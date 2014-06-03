Конкурсы в Коллекциях

июнь 2014
Новый конкурс «Летучий змей»
3 июня 2014, 18:15

Конкурс «Город под землей» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Летучий змей».

Первые воздушные змеи появились в Китае ещё до нашей эры. Они действительно выглядели как змеи, только с драконьей головой. Сейчас форм гораздо больше: это и геометрические фигуры, и разнообразные животные, и сказочные герои. Но какая бы модель ни поднималась в воздух, она всегда дарит своему пилоту яркие эмоции и помогает вернуться в детство.

Покажите, какой воздушный змей есть у вас. Можно снять его парящим в небе или только готовящимся к полёту, — главное, чтобы фото было сделано на открытом воздухе.

Прием фотографий на конкурс «Летучий змей» продлится до 10 июня 2014 года. Голосование начнется 10 июня и продлится до 17 июня 2014 года.

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Новый конкурс «Городские фонтаны»
17 июня 2014, 18:18

Конкурс «Летучий змей» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Городские фонтаны».

Фонтаны всегда притягивают взгляд. Можно долго смотреть, как поток воды взлетает ввысь и рассыпается на миллионы брызг. Самые известные фонтаны собирают толпы туристов, которые делают снимки на память и бросают в воду монетки — чтобы вернуться.

Присылайте на конкурс свои фотографии фонтанов, которые вам довелось увидеть в городах и парках.

Прием фотографий на конкурс «Городские фонтаны» продлится до 24 июня 2014 года. Голосование начнется 24 июня и продлится до 1 июля 2014 года.

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