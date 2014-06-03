Конкурс «Город под землей» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Летучий змей».



Первые воздушные змеи появились в Китае ещё до нашей эры. Они действительно выглядели как змеи, только с драконьей головой. Сейчас форм гораздо больше: это и геометрические фигуры, и разнообразные животные, и сказочные герои. Но какая бы модель ни поднималась в воздух, она всегда дарит своему пилоту яркие эмоции и помогает вернуться в детство.



Покажите, какой воздушный змей есть у вас. Можно снять его парящим в небе или только готовящимся к полёту, — главное, чтобы фото было сделано на открытом воздухе.



Прием фотографий на конкурс «Летучий змей» продлится до 10 июня 2014 года. Голосование начнется 10 июня и продлится до 17 июня 2014 года.