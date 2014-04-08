Конкурс «Солнечные люди» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Птица-говорун».
Попугаи — удивительные птицы. Они верные спутники кровожадных пиратов и герои детских мультфильмов. У них отличное чувство юмора и яркие наряды. А самое главное — они умеют говорить.
Порой кажется, что эти умные птицы летают по всему миру и собирают интересные истории. Пока вы слушаете эти истории, не забывайте фотографировать своих пернатых рассказчиков, и присылайте фотографии на наш конкурс.
Прием фотографий на конкурс «Птица-говорун» продлится до 15 апреля 2014 года. Голосование начнется 15 апреля и продлится до 22 апреля 2014 года.
Конкурс «Солнечные люди» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Птица-говорун» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «С ветром наравне».
На улице становится всё теплее, и на дороги всё чаще выезжают мотоциклисты — отважные любители скорости и свободы.
Если вы один из них, но ещё не открыли сезон — самое время это сделать, а заодно сфотографироваться со своим железным конём. Или снимите друга-гонщика. Может быть, именно ваш кадр станет главным украшением нашей фотогалереи мотоциклов и их водителей.
Прием фотографий на конкурс «С ветром наравне» продлится до 29 апреля 2014 года. Голосование начнется 29 апреля и продлится до 6 мая 2014 года.