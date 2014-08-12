Конкурс «Старая мельница» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Яблочная пора».
Считается, что яблоки лучше есть после Яблочного Спаса. Это один из главных народных праздников лета, который отмечают 19 августа. С этого дня можно смело собирать яблоки, печь с ними пироги и есть просто так. Яблочный Спас напоминает также, что лето подходит к концу и осень не за горами.
К Яблочному Спасу мы решили устроить конкурс, посвящённый яблокам. Присылайте нам свои фотографии с этими замечательными плодами: мы будем рады яблокам любых сортов.
Прием фотографий на конкурс «Яблочная пора» продлится до 19 августа 2014 года. Голосование начнется 19 августа и продлится до 26 августа 2014 года.
Друзья! Пожалуйста, обратите внимание на изменение в правилах. Раньше мы допускали наличие копирайта на фото. Теперь на конкурс принимаются только фотографии без авторских отметок. По-прежнему не допускается наличие на фотографии любых подписей, логотипов, веб-адресов поверх изображения.