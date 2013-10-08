Конкурс «Рыба-кит» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Шагаю по лужам».
Неизбежные спутники осени — серое небо и холодные дожди. Но они не должны становиться поводом для грусти. Отличный способ скрасить непогожий осенний день — достать из шкафа пёстрый шарф, разноцветный зонтик, яркие резиновые сапоги и отправиться гулять по лужам.
Собираясь на такую прогулку, не забудьте фотоаппарат. Жизнерадостные снимки будут поднимать вам настроение в любую погоду и смогут принять участие в нашем новом конкурсе.
Прием фотографий на конкурс «Шагаю по лужам» продлится до 15 октября 2013 года. Голосование начнется 15 октября и продлится до 22 октября 2013 года.
Конкурс «Рыба-кит» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Так как все сферические панорамы выглядят очень красиво и эффектно, было бы интересно поучаствовать в конкурсе на данную тематику!
Описание: Сферические панорамы - эффекное и креативное отображение окружающего мира. В сферической панораме не только замечательный заграничный пейзаж будет выглядеть хорошо и красиво, но и маленькая будничная деревенька приобретёт шикарный вид. К тому же, сферические панорамы передают действительность на 270 градусов шире, чем обычное фото! Всё будет зависеть только от вашей фантазии и от вашего восприятия мира!
Правила:
1. На конкурс принимаются фотографии любых пейзажей открытого типа в форме сферической панорамы (земля со всем окружением отображена на фото в форме шара, сферы). Допускаются фото обратных сферических панорам (где небо находится в центре фотографии в виде шара, или сферы).
2. Главным в кадре является то пространство, с которого производится съёмка, на 360 градусов.
3. Технические требования к конкурсным фотографиям:
- обязательное условие - панорама должна быть в форме шара (сферы);
- минимальный размер: 800 пикселей по меньшей стороне;
- осмысленное название и метки;
- отсутствие в описании рекламы услуг, веб-адресов, контактных данных фотографа и другой информации, не относящейся непосредственно к объекту съемки;
- отсутствие даты и времени съёмки на самом изображении;
- отсутствие фотомонтажа, наложений, чрезмерной компьютерной обработки;
- отсутствие рамок, подписей, логотипов, веб-адресов поверх изображения - кроме копирайта с указанием имени автора.
4. На конкурс не принимаются фотографии:
- обычные фото (не в форме панорамы);
- горизонтальные или верикальные панорамы;
- не соответствующие техническим требованиям;
- низкого качества: смазанные, с чрезмерным шумом, засвеченные, затемненные и т.д.;
- негативного или отталкивающего содержания.
Конкурс «Шагаю по лужам» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Как кошка с собакой».
Принято считать, что кошки и собаки не ладят друг с другом. «Как кошка с собакой» — говорят поэтому о враждующих людях. Но так бывает не всегда. И как кошатники и собачники могут прекрасно находить общий язык, так и их любимцы нередко уживаются в одном доме без всяких проблем и становятся даже хорошими друзьями.
Примеры каких отношений между ушасто-хвостатыми питомцами знаете вы? Присылайте на конкурс интересные фотомоменты их общения.
Прием фотографий на конкурс «Как кошка с собакой» продлится до 29 октября 2013 года. Голосование начнется 29 октября и продлится до 5 ноября 2013 года.