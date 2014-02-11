Конкурс «Кони в яблоках, кони серые» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Парный номер».



Есть люди, которых трудно представить друг без друга, — как Джонни и Клайд, как Фред Астер и Джинджер Роджерс. И есть предметы, которые хороши именно в паре, как нож и вилка или перо и чернила. Наш конкурс посвящен парам, где участники дополняют друг друга.



Присылайте нам свои фотографии, на которых можно увидеть настоящую пару.



Прием фотографий на конкурс «Парный номер» продлится до 18 февраля 2014 года. Голосование начнется 18 февраля и продлится до 25 февраля 2014 года.