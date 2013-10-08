Конкурс «Шагаю по лужам» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Как кошка с собакой».



Принято считать, что кошки и собаки не ладят друг с другом. «Как кошка с собакой» — говорят поэтому о враждующих людях. Но так бывает не всегда. И как кошатники и собачники могут прекрасно находить общий язык, так и их любимцы нередко уживаются в одном доме без всяких проблем и становятся даже хорошими друзьями.



Примеры каких отношений между ушасто-хвостатыми питомцами знаете вы? Присылайте на конкурс интересные фотомоменты их общения.



Прием фотографий на конкурс «Как кошка с собакой» продлится до 29 октября 2013 года. Голосование начнется 29 октября и продлится до 5 ноября 2013 года.