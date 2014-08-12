Конкурсы в Коллекциях

август 2014
Новый конкурс «Яблочная пора»
12 августа 2014, 18:19

Конкурс «Старая мельница» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Яблочная пора».

Считается, что яблоки лучше есть после Яблочного Спаса. Это один из главных народных праздников лета, который отмечают 19 августа. С этого дня можно смело собирать яблоки, печь с ними пироги и есть просто так. Яблочный Спас напоминает также, что лето подходит к концу и осень не за горами.

К Яблочному Спасу мы решили устроить конкурс, посвящённый яблокам. Присылайте нам свои фотографии с этими замечательными плодами: мы будем рады яблокам любых сортов.

Прием фотографий на конкурс «Яблочная пора» продлится до 19 августа 2014 года. Голосование начнется 19 августа и продлится до 26 августа 2014 года.


Друзья! Пожалуйста, обратите внимание на изменение в правилах. Раньше мы допускали наличие копирайта на фото. Теперь на конкурс принимаются только фотографии без авторских отметок. По-прежнему не допускается наличие на фотографии любых подписей, логотипов, веб-адресов поверх изображения.
130 комментариев
Новый конкурс «Вот это чудо!»
26 августа 2014, 18:24

Конкурс «Яблочная пора» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Вот это чудо!».

О древних семи чудесах света все знают ещё школы, но вот увидеть вживую могут только египетские пирамиды — они единственные сохранились до наших времён. Не так давно появился список новых чудес: в отличие от древних, ими можно любоваться и сегодня. В выборе величайших архитектурных шедевров участвовали миллионы людей со всего мира, и победителями, помимо вечных пирамид, стали римский Колизей, Великая китайская стена, Мачу-Пикчу в Южной Америке, иорданский город Петра, Тадж-Махал в Индии, статуя Христа в Рио-де-Жанейро и город Чичен-Ица в Мексике.

Если вам довелось своими глазами увидеть и запечатлеть какое-либо из этих уникальных мест, поделитесь вашими кадрами на новом фотоконкурсе.

Прием фотографий на конкурс «Вот это чудо!» продлится до 2 сентября 2014 года. Голосование начнется 2 сентября и продлится до 9 сентября 2014 года.


Друзья! Пожалуйста, обратите внимание на изменение в правилах. Раньше мы допускали наличие копирайта на фото. Теперь на конкурс принимаются фотографии без авторских отметок. По-прежнему не допускается наличие на фотографии любых подписей, логотипов, веб-адресов поверх изображения.
125 комментариев