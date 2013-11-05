Конкурс «Как кошка с собакой» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Синий иней».
Природа готовится к зиме: на деревьях вот-вот повиснут ледяные гирлянды, а окна за ночь успевают покрыться причудливыми узорами из инея. Осеннее буйство красок сменяется холодной красотой.
Фотографируйте всё, что покрыто инеем, и присылайте фотографии на наш новый конкурс. А если за вашим окном до сих пор продолжается осень, поищите нужные кадры в прошлогодних альбомах.
Прием фотографий на конкурс «Синий иней» продлится до 12 ноября 2013 года. Голосование начнется 12 ноября и продлится до 19 ноября 2013 года.
Конкурс «Как кошка с собакой» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Друзья!
Градус за окном неумолимо продолжает стремиться к нулю, а это значит что зима не за горами.
Чтобы задать позитивный тон на весь предстоящий сезон Nikon и Яндекс решили снова запустить вдохновляющий фотопроект на Яндекс.Фотках.
В прошлый раз мы предлагали Вам совершить фотопутешествие по Европе и полюбоваться красотами первозданной природы России. Новый фотопроект посвящен зимним развлечениям.
На фотографии могут быть изображены экстремальные виды спорта, катание на санках и собачьих упряжках, активные игры на свежем воздухе, ледяные скульптуры и пр. Главное требование – соответствие зимней тематике.
Технические требования: Фотографии должны быть горизонтальными, размер фото - не менее 1600 px по длинной стороне. Не забудьте указать название.
Присылайте до 24 ноября на почту nikonofficial@yandex.com свои работы (принять участие в отборе могут только авторские фото), снятые на Nikon, которые лучше всего передают атмосферу зимнего веселья.
Возможно именно они попадут в наш новый фотогид!
Конкурс «Синий иней» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «В лунном свете».
«Лунная соната» и «The Dark Side of the Moon», поэзия серебряного века или фантастические романы Жюля Верна — испокон веков луна не дает покоя музыкантам, поэтам, писателям. Что уж говорить про живописцев или фотографов! Ведь даже самый заурядный ландшафт в лунном свете обретает таинственность.
Присылайте свои ночные фотопейзажи на конкурс — главное, чтобы на небе виднелась луна.
Прием фотографий на конкурс «В лунном свете» продлится до 26 ноября 2013 года. Голосование начнется 26 ноября и продлится до 3 декабря 2013 года.