Конкурс «Здесь и сейчас» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса. Огромное спасибо всем, кто оказал поддержку и проявил находчивость. В следующий раз мы будем объявлять о таких конкурсах заранее, чтобы у вас было время подготовиться.



А сегодня совместно с Правительством Москвы мы запускаем новый конкурс «Приметы праздника».







Близятся всеми любимые зимние праздники — Новый год и Рождество, и всё вокруг постепенно преображается. На улицах появляются гирлянды, огни и наряженные ёлки, а кое-где даже разворачиваются бойкие уличные ярмарки. Например, в Москве второй год подряд проходит фестиваль «Путешествие в Рождество» «Путешествие в Рождество» — яркое действо с конкурсами, мастер-классами, вкусным угощением и разнообразными развлечениями.



А что происходит сейчас за вашим окном? Выберитесь из дома, прогуляйтесь по расцвеченным огнями улицам и заодно сделайте снимок для нашего нового конкурса. Присылайте праздничные фотографии мест, где вы живёте — давайте делиться новогодним настроением!



Прием фотографий на конкурс «Приметы праздника» продлится до 23 декабря 2014 года. Голосование начнется 23 декабря и продлится до 30 декабря 2014 года.



Обратите внимание на приятную новость. В рамках данного конкурса мы наградим 30 авторов, чьи работы набрали большее число голосов. Призом за 1 место будет фотоаппарат Fujifilm Instax Mini 8 White. За 2 – 30 место – поощрительные сувениры.