Конкурсы в Коллекциях

декабрь 2014
Новый конкурс «Здесь и сейчас»
2 декабря 2014, 18:07

Конкурс «Магия огня» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Здесь и сейчас».

Наступил декабрь, и началась календарная зима. Но даже она может выглядеть очень по-разному. Где-то до сих пор купаются в море, а где-то уже давно трещит мороз. Привычное для нас может быть удивительным и необычным для другого человека — именно об этом сегодняшний конкурс.

Поделитесь видами и настроением места, где вы живёте — отправьте другим пользователям фотооткрытку! Как и на настоящей открытке, на ней должна быть подпись — с названием местности и датой. На чём и как разместить её в кадре, придумайте сами, и пусть ваша фантазия ничем не ограничивается!

Прием фотографий на конкурс «Здесь и сейчас» продлится до 9 декабря 2014 года. Голосование начнется 9 декабря и продлится до 16 декабря 2014 года.

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Спасибо всем участникам конкурса «Здесь и сейчас»!
9 декабря 2014, 18:00
Дорогие друзья!

Спасибо Вам большое за творческий подход и энтузиазм, за поддержку идеи и за трогательное проявление любви к тем местам, где вы живете или находитесь!

Все снимки  - очень живые, искренние и теплые! Вы продемонстрировали широту и  разнообразие географии участников. В первый раз в истории конкурсов мы были уверены в авторстве снимков и в первый раз у всех, надеюсь, хватит любопытства и терпения проголосовать за все фотографии!

Удачи авторам и удовольствия от просмотра голосующим!
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Новый конкурс «Приметы праздника»
16 декабря 2014, 17:09

Конкурс «Здесь и сейчас» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса. Огромное спасибо всем, кто оказал поддержку и проявил находчивость. В следующий раз мы будем объявлять о таких конкурсах заранее, чтобы у вас было время подготовиться.

А сегодня совместно с Правительством Москвы мы запускаем новый конкурс «Приметы праздника».



Близятся всеми любимые зимние праздники — Новый год и Рождество, и всё вокруг постепенно преображается. На улицах появляются гирлянды, огни и наряженные ёлки, а кое-где даже разворачиваются бойкие уличные ярмарки. Например, в Москве второй год подряд проходит фестиваль «Путешествие в Рождество» «Путешествие в Рождество» — яркое действо с конкурсами, мастер-классами, вкусным угощением и разнообразными развлечениями.

А что происходит сейчас за вашим окном? Выберитесь из дома, прогуляйтесь по расцвеченным огнями улицам и заодно сделайте снимок для нашего нового конкурса. Присылайте праздничные фотографии мест, где вы живёте — давайте делиться новогодним настроением!

Прием фотографий на конкурс «Приметы праздника» продлится до 23 декабря 2014 года. Голосование начнется 23 декабря и продлится до 30 декабря 2014 года.

Обратите внимание на приятную новость. В рамках данного конкурса мы наградим 30 авторов, чьи работы набрали большее число голосов. Призом за 1 место будет фотоаппарат Fujifilm Instax Mini 8 White. За 2 – 30 место – поощрительные сувениры.

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