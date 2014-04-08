Конкурс «Птица-говорун» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «С ветром наравне».



На улице становится всё теплее, и на дороги всё чаще выезжают мотоциклисты — отважные любители скорости и свободы.



Если вы один из них, но ещё не открыли сезон — самое время это сделать, а заодно сфотографироваться со своим железным конём. Или снимите друга-гонщика. Может быть, именно ваш кадр станет главным украшением нашей фотогалереи мотоциклов и их водителей.



Прием фотографий на конкурс «С ветром наравне» продлится до 29 апреля 2014 года. Голосование начнется 29 апреля и продлится до 6 мая 2014 года.