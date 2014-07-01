Конкурс «Цветы для прекрасных дам» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Старая мельница».



Мельница — это символ ветра и достатка, неотъемлемый атрибут средневековья, знакомый всем с детства. Мы встречаем его в песнях, сказках и стихах, на гербах, картинах и вывесках. И не зря, потому что это один из самых красивых механизмов, известных человеку с древних времён.



Присылайте на конкурс фотографии старых ветряных мельниц и не забывайте о водяных — они нередко выглядят ещё интереснее и таинственнее.



Прием фотографий на конкурс «Старая мельница» продлится до 5 августа 2014 года. Голосование начнется 5 августа и продлится до 12 августа 2014 года.