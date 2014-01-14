Конкурс «Лучшие фото 2013» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Свеча горела».
На пламя свечи можно смотреть бесконечно. Тихое мерцание притягивает, зажигает в глазах наблюдателя тёплые искорки и приносит в дом атмосферу волшебства. А фотографии со свечами получаются особенно красивыми.
Предлагаем поделиться снимками разных жанров, на которых запечатлён прирученный огонь.
Прием фотографий на конкурс «Свеча горела» продлится до 21 января 2014 года. Голосование начнется 21 января и продлится до 28 января 2014 года.
Конкурс «Лучшие фото 2013» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Свеча горела» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Кони в яблоках, кони серые».
Человека всегда привлекали изящество и грациозность лошадей: их первые изображения можно найти уже среди наскальных рисунков. А с развитием живописи их стали изображать так часто, что художники даже выделили картины с лошадьми в отдельный жанр: он называется иппическим.
Наступивший Год Лошади — ещё один повод вспомнить о достоинствах этих прекрасных животных. Давайте полюбуемся ими вместе на новом фотоконкурсе.
Прием фотографий на конкурс «Кони в яблоках, кони серые» продлится до 4 февраля 2014 года. Голосование начнется 4 февраля и продлится до 11 февраля 2014 года.