Конкурс «Город под землей» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Летучий змей».
Первые воздушные змеи появились в Китае ещё до нашей эры. Они действительно выглядели как змеи, только с драконьей головой. Сейчас форм гораздо больше: это и геометрические фигуры, и разнообразные животные, и сказочные герои. Но какая бы модель ни поднималась в воздух, она всегда дарит своему пилоту яркие эмоции и помогает вернуться в детство.
Покажите, какой воздушный змей есть у вас. Можно снять его парящим в небе или только готовящимся к полёту, — главное, чтобы фото было сделано на открытом воздухе.
Прием фотографий на конкурс «Летучий змей» продлится до 10 июня 2014 года. Голосование начнется 10 июня и продлится до 17 июня 2014 года.
Конкурс «Город под землей» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
Конкурс «Летучий змей» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.
А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Городские фонтаны».
Фонтаны всегда притягивают взгляд. Можно долго смотреть, как поток воды взлетает ввысь и рассыпается на миллионы брызг. Самые известные фонтаны собирают толпы туристов, которые делают снимки на память и бросают в воду монетки — чтобы вернуться.
Присылайте на конкурс свои фотографии фонтанов, которые вам довелось увидеть в городах и парках.
Прием фотографий на конкурс «Городские фонтаны» продлится до 24 июня 2014 года. Голосование начнется 24 июня и продлится до 1 июля 2014 года.