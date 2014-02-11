Конкурс «Кони в яблоках, кони серые» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Парный номер».
Есть люди, которых трудно представить друг без друга, — как Джонни и Клайд, как Фред Астер и Джинджер Роджерс. И есть предметы, которые хороши именно в паре, как нож и вилка или перо и чернила. Наш конкурс посвящен парам, где участники дополняют друг друга.
Присылайте нам свои фотографии, на которых можно увидеть настоящую пару.
Прием фотографий на конкурс «Парный номер» продлится до 18 февраля 2014 года. Голосование начнется 18 февраля и продлится до 25 февраля 2014 года.
Конкурс «Кони в яблоках, кони серые» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Парный номер» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Вальс цветов».
Цветы — удивительный подарок, который преподносит нам природа, а мы так любим дарить друг другу. Царственные розы и нежные ландыши, яркие тюльпаны и воздушные хризантемы — многообразие оттенков и форм сложно передать словами, зато всегда можно показать.
Ждём ваши фотографии букетов и композиций с цветами — самое время настроиться на празднично-весенний лад!
Прием фотографий на конкурс «Вальс цветов» продлится до 4 марта 2014 года. Голосование начнется 4 марта и продлится до 11 марта 2014 года.