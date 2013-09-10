Мы обновили правила фотоконкурсов, и хотели бы прокомментировать отдельные их пункты, которые чаще всего вызывают вопросы у пользователей.



Только оригинальные работы



Присылать на конкурс можно только те фотографии, которые вы сделали сами. Пожалуйста, не выставляйте кадры, сделанные вашими родственниками, или фото из семейного архива. Модератор имеет право запросить в комментариях оригинал присланного снимка — исходный файл с EXIF-данными, скопированный с фотоаппарата и не обработанный на компьютере. Его нужно будет отправить на адрес support@fotki.yandex.ru с темой письма «Оригинал конкурсного фото» и ссылкой на вашу работу*.



Соответствие теме



Пожалуйста, обращайте внимание не только на название и описание конкурса, но и на правила. В них перечислено, что именно должно быть изображено на снимках, а какие фотографии присылать не надо.



Главный объект в кадре



Иногда на присланной работе даже не сразу видно сам объект конкурсной съёмки — он едва различим на заднем плане или же теряется на фоне других предметов в кадре. Такие фотографии, конечно, не подходят.

Фото не было принято на конкурс «У самовара»



Минимальный размер фотографии



Присылаемый снимок должен быть размером не менее 800 пикселей по меньшей стороне. Если вы обрезаете кадр, следует сохранять оригинальные пропорции.



Осмысленное название и метки



Работа на конкурсе должна иметь название. Заголовки вроде 0003449, DSC_0013 или IMG_4039 осмысленными не считаются. Также мы просим вас использовать метку «конкурс» и хотя бы одну, описывающую сам снимок. О том, как добавлять их, читайте тут.

Пример правильного оформления конкурсной работы





Отсутствие даты и времени съёмки на самом изображении



На конкурс не принимаются фотографии с датой и временем съёмки в углу кадра. Некоторые камеры сами проставляют их на каждый снимок — отключить эту опцию можно в настройках фотоаппарата.

Дата съемки отпечатана поверх снимка



Фотомонтаж и компьютерная обработка



На конкурс не допускаются фотомонтажи — изображения, в которых соединены части отдельных фотографий, добавлены или удалены какие-либо детали. Чтобы удостовериться, что тот или иной снимок не является коллажем, модератор конкурса может запросить в комментариях его оригинал. Исходный файл нужно отправлять на адрес support@fotki.yandex.ru с темой письма «Подтверждение подлинности фото» и ссылкой на вашу работу*.

Исходный снимок и фотомонтаж на его основе - он не может быть принят на конкурс

Мы рекомендуем избегать чрезмерной компьютерной обработки фотографии в графических редакторах. Речь идет о применении сразу множества эффектов, снижающих реалистичность и качество изображения.

Компьютерная обработка слишком исказила цвета

Рамки и подписи



У конкурсной фотографии не должно быть рамки, допустимо только виньетирование. Также не принимаются фотографии с надписями, логотипами, веб-адресами поверх изображения. Исключение — полупрозрачная подпись в углу снимка с ФИО или псевдонимом автора (например, Игорь Мухин). Размер шрифта должен не превышать 24 pt. Подпись можно дополнить значком копирайта и годом первой публикации фотографии (например, © Игорь Мухин, 2011).



Примеры:











Качество снимка



Фотография низкого качества имеет меньше шансов попасть на конкурс. Так, мы стараемся не принимать смазанные снимки и кадры с неправильной экспозицией — слишком тёмные, на которых плохо различимы детали, или засвеченные, без естественных теней. Другой распространенный дефект — неправильный баланс белого, из-за которого, например, лица на портрете выходят мертвенно бледными или неестественно жёлтыми. Дефектом считаются цифровой шум, чрезмерно завышенный контраст, сильно заваленный горизонт.



Формат снимка может быть любой, но при кадрировании следует сохранять оригинальные пропорции. Также на конкурс не принимаются фото, переснятые с монитора, экрана телевизора или другого изображения.



Нередко «дефекты» на фотографии являются художественным приёмом — естественно, качественный снимок с «отсечкой белого», двойной экспозицией или сознательно размытым фоном будет принят на конкурс.

Отсутствие фокуса — технический брак

Расфокусировка фона — художественный прием. Такое фото будет принято на конкурс

Повседневная документалистика



Конкурсы на Яндекс.Фотках созданы для поддержки любительской и профессиональной художественной фотографии. Пользователи охотнее всего голосуют за яркие, красочные, эстетичные кадры — в этом легко убедиться, посмотрев работы победителей любого из прошедших конкурсов.



Именно поэтому на конкурсы не стоит отправлять снимки в жанре повседневной документалистики, или «фотографии бытового характера», как они раньше назывались в правилах. Например, фотографии домашнего застолья, купающегося младенца в ванной, недостроенной беседки на дачном участке и так далее.



Что делать, если вашу работу не приняли



Мы рекомендуем ещё раз внимательно перечитать правила конкурса и рекомендации в данном посте. Если вы всё же уверены, что ваша фотография отвечает всем критериям, вы можете обратиться в техническую поддержку или написать в клуб Конкурсов на Яндекс.Фотках в теме, посвященной конкретному конкурсу.



* пользователи, которые выставляют чужие фотографии или фотомонтажи, могут быть лишены возможности участвовать в будущих конкурсах.