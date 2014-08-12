Конкурс «Яблочная пора» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Вот это чудо!».



О древних семи чудесах света все знают ещё школы, но вот увидеть вживую могут только египетские пирамиды — они единственные сохранились до наших времён. Не так давно появился список новых чудес: в отличие от древних, ими можно любоваться и сегодня. В выборе величайших архитектурных шедевров участвовали миллионы людей со всего мира, и победителями, помимо вечных пирамид, стали римский Колизей, Великая китайская стена, Мачу-Пикчу в Южной Америке, иорданский город Петра, Тадж-Махал в Индии, статуя Христа в Рио-де-Жанейро и город Чичен-Ица в Мексике.



Если вам довелось своими глазами увидеть и запечатлеть какое-либо из этих уникальных мест, поделитесь вашими кадрами на новом фотоконкурсе.



Прием фотографий на конкурс «Вот это чудо!» продлится до 2 сентября 2014 года. Голосование начнется 2 сентября и продлится до 9 сентября 2014 года.

Друзья! Пожалуйста, обратите внимание на изменение в правилах. Раньше мы допускали наличие копирайта на фото. Теперь на конкурс принимаются фотографии без авторских отметок. По-прежнему не допускается наличие на фотографии любых подписей, логотипов, веб-адресов поверх изображения.