие принимать фотографии я не решила, просто нравится задумка. Пусть модераторы решат, какую коллекцию фотографировать. 

10 комментариев
Новый конкурс «Молниеносный снимок»
21 мая 2013, 18:07

Конкурс «Дорогие мои старики» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Молниеносный снимок».

Гром и молния изучены наукой, но от этого они не становятся менее пугающими и величественными. Когда небо рассекают всполохи молний, это и страшно, и красиво, и завораживающе.
У молнии бывает свой характер. Иногда молния подходит близко-близко, и гром как будто трещит прямо под ухом. А иногда молния загорается небольшой искоркой на горизонте.

А еще – вспышка, какой бы они ни была, должна быть очень близка любому фотографу. Мы ждем фотографий вспышек в небе – давайте еще раз поразимся силе этого природного явления.

Прием фотографий на конкурс «Молниеносный снимок» продлится до 28 мая 2013 года. Голосование начнется 28 мая и продлится до 4 июня 2013 года.


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