Конкурс «Городские фонтаны» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Фотосафари».
Чтобы увидеть слона или льва в естественной среде, совсем не обязательно ехать в Африку. По всему миру работает множество природных парков и заповедников, где редкие звери могут спокойно жить и не бояться браконьеров.
Мы открываем сезон захватывающей и совершенно гуманной фотоохоты на главных животных Африки — слона, носорога, буйвола, льва, леопарда, гепарда, бегемота, жирафа и зебру. Фотографируйте животных и присылайте свои «фототрофеи» на наш новый конкурс.
Прием фотографий на конкурс «Фотосафари» продлится до 8 июля 2014 года. Голосование начнется 8 июля и продлится до 15 июля 2014 года.
Конкурс «Городские фонтаны» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Фотосафари» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Цветы для прекрасных дам».
Цветы всегда делают снимок более эффектным. Недаром и молодые девушки, и взрослые дамы охотно фотографируются с букетом в руках.
Присылайте на конкурс свои фотографии, где ваших любимых украшают цветы, будь то целая охапка роз или венок из полевых цветов.
Прием фотографий на конкурс «Цветы для прекрасных дам» продлится до 22 июля 2014 года. Голосование начнется 22 июля и продлится до 29 июля 2014 года.
Конкурс «Цветы для прекрасных дам» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Старая мельница».
Мельница — это символ ветра и достатка, неотъемлемый атрибут средневековья, знакомый всем с детства. Мы встречаем его в песнях, сказках и стихах, на гербах, картинах и вывесках. И не зря, потому что это один из самых красивых механизмов, известных человеку с древних времён.
Присылайте на конкурс фотографии старых ветряных мельниц и не забывайте о водяных — они нередко выглядят ещё интереснее и таинственнее.
Прием фотографий на конкурс «Старая мельница» продлится до 5 августа 2014 года. Голосование начнется 5 августа и продлится до 12 августа 2014 года.