Конкурс «Свеча горела» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Кони в яблоках, кони серые».



Человека всегда привлекали изящество и грациозность лошадей: их первые изображения можно найти уже среди наскальных рисунков. А с развитием живописи их стали изображать так часто, что художники даже выделили картины с лошадьми в отдельный жанр: он называется иппическим.



Наступивший Год Лошади — ещё один повод вспомнить о достоинствах этих прекрасных животных. Давайте полюбуемся ими вместе на новом фотоконкурсе.



Прием фотографий на конкурс «Кони в яблоках, кони серые» продлится до 4 февраля 2014 года. Голосование начнется 4 февраля и продлится до 11 февраля 2014 года.