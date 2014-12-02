Конкурс «Магия огня» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Здесь и сейчас».
Наступил декабрь, и началась календарная зима. Но даже она может выглядеть очень по-разному. Где-то до сих пор купаются в море, а где-то уже давно трещит мороз. Привычное для нас может быть удивительным и необычным для другого человека — именно об этом сегодняшний конкурс.
Поделитесь видами и настроением места, где вы живёте — отправьте другим пользователям фотооткрытку! Как и на настоящей открытке, на ней должна быть подпись — с названием местности и датой. На чём и как разместить её в кадре, придумайте сами, и пусть ваша фантазия ничем не ограничивается!
Прием фотографий на конкурс «Здесь и сейчас» продлится до 9 декабря 2014 года. Голосование начнется 9 декабря и продлится до 16 декабря 2014 года.
Конкурс «Магия огня» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Спасибо Вам большое за творческий подход и энтузиазм, за поддержку идеи и за трогательное проявление любви к тем местам, где вы живете или находитесь!
Все снимки - очень живые, искренние и теплые! Вы продемонстрировали широту и разнообразие географии участников. В первый раз в истории конкурсов мы были уверены в авторстве снимков
Удачи авторам и удовольствия от просмотра голосующим!
Конкурс «Здесь и сейчас» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса. Огромное спасибо всем, кто оказал поддержку и проявил находчивость. В следующий раз мы будем объявлять о таких конкурсах заранее, чтобы у вас было время подготовиться.
А сегодня совместно с Правительством Москвы мы запускаем новый конкурс «Приметы праздника».
Близятся всеми любимые зимние праздники — Новый год и Рождество, и всё вокруг постепенно преображается. На улицах появляются гирлянды, огни и наряженные ёлки, а кое-где даже разворачиваются бойкие уличные ярмарки. Например, в Москве второй год подряд проходит фестиваль «Путешествие в Рождество» «Путешествие в Рождество» — яркое действо с конкурсами, мастер-классами, вкусным угощением и разнообразными развлечениями.
А что происходит сейчас за вашим окном? Выберитесь из дома, прогуляйтесь по расцвеченным огнями улицам и заодно сделайте снимок для нашего нового конкурса. Присылайте праздничные фотографии мест, где вы живёте — давайте делиться новогодним настроением!
Прием фотографий на конкурс «Приметы праздника» продлится до 23 декабря 2014 года. Голосование начнется 23 декабря и продлится до 30 декабря 2014 года.
Обратите внимание на приятную новость. В рамках данного конкурса мы наградим 30 авторов, чьи работы набрали большее число голосов. Призом за 1 место будет фотоаппарат Fujifilm Instax Mini 8 White. За 2 – 30 место – поощрительные сувениры.